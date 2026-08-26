Benidorm activa su ‘gemelo digital’ para saber cuánta gente hay realmente en la ciudad

Benidorm ya tiene en marcha su primer ‘gemelo digital’, una herramienta que permitirá conocer con mayor precisión cuántas personas se encuentran realmente en la ciudad en cada momento, más allá de las cifras del padrón. El sistema, desarrollado por Libelium a través de su plataforma de inteligencia de datos iris360, cruza información procedente de distintas fuentes para dibujar una imagen actualizada de la población flotante y ayudar a mejorar la planificación de los servicios públicos.

La solución parte de un gran archivo centralizado de datos en el que se integran, entre otros, los registros de consumo de agua, información anónima de telefonía móvil, datos del padrón, afluencia de personas y ocupación de aparcamientos. El objetivo es combinar todas estas variables para determinar con mayor precisión la presencia real de residentes, turistas y visitantes y poder simular distintos escenarios de afluencia.

Gestión adaptada a una población cambiante

El Ayuntamiento considera que esta tecnología permitirá adaptar la gestión municipal a una ciudad cuya población cambia de forma significativa en función de la temporada, los fines de semana, los grandes eventos o la llegada de excursionistas que no pernoctan. El alcalde, Toni Pérez, ha destacado que el sistema permitirá “ser cada vez más eficientes en la gestión”, ajustando la actuación municipal a la población que haya realmente en cada momento y mejorando la capacidad de respuesta.

Uno de los principales usos del gemelo digital será precisamente el dimensionamiento de los servicios públicos. La herramienta permitirá tener en cuenta no solo a las personas empadronadas, sino también a quienes se encuentran temporalmente en Benidorm, de manera que recursos como el agua, la limpieza y otros servicios básicos puedan adaptarse a la demanda real.

La segunda aplicación prioritaria estará relacionada con la seguridad y la organización de eventos. La posibilidad de simular diferentes escenarios de concentración de personas permitirá anticipar las necesidades de logística, seguridad y emergencias antes de que se produzcan grandes afluencias. El sistema tendrá en cuenta tanto a la población local como a los turistas y excursionistas que se desplazan hasta la ciudad durante unas horas.

Miles de datos para calcular la población real

La infraestructura tecnológica procesará un elevado volumen de información. Entre los datos que se incorporarán figuran unos 15.000 registros semanales de consumo de agua, que se cruzarán con información anónima de telefonía y con el padrón municipal.

A partir de ese cruce se establecerá un indicador de la población real presente en Benidorm en cada momento. Este denominado ‘ground truth’ servirá también para que la inteligencia artificial pueda identificar y corregir las diferencias entre la población oficialmente censada y la densidad real de personas que soporta la ciudad.

Para Libelium, se trata de uno de sus proyectos de mayor complejidad por la cantidad y frecuencia de los datos que deben integrarse y por las exigencias de calidad, seguridad y normalización de la información. La compañía señala además el valor estratégico de disponer de esta tecnología en uno de los municipios turísticos con mayor presión de población flotante del país.

Lo que sucede en Benidorm

El sistema no quedará limitado a las fuentes de información inicialmente incorporadas. La plataforma iris360 es interoperable con el nodo central de SEGITTUR y podrá conectarse con la Plataforma Inteligente de Destino (PID) de Alicante y con la de Benidorm. Esto permitirá ampliar progresivamente el número de variables utilizadas para conocer qué ocurre en la ciudad.

Entre las posibles incorporaciones figuran, por ejemplo, los datos de afluencia en las playas o la información sobre el tráfico de vehículos obtenida mediante sistemas de visión artificial. La intención es integrar las distintas capas de información urbana para disponer de una visión cada vez más completa de lo que sucede en Benidorm.

El proyecto forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Verde Benidorm’, financiado con fondos europeos Next GenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La actuación salió a licitación este año con un presupuesto de 133.888 euros y fue finalmente adjudicada a Libelium por 91.947,90 euros, IVA incluido.

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En el desarrollo participan también MásOrange, Veolia, Visit Benidorm, Telefónica, Datadish, HOSBEC y el Ayuntamiento de Benidorm, con el objetivo de convertir los datos que ya generan distintos servicios y sectores de la ciudad en una herramienta útil para la toma de decisiones.