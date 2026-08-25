Fue el primer tren turístico de España: el 'Limón Express', una pieza de la historia de Alicante que rueda lejos de la provincia

Recorrió durante décadas la Marina alicantina entre montañas, viaductos y el marco del Mediterráneo. "Un tren que realiza su recorrido por unos parajes de extraordinaria belleza", señalaba uno de los reportajes de la época, disponibels en la Filmoteca Nacional. La historia del mítico 'Limón Express' comenzó el 1 de junio de 1971, mucho antes de que las rutas ferroviarias de ocio de multiplicaran por el país. En plena expansión turística de Benidorm, este tren se convirtió en el primero dedicado al turismo, convirtiendo antiguos coches de madera destinados a desaparecer en todo un símbolo.

Coche "Rosa" del Limón Express, detenido junto con el coche "María". / Juan Bautista Cabrera Pérez-Caballero - Fototeca del Archivo Histórico Ferroviario

El origen del Limón Express: una idea nacida en el Benidorm de los años 70

La creación del primer tren turístico del país estuvo ligada a David A. G. Simpson, británico residente en Benidorm. Simpson tuvo la idea de dar una segunda oportunidad a unos antiguos coches de viajeros de madera que procedían del ferrocarril Carcaixent-Dénia y que habían quedado fuera de servicio.

Los primeros coches reacondicionados fueron pintados de un llamativo color amarillo limón, que acabó por definir el nombre de unos vagones que, no obstante, tenían el suyo propio. Cada vagón recibió un nombre femenino, una característica que conformó parte de la identidad del tren: Alicia, Carmen, María, Rosa, Isabel, Sofía, Luisa, Elena, Silvia, Emilia, Nuria o Marina. Así nació un viaje que nació pensado como marca y también como experiencia ferroviaria y cuyo público objetivo eran los visitantes que ya comenzaban a llenar los hoteles de la Costa Blanca.

La revista ferroviaria Vía Libre documentó años después aquella jornada del 1 de junio de 1971, día del primer viaje: el convoy, remolcado por el tractor Batignolles 1208, salió de Alicante a las 9.50 horas y llegó a Dénia a las 13.32. Había nacido el primer tren turístico español.

Interior de un vagón del "Limón Express", en el año 2001. / TOÑI CARTAGENA

De Benidorm a Gata de Gorgos: el recorrido del Limón Express

Aunque el itinerario experimentó cambios, la imagen del Limón Express se asoció siempre al trayecto entre Benidorm y Gata de Gorgos. Atravesando por localidades como l'Alfàs del Pi, Altea, Calp, Benissa o Teulada, el paisaje se convirtió en una de las claves de la excursión. Los viajeros podían contemplar desde aquellos antiguos coches de madera reformados una combinación difícil de encontrar en otros recorridos: el Mediterráneo, las montañas de la Marina, barrancos, puentes y viaductos ferroviarios construidos décadas antes de la llegada del turismo de masas.

El trayecto aprovechaba la histórica línea de vía estrecha Alicante-Dénia, cuyo trazado forma hoy parte del TRAM d'Alacant.

El Limón Express cuando estaba en las instalaciones del TRAM en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

El éxito turístico del tren amarillo de la Costa Blanca

En 1996, cuando el tren cumplía 25 años, Vía Libre cifraba ya en más de dos millones el número de viajeros que habían pasado por el Limón Express desde su creación: el "experimento" de transformar unos antiguos vagones en oportunidad turística había funcionado. Además, sirvió para abrir camino a otros trenes concebidos total o parcialmente como una experiencia turística.

¿Cuándo dejó de funcionar el Limón Express?

La historia del tren color limón terminó, al menos sobre las vías alicantinas, en 2005. Después de tres décadas de funcionamiento, el envejecimiento del material, y los problemas técnicos acabaron provocando la suspensión del servicio. El Limón Express realizó sus últimos viajes en mayo de aquel año y el proyecto de recuperación de un símbolo jamás llegó a materializarse. Este periódico publicaba el martes 21 de junio de 2005 que el portavoz de Infraestructuras del PSPV-PSOE, Antonio Godoy, denunciaba "la falta de una explicación transparente del Consell sobre la supresión del servicio turístico del Limón Express. El diputado socialista atribuyó a la falta de planificación y previsión del conseller la liquidación del Limón Express y le reprochó la su presión de este importante servicio para las comarcas turísticas de Les Marines. Para Godoy, «la actua ción de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte y el silencio cómplice de la Conselleria de Turismo resulta incomprensible y no tiene más explicación que la falta de interés del Consell y la falta de voluntad política para atender los problemas de FGV»".

Con el paso del tiempo, parte del material permaneció almacenado en instalaciones ferroviarias de Alicante y El Campello, mientras crecía la preocupación por su deterioro y por la falta de una solución definitiva.

En diciembre de 2024, Hispania Nostra incluyó el tren histórico Limón Exprés en su Lista Roja del Patrimonio, donde advertía sobre su estado de conservación. La organización señalaba además que carece de protección específica: en 2013 el PSPV pidió declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el "Limón Express" para devolverlo a las vías o protegerlo, pero la petición fue rechazada.

El tren turístico “Limón Express” de los Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, detenida en una estación sin identificar. / Javier Aranguren Castro -Fototeca del Archivo Histórico Ferroviario

A más de 700 kilómetros

Como ya contó este periódico, en 2025 se acordó la cesión de seis coches del antiguo Limón Express al Consorcio del Tren Turístico Ponfeblino, el proyecto que trabaja para recuperar con fines turísticos el histórico ferrocarril entre las comarcas leonesas de El Bierzo y Laciana.

El presidente de la Federació d’Amics del Ferrocarril de la CV, Juanjo Hernández, afirmaba entonces que "lo único que nos puede consolar es que seguirán vivos, no para disfrute de los valencianos, pero seguirán vivos".

Uno de los vagones durante su traslado. / Oscar Urgelés Mínguez

El portavoz de Infraestructuras, Joserra González de Zárete, señaló en su día que esta cesión tenía como objetivo "la puesta en valor de este patrimonio y que es temporal". En este sentido, y según contaron medios locales como La voz comarcal del Bierzo, los coches del emplemático Limón Exprés han sido cedidos por la Generalitat "por un periodo inicial de diez años, ampliable hasta treinta". El presidente del Consorcio del Ponfeblino y alcalde de Villablino, Mario Rivas, celebraron y ensalzaron el valor patrimonial de los vagones alicantinos que permanecen a más de setencientos kilómetros de su lugar original.