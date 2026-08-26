Benidorm mira al EuroPride con un Orgullo que se abre paso entre las grandes citas europeas

Benidorm ya ha puesto la vista en la programación para una nueva edición de su ‘Pride’, que este año alcanza su 16º aniversario con el objetivo de seguir creciendo y ganar peso en el circuito internacional de celebraciones LGTBIQ+. Del 1 al 6 de septiembre, la ciudad acogerá una programación con 18 fiestas, actuaciones, música en directo, actividades culturales y el tradicional desfile por las calles de Benidorm.

El organizador del evento, Santos Torres, ha presentado este miércoles la programación junto al concejal de Eventos, Jesús Carrobles, y ha destacado la dimensión que ha alcanzado una celebración que cada año atrae a miles de visitantes nacionales e internacionales. Ambos han animado a residentes y turistas a participar en una cita que consideran ya “uno de los mejores Orgullos” del país.

Hermanamiento con Sevilla

Una de las principales novedades de esta edición es el hermanamiento del ‘Benidorm Pride’ con el de Sevilla. Torres ha explicado además que, junto con Barcelona, esta colaboración ha contribuido a que el Orgullo benidormense forme parte de Interpride, la asociación que agrupa a celebraciones del Orgullo de distintos países europeos. Para el organizador, se trata de “un paso muy importante” que abre incluso la puerta a pensar en un futuro EuroPride en Benidorm.

“Ya nos imaginamos que algún día Benidorm pueda albergar el EuroPride, como lo han hecho Madrid y Barcelona”, ha señalado Torres, quien considera que la ciudad cuenta con las infraestructuras y la capacidad alojativa necesarias para acoger un acontecimiento de estas características.

Carrobles ha destacado el crecimiento experimentado por el ‘Pride’ en los últimos años y el trabajo realizado por la organización para convertirlo en un referente dentro de la Comunidad Valenciana. El edil ha recordado que la celebración experimentó un cambio de orientación, pasando de estar especialmente vinculada al turismo británico a convertirse en una cita “mucho más multicolor”.

Repercusión y dificultad de alojamiento para artistas

Además de su vertiente reivindicativa y festiva, el evento tiene también una importante repercusión económica. El concejal ha señalado que durante casi seis días el ‘Pride’ no se limita a los recintos donde se desarrollan las actividades, sino que se extiende a toda la ciudad y beneficia especialmente a los sectores vinculados al ocio y la restauración.

Momento eufórico de un pasado Benidorm 'Pride' en el parque de L' Aigüera. / David Revenga

Torres ha incidido en este impacto y ha señalado que el turismo LGTBIQ+ genera un importante movimiento económico, especialmente por su consumo en ocio y restauración. La dimensión alcanzada por el evento se refleja también en la dificultad para encontrar alojamiento para algunos de los artistas invitados.

Programa

La programación arrancará los días 1 y 2 de septiembre con fiestas en distintos locales del casco antiguo. El jueves 3 llegará la ‘Pool Party’ y la fiesta ‘Divas Disco’, ambas en el auditorio Julio Iglesias del parque de l’Aigüera.

El viernes 4 será el turno de la ‘White Party’, también en el Julio Iglesias, y de la ‘After Party’ en Rockstar. El sábado 5 llegará uno de los momentos centrales de la semana: el ‘Parade’, que partirá a las 16:30 horas desde la playa de Levante y recorrerá las calles de Benidorm ante la presencia de miles de personas. La jornada continuará con la fiesta ‘Main Stage’, con DJ y actuaciones en directo en el auditorio.

La última jornada, el domingo 6 de septiembre, estará dedicada nuevamente a las fiestas en los locales del casco antiguo. Entre los nombres destacados de esta edición figuran las ‘drag queens’ Kika Lorace y La Prohibida.

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La programación se completará con una agenda cultural paralela que incluirá exposiciones y presentaciones de libros. Torres ha destacado además la normalización alcanzada por el colectivo en la ciudad y ha asegurado que en Benidorm “la gente en general se vuelca mucho” con el Orgullo.