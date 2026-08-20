La UPCCA de Altea refuerza la prevención de las adicciones con una nueva ayuda de 1.881 euros

Un servicio con más de dos décadas de trayectoria. El área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Altea ha recibido una subvención de 1.881,22 euros de la Diputación Provincial de Alicante para financiar actividades de prevención de conductas adictivas durante 2026. La ayuda se enmarca en la convocatoria dirigida a ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al municipio.

La concejala de Bienestar Social, Anna Lanuza, ha destacado este jueves que esta aportación “permitirá respaldar parte de las actuaciones que desarrolla durante todo el año la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA) de Altea, un servicio especializado que trabaja en la prevención de las adicciones y en la promoción de hábitos de vida saludables”.

La UPCCA está integrada en el área de Bienestar Social del Ayuntamiento y cuenta con acreditación de la Generalitat Valenciana. Anna Lanuza ha indicado que el actual IV Plan Municipal de Drogodependencias y otras Conductas Adictivas 2024-2028 “señala que la unidad tiene como objetivos detectar y reducir factores de riesgo, potenciar los factores de protección y promover un ocio alternativo al consumo”. El documento recoge, además, que Altea “ya contaba con este servicio especializado en los anteriores planes municipales, incluido el correspondiente al periodo 2019-2023”.

De los centros educativos a las fiestas

La actividad de la UPCCA tiene en la población infantil y juvenil uno de sus principales ámbitos de actuación. El trabajo preventivo “se desarrolla en los centros educativos mediante talleres relacionados con la gestión emocional, el uso adecuado de las nuevas tecnologías y las redes sociales o la prevención del consumo de tabaco, entre otras materias”, ha destacado la edil.

Anna Lanuza ha manifestado que el diagnóstico municipal evidencia que los centros escolares “han reclamado durante los últimos años la intervención de la unidad ante problemas vinculados al uso abusivo de dispositivos y videojuegos”, y ha añadido que también se han detectado entre los jóvenes “situaciones relacionadas con la normalización del consumo de cannabis y con el consumo abusivo de alcohol en determinados espacios festivos y de ocio”.

Esta labor educativa “se complementa con actuaciones dirigidas a las familias y con atención individualizada”, según la concejala. Entre ellas destaca la Escuela de Familias, “que en 2026 ha celebrado su decimoquinta edición, consolidándose como una iniciativa de referencia en el municipio”. Al respecto, Lanuza ha recordado que la última edición “reunió a más de 25 familias y abordó cuestiones como la adolescencia, la salud mental y la prevención familiar de las conductas adictivas”.

Anna Lanuza, concejala de Bienestar social / Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Altea

Prevención también en los espacios de ocio

Una de las líneas que se financiarán con el apoyo de la Diputación “son los Puntos de Atención e Información sobre Conductas Adictivas”, que trasladan la labor preventiva “a los lugares donde se concentra un elevado número de jóvenes”, según la edil. Sobre ello, ha indicado que estos puntos “se instalan en acontecimientos como el Castell de l’Olla, las Fiestas Patronales o el Fesporrat, donde ofrecen información, sensibilización y recursos para favorecer un ocio responsable”.

Anna Lanuza ha resaltado que la experiencia “se ha consolidado en los últimos años. En 2024, por ejemplo, la UPCCA recibió una subvención provincial de 1.515,81 euros destinada, entre otras actuaciones, a sufragar estos puntos de sensibilización, que atendieron a cientos de jóvenes en diferentes acontecimientos”.

Por otro lado, ha destacado que el dispositivo del Castell de l’Olla constituye uno de los ejemplos más visibles de esta estrategia: “en 2024, el punto de la UPCCA atendió, junto a otros dispositivos municipales, a más de 500 personas que solicitaron información, con especial interés entre los jóvenes por recursos como los alcoholímetros y las gafas que simulan los efectos del alcohol”, ha resaltado la edil.

Una trayectoria que se remonta, al menos, a 2010

Lanuza ha añadido que la presencia de la UPCCA en Altea “no es reciente. La Memoria de Actividad de los Centros, Servicios y Programas de Prevención y Atención a las Drogodependencias de la Generalitat correspondiente a 2010 ya recoge al Ayuntamiento de Altea entre las unidades de prevención comunitaria de la provincia de Alicante y registra actuaciones de información, orientación y asesoramiento realizadas desde la unidad”, ha afirmado.

En años posteriores, la actividad “se fue ampliando hacia nuevos modelos de prevención. En 2016, por ejemplo, la UPCCA impulsó la campaña ‘Coneixement i Bona Lletra’, centrada en prevenir los riesgos asociados al consumo de alcohol entre menores, con acciones dirigidas a la población joven durante las fiestas patronales y de Moros y Cristianos. En 2019, la unidad participó en una campaña de prevención y mediación en el consumo de alcohol entre jóvenes financiada con una ayuda de 2.682,33 euros del Ministerio de Sanidad. Un año después, en 2020, organizó un curso para formar a jóvenes de entre 14 y 17 años como mediadores en prevención de drogodependencias, con la finalidad de que pudieran trasladar posteriormente información y sensibilización a otros adolescentes durante fiestas y actividades juveniles”.

La edil de Bienestar Social de Altea afirma así que “la trayectoria queda también reflejada en el III Plan Municipal de Drogodependencias y otras Conductas Adictivas 2020-2024 y en el actual IV Plan Municipal 2024-2028, que sitúan la prevención comunitaria como una herramienta transversal que implica a la escuela, las familias, los servicios municipales y los espacios de ocio”.

Anna Lanuza: “La prevención es una herramienta fundamental”

Anna Lanuza ha subrayado que la nueva subvención de la Diputación Provincial de Alicante supone “un respaldo al trabajo que realizamos desde la UPCCA durante todo el año” y ha defendido la necesidad de abordar las adicciones “desde la educación, la información y el acompañamiento a las familias. Teniendo a la prevención como herramienta fundamental”

La edil ha añadido que el apoyo económico permitirá continuar acercando la prevención a la ciudadanía “tanto en los centros educativos como en los espacios festivos y de ocio”, donde los puntos informativos “permiten resolver dudas, facilitar recursos y fomentar decisiones responsables”.

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Finalmente, y como conclusión, Anna Lanuza ha afirmado que “nuestro objetivo es seguir construyendo una comunidad más saludable, especialmente entre la población joven”.