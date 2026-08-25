El mejor pueblo de Alicante para ver las estrellas en una noche de verano: fresco incluso en agosto y rodeado de montañas

Hay noches de verano que piden mirar hacia arriba. Después de un día de calor, playa o piscina, cuando por fin baja la temperatura y el interior de la provincia empieza a respirar, el cielo se convierte en el mejor plan posible. No hace falta mucho: una toalla, agua, paciencia y un lugar lo bastante alejado de las luces para que las estrellas aparezcan con claridad.

En Alicante, acostumbrada a venderse por sus calas y su Mediterráneo, el interior guarda otro tipo de espectáculo. Mientras la costa concentra hoteles, paseos marítimos, farolas y actividad hasta tarde, las sierras ofrecen una noche más limpia, más fresca y más silenciosa. Y entre esos pueblos de montaña hay uno que encaja especialmente bien para una escapada estelar: Confrides, en la Marina Baixa.

Confrides

Confrides está situado en el interior de la provincia de Alicante, en la comarca de la Marina Baixa, y es un destino especialmente atractivo para los amantes del paisaje de montaña. Su entorno está marcado por la Sierra Aitana, con cuevas, simas, abrigos, barrancos y fuentes, un paisaje perfecto para quienes buscan naturaleza lejos del ruido urbano. Esa combinación de altitud, montaña y distancia respecto a las grandes zonas iluminadas lo convierte en uno de los rincones más interesantes para observar el cielo en una noche despejada.

El pueblo se eleva a unos 785 metros de altitud y se sitúa junto a la vertiente septentrional de la Sierra de Aitana, en la parte alta del Valle de Guadalest. Esa ubicación no es un detalle menor: estar más alto permite ganar horizonte, alejarse de la humedad y del resplandor de la costa, y disfrutar de noches más frescas incluso en pleno agosto.

Ver las estrellas

El mejor lugar para ver las estrellas no está en mitad del casco urbano, sino en sus alrededores, buscando un punto elevado, oscuro y seguro. Una de las opciones más recomendables es el entorno de la Fuente del árbol, en dirección a la sierra, donde el paisaje se abre y la contaminación lumínica es mucho menor que en la costa.

Castell

Otro punto con mucho encanto es la zona del Castell de Confrides o Castell d’Alfofra, en la Penya del Castellet. No se trata de subir de noche sin preparación ni de improvisar una ruta a oscuras, pero su entorno es uno de los grandes balcones naturales del municipio. Para una observación nocturna, lo más prudente es elegir un punto accesible cercano, llegar antes de que anochezca, comprobar el terreno con luz y no adentrarse por sendas desconocidas sin experiencia.

Cielos estrellados

Confrides también aparece en recomendaciones recientes sobre cielos estrellados en Alicante. Cada año, al llegar agosto, el municipio se cuela entre los mejores rincones de la provincia para ver las Lágrimas de San Lorenzo.

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Consejos

Para disfrutarlo bien, conviene elegir una noche despejada, consultar la fase lunar y evitar los días de luna llena si lo que se busca es ver muchas estrellas. También es recomendable llevar una linterna frontal con luz roja, algo de abrigo incluso en verano, calzado cerrado, agua y una esterilla o silla plegable. El móvil debe usarse lo justo, porque la luz de la pantalla dificulta que la vista se acostumbre a la oscuridad. Y, por supuesto, hay que respetar el entorno: nada de basura, nada de fuego, nada de música alta y nada de salirse de caminos o zonas seguras.