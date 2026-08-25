El PPCV niega que las 117 VPO de Benidorm vayan a subir de precio y acusa al PSPV de “generar alarma”

El PPCV ha salido al paso de las críticas del PSPV sobre la actualización del precio de la vivienda protegida y ha negado que las 117 viviendas de alquiler asequible de Benidorm vayan a encarecerse como consecuencia de esta medida. El diputado del Grupo Popular en Les Corts Valencianes, Joserra González de Zárate, ha acusado a los socialistas de “faltar a la verdad y manipular la realidad” y de generar una alarma que no se corresponde con las condiciones de esta promoción.

González de Zárate ha explicado que el precio del alquiler de las 117 viviendas ya quedó establecido en la licitación pública del derecho de superficie para su construcción y posterior gestión durante 75 años. Por tanto, según ha señalado, “no depende del módulo de vivienda protegida actualmente en vigor”.

En el caso de Benidorm, la licitación fijó un precio máximo de 10,50 euros por metro cuadrado útil al mes, aunque la empresa adjudicataria presentó una oferta inferior, de 10,46 euros por metro cuadrado útil y mes. Esta cantidad fue además uno de los criterios valorados en el proceso de adjudicación, por lo que el contrato quedó formalizado con esas condiciones. Este es el cálculo que ha presentado el político popular a instancias de la noticia que lanzó el lunes el diputado socialista Mario Villar que se refería a un incremento del módulo de más del 16%.

El diputado popular ha considerado “sorprendente” que el PSPV haya advertido de un incremento de precios que, según su versión, no afecta a estas 117 viviendas. “Esto es algo que el ilustre diputado que encabeza la noticia debería saber antes de hacer afirmaciones que solo buscan confundir a los ciudadanos”.

El módulo sube un 7%

González de Zárate también ha acusado al PSPV de realizar un “nuevo error de cálculo” sobre la actualización del módulo de vivienda protegida. Según ha explicado, este pasa de 2.400 a 2.568 euros por metro cuadrado útil, lo que supone un incremento del 7%.

El diputado del PP ha defendido que se trata de una actualización “moderada y proporcionada” a la evolución de los costes de construcción, que han aumentado de forma significativa desde 2024 y estaban dificultando la reactivación de la construcción de vivienda protegida en la Comunitat Valenciana.

En este sentido, ha reprochado al PSPV que cuestione ahora la actualización de precios y las políticas de vivienda después de que durante sus ocho años de gobierno se aplicaran “incrementos de hasta el 80%”.

Críticas a la gestión del PSPV

Bajo el argumento de que el anterior Consell no impulsó suficientemente la vivienda protegida, González de Zárate ha cargado contra los socialistas por “pretender presentarse ahora como solución al problema de la vivienda”.

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El diputado popular ha defendido las políticas del actual Consell y, especialmente, el Plan VIVE, como herramientas para reactivar la construcción de vivienda protegida y facilitar suelo y viviendas a las familias valencianas. “Después de ocho años sin hacer vivienda, ahora pretenden dar lecciones”, ha concluido.