“Dona i Salut” vuelve a Altea con 120 plazas para cuidar el cuerpo, la mente y los vínculos

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Altea pondrá en marcha una nueva edición del proyecto “Dona i Salut”, una iniciativa dirigida a las mujeres del municipio que combina actividad física, bienestar, autocuidado y convivencia. El programa ofrecerá un total de 120 plazas, repartidas entre las modalidades de Pilates y gimnasia de mantenimiento, y se desarrollará en el Centro Social de Altea desde el 1 de octubre hasta el 15 de junio.

La concejala de Igualdad, Anna Lanuza, ha destacado que la iniciativa “pretende ir más allá de la práctica deportiva y convertirse en un espacio de encuentro y cohesión entre las participantes”.

Pilates y gimnasia de mantenimiento

Lanuza ha señalado que el programa “contará con dos modalidades de actividad. Por una parte, se impartirán clases de Pilates, a cargo de Erika Oliver, y, por otra, sesiones de gimnasia de mantenimiento, dirigidas por Magda Borja”.

Cada una de las modalidades dispondrá de 60 plazas, “lo que permitirá la participación de un total de 120 mujeres”, ha afirmado la edil además de indicar que las actividades “se desarrollarán íntegramente en el Centro Social de Altea a lo largo de prácticamente todo el curso”.

Además de las clases, “Dona i Salut” se complementará durante el año con diferentes propuestas paralelas, como talleres y charlas, destinadas a ampliar los contenidos relacionados con la salud, el bienestar y el cuidado de las mujeres.

Mucho más que hacer ejercicio

Anna Lanuza ha anunciado que el único requisito para participar en el programa “será estar empadronada en Altea. Desde la Concejalía de Igualdad se pretende que el proyecto se consolide como un espacio de autocuidado, pero también como un punto de encuentro en el que compartir experiencias y establecer nuevas relaciones”.

En este sentido, la concejala ha explicado que “Dona i Salut nace de la voluntad de ofrecer a las mujeres de Altea mucho más que una actividad física. Queremos que sea un espacio de cuidado, encuentro y cohesión, donde las participantes puedan cuidar de su salud, pero también compartir experiencias y crear vínculos con otras mujeres del municipio», ha añadido la edil”.

Uno de los proyectos más valorados

Lanuza ha subrayado asimismo la buena acogida que ha tenido esta iniciativa en anteriores ediciones: “Este es uno de los proyectos más exitosos de la Concejalía de Igualdad, y poder darle continuidad significa seguir ofreciendo un servicio que las mujeres de Altea valoran y, sobre todo, mantener un espacio pensado para ellas”, ha señalado.

Anna Lanuza ha animado a las mujeres del municipio a participar en esta nueva edición “y aprovechar la oportunidad de cuidar tanto su bienestar físico como emocional, al tiempo que forman parte de un espacio compartido con otras mujeres de Altea”.

Inscripciones los días 3 y 4 de septiembre

El plazo de inscripción para participar en “Dona i Salut” permanecerá abierto los próximos 3 y 4 de septiembre. Las solicitudes podrán realizarse tanto de manera presencial como online.

La concejala de Igualdad ha indicado que las inscripciones presenciales “se efectuarán en el Centro Social de Altea, en horario de 9:00 a 11:00 horas. Pero también será posible formalizar la solicitud a través del correo electrónico agentigualtat@altea.es”, ha añadido.

En referencia a las inscripciones, Lanuza ha informado que la Concejalía de Igualdad “reservará 30 plazas de cada modalidad para las inscripciones presenciales y otras 30 para las solicitudes realizadas por correo electrónico”, de tal modo que las mujeres que no consigan plaza “pasarán a formar parte de una lista de espera, desde la que podrán acceder a la actividad en caso de que se produzcan bajas”.

Atención a la hora de envío del correo

Y es por ello que en el caso de las inscripciones online, “desde la Concejalía de Igualdad se recuerda que únicamente se aceptarán los correos electrónicos enviados a partir de las 9:00 horas del día de apertura del plazo de inscripción”.

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Con esta nueva edición, “Dona i Salut” volverá a reunir durante el curso “actividad física, salud, convivencia y espacios de encuentro”, manteniendo una propuesta que, según ha destacado la edil de Igualdad, “se ha convertido ya en una de las más consolidadas y valoradas por las mujeres de Altea”.