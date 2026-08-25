Altea destina más de 21.800 euros este año al control y atención veterinaria de sus colonias felinas

El Ayuntamiento de Altea, a través del Departamento de Sanidad y Bienestar Animal, ha recibido una subvención de 4.292,92 euros de la Diputación Provincial de Alicante destinada al control de las colonias de gatos sin propietario durante 2026. La ayuda ha permitido financiar la esterilización de 65 gatos comunitarios, de los que 39 eran hembras y 26 machos, dentro de las actuaciones contempladas en el Plan de Gestión Ética de Colonias Felinas de Altea (PGECA).

La concejala de Sanidad y Bienestar Animal, Anna Lanuza, ha destacado este martes que la intervención "se ha realizado mediante el método CER (Captura, Esterilización y Retorno), considerado una de las principales herramientas para controlar de forma ética las poblaciones de gatos comunitarios".

Lanuza ha explicado que el procedimiento "consiste en capturar a los animales, trasladarlos a un centro veterinario para su esterilización y devolverlos posteriormente a su colonia de origen. De esta manera se pretende reducir progresivamente el crecimiento de las poblaciones y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones sanitarias y el bienestar de los propios animales".

21.865 euros en actuaciones veterinarias durante 2026

La aportación de la Diputación se suma al esfuerzo económico que realiza directamente el Ayuntamiento. Según los datos facilitados por Lanuza, "Altea ha destinado ya 21.865,02 euros durante 2026 a actuaciones veterinarias relacionadas con los gatos comunitarios".

De esta cantidad, "15.552,36 euros corresponden a castraciones y esterilizaciones, incluyendo los 4.292,92 euros financiados mediante la subvención provincial. Otros 6.312,66 euros se han destinado a actuaciones veterinarias como desparasitaciones, consultas, pruebas diagnósticas, medicamentos, intervenciones quirúrgicas y otros tratamientos necesarios".

La concejala ha subrayado que la gestión de las colonias "va mucho más allá de esterilizar" y que el objetivo municipal "es mantenerlas controladas, realizar un seguimiento de los animales y garantizar la atención veterinaria que necesiten dentro de las competencias y recursos disponibles".

Anna Lanuza, concejala de Sanidad y Bienestsr Animal de Altea. / Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Altea

Un modelo basado en Ayuntamiento, veterinarios y gestores de colonia

El PGECA establece un sistema de trabajo en el que participan el Ayuntamiento, los centros veterinarios colaboradores y las personas autorizadas para gestionar las colonias. Anna Lanuza ha indicado que el plan municipal "fue aprobado por la Junta de Gobierno Local en abril de 2024" y que contempla como objetivos "la reducción progresiva del número de ejemplares, la actualización del censo y el mapeo de las colonias, la prevención de enfermedades y la mejora de la convivencia entre los animales y la ciudadanía".

El documento municipal recoge además 82 colonias felinas censadas en Altea, con una media aproximada de entre 10 y 12 gatos por colonia, así como la creación de fichas individualizadas de los animales, la distribución de las colonias por zonas y la formación y acreditación de las personas cuidadoras.

La aplicación del método CER "contempla tanto la esterilización de machos como de hembras y el posterior retorno de los animales al lugar de captura, salvo que existan circunstancias justificadas para su reubicación. El seguimiento posterior a la intervención también forma parte del protocolo municipal", ha explicado la edil.

Una colaboración que viene de años atrás

La apuesta por la gestión de las colonias felinas no es nueva en Altea. Ya en 2018 consta en documentación municipal la existencia de un grupo de voluntarios dedicado al método CES —Captura, Esterilización y Suelta— y la petición de incrementar los recursos destinados a los gatos que vivían en colonias bajo responsabilidad municipal. En aquel momento se señalaba que los voluntarios llevaban años esterilizando y cuidando a estos animales.

Posteriormente, el Ayuntamiento y distintas asociaciones de protección animal consolidaron un modelo de colaboración basado en el CER. Según el propio PGECA, entre las actuaciones desarrolladas durante los años anteriores figuran la creación de un convenio con asociaciones para implantar el método CER, el censo municipal de colonias, el mapeo de sus ubicaciones y la formación de las personas cuidadoras.

En marzo de 2024, el Ayuntamiento reunió además al voluntariado de las colonias para presentar el balance de gestión de 2023, explicar la previsión de actuaciones para ese año y recoger aportaciones al borrador del nuevo Plan de Gestión Colonial. El objetivo declarado entonces era establecer una gestión común entre Ayuntamiento, voluntariado y profesionales para mejorar el bienestar de los gatos y su convivencia con la ciudadanía.

Ese mismo año, Altea recibió otra ayuda de la Diputación de Alicante, por 4.285,71 euros, para financiar tratamientos de esterilización de colonias urbanas de gatos sin propietario. La campaña contó entonces con la coordinación técnica municipal y la colaboración de asociaciones y personas voluntarias.

La continuidad del programa también queda reflejada en la resolución estatal de ayudas correspondiente a 2025, en la que aparece el Ayuntamiento de Altea entre las entidades beneficiarias de las subvenciones destinadas a mejorar e impulsar el control poblacional de colonias felinas.

Casita-refugio para gatos instalada en las calles de Altea. / INFORMACIÓN

El papel esencial del voluntariado

Anna Lanuza ha querido poner especialmente en valor la labor de los Gestores y Gestoras de Colonia Autorizados por el Ayuntamiento, cuya actividad se desarrolla de manera altruista. "Son estas personas quienes realizan buena parte del trabajo diario sobre el terreno: organizan y efectúan las capturas, trasladan los animales a los centros veterinarios, los recogen después de las intervenciones y los devuelven a sus colonias, además de encargarse de su seguimiento", ha resaltado.

La responsable municipal también ha agradecido la colaboración de las clínicas veterinarias El Port, Algar y Medivet, "que participan en las esterilizaciones y atienden las diferentes necesidades sanitarias que presentan los gatos comunitarios".

La gestión de una colonia implica así mucho más que controlar su reproducción. Desparasitación, medicación, diagnóstico de enfermedades, intervenciones quirúrgicas y atención de animales heridos forman parte también de un programa que pretende mantener unas poblaciones felinas controladas y garantizar su bienestar.

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"La gestión ética de las colonias felinas es el resultado de un esfuerzo conjunto entre Administración, profesionales veterinarios y voluntariado autorizado", concluye Lanuza, quien considera que este trabajo "permite seguir avanzando tanto en el bienestar de los gatos comunitarios como en su adecuada convivencia con el conjunto de la ciudadanía de Altea".