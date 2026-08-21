Aico reclama el Plan Estratégico de Comercio de Benidorm y aporta documentos para rebatir al Ayuntamiento

Aico ha reclamado formalmente al alcalde de Benidorm, Toni Pérez, una copia del Plan Estratégico Municipal de Comercio que la Concejalía asegura que aprobó en diciembre de 2025 y, al mismo tiempo, ha trasladado a sus asociados documentación con la que pretende acreditar que la actualización del Plan de Acción Comercial (PAC) sí figuraba entre sus reivindicaciones al Ayuntamiento. La asociación reabre así el debate sobre la planificación del comercio local y reclama conocer qué actuaciones y recursos contempla la estrategia municipal.

La asociación ha enviado a sus alrededor de 400 socios copia de la información y de los escritos presentados, en un momento en el que mantiene abierto el debate con el Ayuntamiento sobre la situación y el futuro del comercio de la ciudad.

El presidente de Aico, Raúl Parra, ha solicitado formalmente al alcalde, Toni Pérez, una copia del Plan Estratégico Municipal de Comercio que, según explicó la Concejalía de Comercio a INFORMACIÓN fue aprobado en diciembre de 2025 y establece una hoja de ruta para el sector hasta 2028.

En el escrito registrado el pasado 19 de agosto, Aico señala que tuvo conocimiento de la aprobación del documento a través del artículo publicado por este diario y afirma que desconoce su contenido final. La asociación asegura además que no ha localizado en la web municipal información sobre su aprobación, presentación pública o reuniones con los sectores implicados. Por ello, reclama no solo una copia del plan, sino también su plan de ejecución, desarrollo y dotación económica.

El PAC sí aparece entre las reivindicaciones de Aico

El segundo asunto que la organización ha trasladado a sus asociados se refiere a la afirmación de la Concejalía de Comercio de que la asociación no había realizado una petición formal para actualizar el Plan de Acción Comercial.

La documentación de los empresarios muestra que la actualización y ejecución del PAC figuraba expresamente entre sus propuestas para las elecciones municipales de 2023, en el punto 8 de un documento trasladado a los partidos políticos que concurrían a aquellos comicios.

La misma reivindicación aparece también en otro documento de prioridades remitido a la Concejalía de Comercio en junio de 2023, donde Aico vuelve a incluir como una de sus demandas la “actualización y ejecución del Plan de Acción Comercial”.

Para el secretario de Aico, Juanjo Camarasa, esta planificación tiene además una dimensión que va más allá de las campañas puntuales de promoción comercial. Según explica, un PAC implica analizar y ordenar diferentes aspectos de la ciudad y requiere la participación de áreas municipales como Urbanismo y Escena Urbana, además de la colaboración de organismos especializados como el Consejo de Cámaras de Comercio.

Una encuesta que, según los comerciantes, no sustituye al plan

Camarasa recuerda asimismo que el departamento de Comercio contó el año pasado con Aico y otras asociaciones empresariales para participar en una encuesta destinada a conocer la situación del sector y plantear medidas para potenciarlo. La asociación considera, sin embargo, que este tipo de consulta debería haber alcanzado al conjunto de los establecimientos comerciales de Benidorm y asegura que desconoce los resultados de aquel trabajo.

Aico asegura que son varios los comercios que han tenido que echar el cierre en Benidorm. / INFORMACIÓN

Además, sostiene que una encuesta sobre la percepción del sector no puede sustituir a una planificación comercial de mayor alcance. El empresariado reclama que se conozcan tanto el contenido del Plan Estratégico anunciado por el Ayuntamiento como las actuaciones, calendario y recursos económicos previstos para desarrollarlo.

“No se está potenciando el comercio”

Camarasa afirma que “no se está potenciando el comercio” y señala que algunos establecimientos han terminado cerrando ante la falta de compradores.

Aico quiere ahora conocer qué actuaciones concretas contempla el Plan Estratégico Municipal de Comercio y qué recursos se han previsto para ejecutarlo. La asociación considera que disponer del documento permitirá comprobar si las demandas que viene planteando desde hace años están recogidas en la estrategia municipal y, sobre todo, cuáles tienen calendario y financiación.

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La petición se suma así al debate abierto en las últimas semanas entre el sector comercial y el Ayuntamiento sobre el modelo de comercio que necesita Benidorm, después de que la asociación alertara de una notable bajada de las compras y señalara entre los factores que están afectando al sector la ZBE, el cambio en el perfil del turismo, el calor y la proliferación de determinados negocios como son los supermercados turísticos.