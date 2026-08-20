La Vila prepara más policía de barrio mientras crece el pulso por la seguridad en las calles

La seguridad ciudadana se convirtió en uno de los principales asuntos del pleno de agosto de La Vila Joiosa, con el debate sobre la presencia de la Policía Local en las calles como argumentario central. El Gobierno municipal rechazó la moción de Vox para establecer patrullas a pie, pero ha defendido que el cuerpo ya realiza labores de proximidad y el Ayuntamiento trabaja en reforzar la denominada policía de barrio además de mejorar los medios materiales.

Durante el pleno, el concejal de Seguridad Ciudadana, Jaime Santamaría, justificó el rechazo a la propuesta de Vox señalando que la Policía Local ya dispone de patrullas de proximidad que trabajan en los diferentes barrios y que en zonas como el casco histórico se ha reforzado la presencia de agentes a pie.

El Gobierno local también puso sobre la mesa los datos de actividad del cuerpo para defender el volumen de trabajo que ya desarrolla. En 2025, la Policía Local realizó 23.922 actuaciones, una media superior a 67 al día y más de tres cada hora. De ellas, 3.455 correspondieron a seguridad ciudadana, 4.858 a policía administrativa, 5.706 a policía asistencial y de proximidad y 6.401 a tráfico.

Más efectivos y nuevas plazas

El otro eje de la estrategia municipal pasa por incrementar la plantilla. Actualmente, la Policía Local cuenta con 74 agentes y en septiembre comenzarán las pruebas para alcanzar el 94,5% de las plazas contempladas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Santamaría aseguró que el Gobierno pretende seguir sacando nuevas plazas y aumentar los efectivos “dentro de lo que la ley nos permite”.

El alcalde, Marcos Zaragoza, cerró el pleno vinculando la situación de seguridad a la presión demográfica que soporta La Vila durante el verano. El regidor señaló que el municipio supera los 100.000 habitantes en plena temporada estival y recordó que sigue reclamando al Gobierno central más medios y efectivos para la Guardia Civil.

El PSOE reclama más presencia tras el pleno

Tras la celebración de la sesión plenaria, el Grupo Municipal Socialista volvió a preguntar, a través de un comunicado al Gobierno de Zaragoza medidas concretas ante los últimos episodios de robos, vandalismo y problemas de convivencia registrados en diferentes puntos de La Vila.

La concejala Isabel Perona considera necesario incrementar la vigilancia en el Pati Fosc, el entorno del puerto, el casco histórico, Costera Pastor y La Senda.

El portavoz socialista, Andreu Verdú, valoró el anuncio de nuevas incorporaciones y la creación de la UROS, pero solicitó que ese incremento de efectivos se traduzca en una mayor presencia preventiva en los barrios. El PSOE sostiene que los vecinos y comerciantes necesitan “prevención, presencia policial y una respuesta rápida” .

1,2 millones para inversiones

El debate sobre seguridad se produjo en una sesión en la que el pleno aprobó además una modificación presupuestaria de 1,2 millones de euros procedentes del remanente de Tesorería de 2025. La medida salió adelante con los votos favorables de PP y Gent per La Vila y la abstención de PSOE, Compromís y Vox.

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Entre las actuaciones previstas figuran 150.000 euros para mejorar las isletas de las glorietas de titularidad municipal; 100.000 euros para el camino Salomó-Rancallosa y otros 100.000 euros para las obras de emergencia del paso de FGV del Montíboli, además de otras inversiones en diferentes departamentos municipales.