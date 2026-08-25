Benidorm se anticipa a los problemas y personaliza el turismo con su nueva plataforma inteligente

Benidorm sigue con su implicación en las tecnologías para conocer mejor a sus visitantes y controlar los recursos que ofrece. Todo ello bajo la transformación como destino turístico inteligente con una plataforma tecnológica que permitirá cruzar datos, anticiparse a problemas y mejorar la gestión de la ciudad. El nuevo sistema, presentado este martes en el Centro Cultural, está conectado con la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) de la Secretaría de Estado de Turismo y reúne herramientas dirigidas tanto al sector turístico como a la propia administración y a los visitantes.

El proyecto, denominado ‘Benidorm DTI Integra con la PID’, pretende que la información deje de ser únicamente un registro de datos para convertirse en una herramienta de gestión. La concejala de Innovación, Aida García Mayor, ha resumido uno de los principales objetivos de la iniciativa: pasar de un modelo de gestión reactivo a otro “predictivo, anticipativo”.

La plataforma permitirá integrar información procedente de distintas fuentes y analizarla para facilitar la toma de decisiones. Entre sus aplicaciones se encuentran el control de los aparcamientos, la medición de aforos y flujos de visitantes, la vigilancia de los recursos hídricos y el seguimiento de indicadores ambientales, además de herramientas para conocer mejor al turista y personalizar las campañas de promoción.

Afinar en el perfil del turista

Durante la presentación, Antonio Sánchez, técnico de Promoción y Marketing de Visit Benidorm, ha destacado que la conexión entre las distintas plataformas permitirá afinar la promoción turística y decidir “qué contamos, a quién, cómo, cuándo y a través de qué canales”.

Uno de los módulos desarrollados es el de inteligencia de localizaciones, que permitirá integrar y representar sobre mapas información geográfica de distintos puntos de la ciudad. A ello se suma un sistema de interacción y fidelización destinado a conocer mejor al visitante y adaptar la relación con el destino a sus características.

Jorge San Martín, Technical Product Manager de NEC Ibérica, empresa encargada de ejecutar el proyecto, ha puesto precisamente el foco en estas dos posibilidades: conocer qué ocurre en cada zona de la ciudad y personalizar la relación con el visitante. Según ha explicado, esto permitirá lanzar campañas “más específicas y personalizadas” en función del perfil de cada turista.

Aparcamientos, aforos y recursos hídricos

La nueva plataforma tendrá también aplicaciones muy concretas en el día a día de Benidorm. Una de ellas será el sistema de aparcamiento inteligente, que incorporará sensores y cámaras para conocer en tiempo real el estado de las plazas reservadas para personas con movilidad reducida y de los aparcamientos disuasorios. El objetivo es facilitar la localización de plazas y optimizar su disponibilidad.

El alcalde, en el centro, con los participantes en la presentación de la plataforma. / INFORMACIÓN

También se incorporará un sistema de control de aforos y medición de flujos, que permitirá conocer en tiempo real el grado de ocupación de determinados espacios y mejorar la gestión de las zonas con mayor concentración de visitantes.

La gestión del agua será otro de los ámbitos incluidos. El módulo de recursos y alarmas hídricas permitirá realizar un seguimiento del estado de las masas de agua y de los recursos disponibles, además de controlar indicadores relacionados con episodios de sequía, inundaciones, olas de calor y frío y otros parámetros ambientales.

Para García Mayor, la gran aportación de la PID será convertir toda esa información en conocimiento útil para la administración. La edil ha defendido que los datos pueden convertirse en “una herramienta de gestión municipal” y ha situado el horizonte en 2030, cuando espera que la información se haya consolidado como una auténtica infraestructura para gestionar el destino y que los ciudadanos perciban que la ciudad “funciona mejor”.

El sector turístico reclama compartir los datos

El sector turístico también ha valorado las posibilidades de esta nueva herramienta. El presidente de Hosbec y vicepresidente de Visit Benidorm, Fede Fuster, ha señalado que la plataforma permitirá “incrementar sustancialmente la eficiencia y reducir la subjetividad” a la hora de tomar decisiones.

Fuster ha defendido además que “los datos tienen valor cuando se comparten” y ha comparado la PID con “una gran autopista” a la que progresivamente se incorpora más información.

En la misma línea, Jordi Bataller, director de Inteligencia Turística e Innovación de Turisme Comunitat Valenciana, ha advertido de que la tecnología solo resulta útil si existe un modelo integral de gestión del destino. En su opinión, los territorios que estén mejor preparados serán los que puedan sacar mayor partido a las posibilidades que ofrecerá la PID. “Anticiparnos a los problemas que pueda haber hará que mejoren las decisiones”, ha señalado.

Las intervenciones se han producido durante un panel de expertos sobre el futuro de los destinos inteligentes, centrado en tecnología, sostenibilidad y calidad de vida y moderado por Belén Hidalgo, de Deloitte, oficina técnica del proyecto.

De 2.200 a más de 9.000 corredores en la Benidorm Half

El alcalde, Toni Pérez, ha utilizado la evolución de la Benidorm Half como ejemplo de cómo el análisis de datos puede cambiar una estrategia. Según ha explicado, la prueba reunió 2.200 participantes en 2014, mientras que en 2025 alcanzó los 9.132 corredores, 4.600 de ellos internacionales.

Pérez ha defendido que ese crecimiento no fue fruto del azar, sino del análisis de la información disponible para modificar la estrategia y “cambiar el relato”. El alcalde también ha destacado la evolución del gasto realizado con tarjetas bancarias: 41 millones de euros durante 2025 y 50 millones ya en los seis primeros meses de este año, según los datos aportados durante la presentación.

“Las políticas públicas han de hacer atractivas las ciudades y el dato sirve para que la ciudad funcione”, ha afirmado el primer edil, que considera que la nueva plataforma permitirá “gestionar mejor lo público” y diseñar políticas más acertadas.

El proyecto ‘Benidorm DTI Integra con la PID’ cuenta con un presupuesto de 3,1 millones de euros y está financiado mediante las ayudas de la Secretaría de Estado de Turismo para el despliegue de plataformas tecnológicas en destinos de la Red DTI, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por los fondos europeos Next Generation EU.

Noticias relacionadas

Con esta actuación, Benidorm integra su plataforma inteligente local con la Plataforma Inteligente de Destinos estatal, ampliando las herramientas disponibles para gestionar los flujos turísticos, mejorar los servicios, reforzar la sostenibilidad y tomar decisiones a partir de información en tiempo real.