ACCIDENTES DE TRÁFICO
Dos vuelcos en apenas 24 horas dejan un herido leve en la N-332 y daños materiales en Mascarat
Tres vehículos colisionaron el miércoles en La Galera y uno de ellos acabó volcado, mientras que este jueves una furgoneta ha sufrido otro vuelco en la urbanización Mascarat sin causar heridos
Dos accidentes con vuelco registrados en apenas 24 horas han obligado a intervenir a los servicios de emergencia en distintos puntos de Altea. El primero tuvo lugar ayer, miércoles, alrededor de las 8.38 horas, en la N-332, a la altura de la subida hacia la urbanización Altea Hills, en la zona de La Galera. El segundo ha ocurrido este jueves a las 8.15 horas en la urbanización Mascarat
Según han informado hoy fuentes de la Policía Local de Altea, en el siniestro del miércoles se vieron implicados tres vehículos, todos ellos con matrícula española. Dos de ellos colisionaron, posiblemente, por alcance y el tercero terminó volcando, supuestamente, al salir desde el vial que enlaza la urbanización Altea Hills con la carretera N-332.
Uno de los ocupantes del vehículo volcado resultó herido leve y fue atendido por el dispositivo sanitario del CICU movilizado tras el accidente. El resto de ocupantes de los vehículos implicados, todos ellos de nacionalidad española, no sufrieron heridas de consideración.
Dos vehículos circulaban hacia Calp
Los primeros datos apuntan a que dos de los vehículos circulaban en dirección a Calp, mientras que el tercero, el que acabó volcado, salía de Altea Hills en dirección a Altea.
Según la información facilitada por la Policía Local, una de las hipótesis es que uno de los vehículos que circulaba hacia Calp pudiera haberse detenido para realizar el desvío hacia la urbanización y que el vehículo que circulaba detrás lo alcanzara por la parte posterior.
No obstante, “las causas del accidente todavía no han sido determinadas. La investigación corresponde a la Guardia Civil de Tráfico, al haberse producido el siniestro en un tramo de la N-332 bajo su competencia”, según han indicado las fuentes de la Policía Local.
Por tanto, la Policía Local no confirma que el vuelco se debiera a un exceso de velocidad ni a las características de la curva, cuestiones que deberán determinarse a partir de la investigación del accidente por la Guardia Civil.
El CICU coordinó la atención sanitaria
Desde la jefatura de la PolicÍa Local han señalado que el herido leve fue atendido por el CICU, Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Comunitat Valenciana, organismo que gestiona y coordina la respuesta sanitaria ante las urgencias y emergencias recibidas a través del 112. La Conselleria de Sanidad señala que el CICU realiza una clasificación especializada de las demandas y moviliza los recursos sanitarios de emergencia necesarios.
Segundo vuelco esta mañana en Mascarat
Cuando todavía no habían transcurrido 24 horas desde el accidente de La Galera, en el cruce de entrada y salida a Altea Hills, en la mañana de este jueves se ha registrado un segundo vuelco, en esta ocasión en la urbanización Mascarat.
El accidente se produjo alrededor de las 8.15 horas en la calle Ronda del Atardecer y estuvo protagonizado por una furgoneta que terminó volcada.
A diferencia del accidente de la N-332, en este caso no se han registrado heridos. El siniestro se ha saldado únicamente con daños materiales en el vehículo, según han informado las fuentes de la Policía Local de Altea.
Por el momento se desconocen las causas que provocaron el vuelco de la furgoneta.
Dos accidentes sin relación entre sí
Los dos siniestros presentan como elemento común el vuelco de uno de los vehículos implicados y su proximidad temporal, pero se han producido en lugares diferentes y no existe ninguna relación conocida entre ambos accidentes.
El primero tuvo lugar en una carretera de ámbito interurbano, la N-332, y está siendo investigado por la Guardia Civil de Tráfico. El segundo se produjo en una calle de la urbanización Mascarat y únicamente ha causado daños materiales.
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