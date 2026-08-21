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La Vila sustituirá el albero de la calle Mestral por un pavimento más resistente

La renovación del paseo central de la Cala sale a licitación e incluye 2.820 metros cuadrados de hormigón impreso y nuevo mobiliario urbano reciclado

Aspecto que ofrece en la actualidad el paseo de la calle Mestral.

Aspecto que ofrece en la actualidad el paseo de la calle Mestral. / INFORMACIÓN

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Amaya Marín

La Vila Joiosa

El paseo central de la calle Mestral de la Cala dejará atrás el albero para estrenar un pavimento más resistente y fácil de mantener. El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha sacado a licitación por 268.453,65 euros la renovación integral de este espacio peatonal, una actuación que permitirá intervenir sobre 2.820 metros cuadrados a lo largo de unos 650 metros lineales, entre las calles Garbí y Tramuntana.

El objetivo es poner solución al progresivo deterioro del albero actual, afectado por el paso del tiempo y las condiciones meteorológicas, y mantener al mismo tiempo la estética característica del paseo. El nuevo firme será de hormigón impreso de alta resistencia, con un acabado y tonalidad similares al albero para integrarse en el entorno.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 9 de septiembre. Una vez ejecutados los trabajos, el paseo contará también con nuevo mobiliario urbano, pensado para mejorar tanto la comodidad de los usuarios como la durabilidad de las instalaciones.

Un paseo de 650 metros

El proyecto contempla el levantamiento y excavación del firme actualmente degradado y la regularización de la base mediante hormigón de nivelación. Sobre esta superficie se ejecutará una capa de 14 centímetros de hormigón impreso de alta resistencia, que conservará una apariencia similar al albero pero ofrecerá una mayor resistencia al desgaste.

La actuación afecta a uno de los ejes peatonales de la Cala y pretende acabar con algunos de los problemas asociados al pavimento actual, como la erosión y su progresivo deterioro, además de facilitar las labores de conservación por parte de los servicios municipales.

Nuevo mobiliario

El cambio de pavimento se completará con la renovación del mobiliario. Se retirarán los elementos deteriorados y se instalarán 10 nuevos bancos ergonómicos y 10 papeleras de acero inoxidable. Los nuevos elementos estarán fabricados con material plástico reciclado de alta durabilidad, una elección con la que el proyecto incorpora también criterios de sostenibilidad y busca reducir las necesidades de mantenimiento a largo plazo.

El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, ha destacado que el albero existente presentaba “acusadas deficiencias” debido al paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas, lo que había generado molestias e inseguridad para los peatones. La intervención permitirá, según el Ayuntamiento, mejorar las condiciones de accesibilidad, seguridad y uso cotidiano del paseo.

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La actuación forma parte de las inversiones previstas para mejorar las infraestructuras de la Cala, un barrio en el que el Ayuntamiento viene desarrollando distintas intervenciones. El alcalde, Marcos Zaragoza, así lo ha confirmado al situar la obra en el impulso necesario para renovar sus infraestructuras y atender las demandas de vecinos y residentes.

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