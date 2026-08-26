El Maratón Solidario de Donación de Sangre de Altea supera las expectativas con 90 aportaciones

El Maratón Solidario de Donación de Sangre de Altea ha vuelto a demostrar la capacidad de movilización y el compromiso solidario de la ciudadanía y, especialmente, del mundo festero. La iniciativa, organizada conjuntamente por la Federació de Moros i Cristians Sant Blai d’Altea y la Concejalía de Bienestar Social y Sanidad, se ha saldado con un resultado que ha superado las expectativas iniciales: un total de 90 donaciones de sangre.

La jornada se ha consolidado así como una cita ya tradicional dentro del calendario local, convirtiéndose en una forma especialmente solidaria de iniciar la actividad festera de Altea.

Más de un centenar de festeros, implicados en la iniciativa

El llamamiento contó con una destacada respuesta por parte de los festeros y festeras de Altea. La implicación del tejido festero superó el centenar de personas que acudieron a participar en la jornada, a las que se sumaron 36 donantes habituales que también quisieron colaborar con esta iniciativa.

Finalmente, el maratón permitió alcanzar las 90 donaciones, una cifra que pone de manifiesto, según han destacado desde la organización, la buena acogida de una convocatoria que combina el carácter participativo del mundo de las fiestas con una causa de enorme importancia para la sociedad.

El presidente de la Federación de Moros y Cristianos Sant Blai d’Altea, Pere Lloret, se mostró especialmente satisfecho por el resultado conseguido. “Este maratón ha superado todas las expectativas. Estamos muy satisfechos del resultado”, ha señalado Lloret, quien ha querido agradecer “a toda la gente que se acercó a dar sangre su gesto en este acto”.

El presidente de la Federación ha destacado además que, “aunque no se trata de un acto oficial del programa de fiestas, la iniciativa ha ido ganando protagonismo hasta convertirse en una de las citas más importantes del calendario festero, consolidándose como uno de los más importantes”, ha subrayado.

Los Malvins, Berebers y Templaris, las filaes más solidarias

Como ya es tradición dentro de este maratón, la jornada incluyó también un reconocimiento simbólico a las tres filaes que registraron un mayor número de donaciones. En esta edición, la filà Malvins fue la que consiguió una mayor participación, con 14 donaciones, seguida por los Moros Berebers, con 12, y los Templaris, con 5 donaciones.

Como premio a su implicación, se entregaron tres jamones, dos de ellos aportados por la Federación de Moros y Cristianos y el tercero por la Concejalía de Sanidad.

Anna Lanuza: “Llegar a las 90 donaciones es todo un éxito”

La concejala de Bienestar Social y Sanidad, Anna Lanuza, ha valorado muy positivamente el desarrollo de la jornada y ha puestoi el acento en la respuesta solidaria de la ciudadanía alteana. “Los resultados demuestran, una vez más, la gran solidaridad de la ciudadanía de Altea y, especialmente, de nuestro mundo fiestero. Llegar a las 90 donaciones es todo un éxito y nos anima a continuar impulsando iniciativas como esta”, ha manifestado la edil.

Lanuza ha trasladado también su agradecimiento a todas las personas y filaes que participaron en la convocatoria y dedicaron parte de su tiempo a colaborar con una causa que puede resultar decisiva para muchas personas. “Doy las gracias de todo corazón a todas las personas y peñas que han dado sangre y que han dedicado una parte de su tiempo a una causa tan importante. Cada donación puede ayudar a salvar vidas y, por eso, la respuesta de la ciudadanía es digna de reconocimiento”, ha apostillado.

Una tradición solidaria para abrir el calendario festero

La responsable municipal ha querido “felicitar y agradecer de forma especial el trabajo desarrollado por la Federació de Moros i Cristians Sant Blai d’Altea y por su presidente, Pere Lloret”, destacando la implicación de la entidad en la organización de la jornada. En este sentido ha destacado que la colaboración de la Federació “ha sido fundamental para hacer posible este maratón, que ya se ha convertido en una tradición con la cual iniciamos el calendario festero de Altea de una manera especialmente solidaria”.

Desde la Concejalía de Bienestar Social y Sanidad se ha puesto en valor la consolidación de una iniciativa “que une al mundo de la fiesta y a la ciudadanía en torno a un objetivo común: contribuir a reforzar las reservas de sangre necesarias para atender las necesidades sanitarias”.

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Con las90 donaciones alcanzadas, el Maratón Solidario “vuelve a confirmar que la fiesta en Altea también sabe comenzar con un gesto colectivo de solidaridad”, ha concluido la edil Anna Lanuza.