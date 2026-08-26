Los bomberos forestales de Callosa reclaman mejoras en el retén tras un verano marcado por los incendios

Entre las peticiones que los Bomberos Forestales trasladaron este miércoles al conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, durante su visita a la base de Callosa d´En Sarrià destaca la necesidad de disponer en el futuro de vehículos adecuados para las funciones de control y actuación contra incendios que se desarrollan en la zona. El retén también ha solicitado que se sume una zona de descanso en las guardias nocturnas, ya que sólo cuentan con unos sillones, así como la instalación de aire acondicionado en el gimnasio donde entrenan los efectivos.

La visita de Valderrama se enmarca en la ronda que está realizando por diferentes bases del servicio de Bomberos Forestales de la Comunidad Valenciana para conocer de primera mano sus condiciones de trabajo y recoger sus reivindicaciones.

El encuentro llega después de un verano especialmente intenso para los equipos de extinción, que han participado en la respuesta a los incendios registrados en distintos puntos de la Comunidad Valenciana, especialmente en la provincia de Castellón. También efectivos destinados en Callosa d’en Sarrià han intervenido en estos dispositivos.

Un retén clave para la Marina Baixa

La base de Callosa tiene además un papel estratégico por su ubicación. Desde este punto, los bomberos pueden desplazarse con rapidez hacia las zonas montañosas del entorno y prestar servicio al Valle de Guadalest y a municipios como Tàrbena y Bolulla.

El alcalde de Callosa d’en Sarrià, Andrés Molina, ha defendido precisamente el valor de esta ubicación y la necesidad de mantener y mejorar unas instalaciones que, aunque se encuentran en buen estado, fueron construidas hace años y requieren adaptaciones a las necesidades actuales.

El retén cuenta actualmente con seis bomberos forestales por turno, que se encargan de las labores de vigilancia, prevención y primera intervención ante posibles incendios en un amplio territorio de montaña.

Durante la visita, el conseller también ha conocido la nueva autobomba forestal incorporada al servicio, un vehículo de última generación adquirido por el Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat a través de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE).

Valderrama ha destacado que estos nuevos vehículos están preparados para intervenir en diferentes situaciones de emergencia y que incorporan prestaciones destinadas también a mejorar la seguridad y autoprotección de los efectivos.

La renovación de los vehículos supone una mejora en los medios disponibles en el retén, aunque los profesionales han aprovechado la visita para plantear que las próximas incorporaciones se diseñen teniendo en cuenta las necesidades concretas que encuentran sobre el terreno.

Los políticos, ante el camión autobomba incorporado al servicio. / INFORMACIÓN

Mejoras en unas instalaciones con años de servicio

Más allá de la autobomba, una de las cuestiones que ha centrado el encuentro han sido las propias condiciones del retén. El objetivo es estudiar qué actuaciones pueden realizarse para mejorar la comodidad de los trabajadores y adaptar los espacios a las jornadas y turnos que realizan.

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El Ayuntamiento y la Generalitat abordarán estas necesidades, según se ha señalado durante la visita. Molina ha defendido la colaboración entre ambas administraciones para ir introduciendo mejoras en un parque que se conserva en buenas condiciones, pero que necesita actualizar algunos de sus espacios.