La Policía Local de Benidorm pide llevar la oficina a la calle con tablets para agilizar las inspecciones

El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) quiere que los agentes de la Policía Local de Benidorm puedan llevar consigo buena parte de la información que necesitan para desarrollar su trabajo en la calle. La organización sindical ha planteado al Ayuntamiento la implantación de una plataforma de gestión policial en movilidad y la dotación de tablets u otros dispositivos móviles corporativos que permitan consultar datos municipales durante las propias actuaciones.

La propuesta pretende evitar que los agentes tengan que desplazarse a dependencias policiales o realizar consultas posteriormente cuando necesiten comprobar información relacionada con una inspección. Licencias, autorizaciones, expedientes administrativos o antecedentes de inspección podrían estar disponibles en tiempo real y desde el mismo lugar en el que se desarrolla la actuación, siempre en función de las competencias y permisos de cada agente.

Información al alcance del agente

El sindicato considera que esta transformación permitiría reducir desplazamientos y agilizar las actuaciones de vigilancia, control e inspección, especialmente en el caso de los establecimientos públicos. Además, defiende que disponer de toda la información necesaria en el momento de la intervención contribuiría a mejorar tanto la eficacia del servicio como la seguridad jurídica de las actuaciones policiales.

La organización sindical reclama al Ayuntamiento que estudie las diferentes soluciones tecnológicas existentes en el mercado, entre ellas la plataforma anunciada recientemente por Telefónica para la gestión de las Policías Locales, aunque precisa que no se trata de apostar de antemano por una tecnología concreta, sino de analizar las alternativas y elegir la que mejor se adapte a las necesidades del cuerpo.

Empezar por establecimientos públicos

La propuesta contempla comenzar con un proyecto piloto en las unidades encargadas del control e inspección de establecimientos públicos para comprobar su funcionamiento y resultados antes de valorar una posible implantación en el conjunto de la Policía Local.

El sindicato subraya además que la digitalización tendría que incorporar todas las garantías relacionadas con la protección de datos y la seguridad de la información, con sistemas de control de accesos, trazabilidad de las consultas y confidencialidad.

El SPPLB sostiene que una ciudad que se presenta como referente internacional en innovación y Destino Turístico Inteligente debe trasladar también esa apuesta tecnológica a los servicios municipales que trabajan diariamente en la vía pública.

Noticias relacionadas

“Benidorm es un referente internacional en innovación y Destino Turístico Inteligente y esa apuesta tecnológica debe llegar también a su Policía Local”, señala la organización sindical, que reclama a la Concejalía de Seguridad Ciudadana que estudie la iniciativa y avance hacia una Policía Local más conectada y operativa en la calle.