Finestrat se echa a la calle para inaugurar sus Fiestas Patronales con más de 1.000 festeros

Finestrat ya está de fiesta. La localidad ha dado este jueves el pistoletazo de salida a sus Fiestas Patronales 2026 en honor a Sant Bertomeu y el Santíssim Crist del Remei con ‘La Vespra’, una primera jornada marcada por la música, el color y, sobre todo, la participación de vecinos y visitantes.

El inicio de las celebraciones arrancó con el pasacalles matinal de la Comissió de Festes por la Cala de Finestrat para anunciar la llegada de las fiestas, seguido del tradicional volteo de campanas de la iglesia de Sant Bertomeu.

Sesenta barracas

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la tradicional ‘arregladà de barracas’, que convirtió las calles del casco histórico en un gran escenario festivo. Cerca de 60 barracas fueron incorporándose una a una a la comitiva hasta formar una multitudinaria ‘arreplegà’ en la que participaron más de 1.000 festeros y festeras.

La comitiva desembocó en la Plaça de la Unió Europea, donde intervinieron la concejala de Fiestas, Sara Llorca, y la alcaldesa, Nati Algado, que destacó el trabajo desarrollado durante todo el año por la Comissió de Festes La Xirimbela y su papel para mantener vivas las tradiciones de Finestrat.

Algado agradeció también la implicación de las barracas, asociaciones, trabajadores municipales, cuerpos de seguridad, servicios de emergencia y todas las personas que hacen posible el desarrollo de las fiestas, al tiempo que animó a vecinos y visitantes a sumarse a los actos y disfrutar durante estos días de la gastronomía, las tradiciones y el ambiente festivo de la localidad.

Vídeo mapping

La jornada tuvo además un marcado componente audiovisual. La Comissió de Festes La Xirimbela sorprendió con un vídeo mapping proyectado sobre la fachada de la Llar, acompañado de un pregón grabado previamente en el que participaron todas sus integrantes y que incorporó también diferentes temas musicales.

Noticias relacionadas

Las Fiestas Patronales continuarán hasta el próximo lunes, 24 de agosto, festividad de Sant Bertomeu. La primera jornada se cierra la noche del jueves a partir de las 23:30 horas, con la Gran Macrofiesta Vértigo en la Plaça de la Unió Europea.