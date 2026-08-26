Así será el nuevo modelo turístico de Benidorm

Benidorm lleva años utilizando la tecnología para intentar responder a una cuestión cada vez más importante para los grandes destinos turísticos: cómo gestionar mejor una ciudad que recibe millones de visitantes sin perder de vista a quienes viven en ella. La siguiente etapa de ese proceso pasa ahora por conectar el denominado cerebro digital de la ciudad con una infraestructura mucho más amplia: la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) impulsada por la Secretaría de Estado de Turismo.

Ese es el objetivo de «Benidorm DTI Integra con la PID», uno de los proyectos de transformación digital turística más ambiciosos desarrollados hasta ahora en la ciudad. La actuación cuenta con 3,1 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea a través de NextGenerationEU, y permitirá integrar la plataforma tecnológica municipal Benidorm CORE con la infraestructura estatal.

Benidorm, primer Destino Turístico Inteligente certificado del mundo en 2018, da un nuevo paso en la digitalización de su modelo turístico. / David Revenga

Pero detrás de los conceptos de interoperabilidad, inteligencia turística o espacios de datos hay aplicaciones mucho más cercanas al día a día. Saber cómo se desplazan los visitantes por la ciudad, comprobar en tiempo real la ocupación de determinadas zonas, localizar plazas de aparcamiento disponibles, anticiparse a episodios de sequía o inundaciones o facilitar a hoteles, restaurantes y empresas información con la que conocer mejor la demanda son algunas de las posibilidades que abre el proyecto.

La transformación digital deja así de limitarse a recopilar información. El objetivo es convertir los datos en conocimiento y ese conocimiento en decisiones.

Una puerta de acceso a la inteligencia turística

Una de las piezas centrales será el portal unificado del destino, una plataforma que reunirá las diferentes fuentes de conocimiento generadas por la monitorización de la ciudad y facilitará el acceso a datos en tiempo real, analítica avanzada, cuadros de mando y visualizaciones.

Para el sector turístico local, esta nueva ventana permitirá disponer de información con la que conocer mejor al turista, adaptar la oferta, anticiparse a la demanda y mejorar la competitividad. El portal tendrá también utilidad para el visitante, mediante información integrada y servicios personalizados durante las distintas fases de la estancia. Para la gestión del destino, la conexión con la PID permitirá reforzar la interoperabilidad con la infraestructura estatal y apoyar la toma de decisiones en los datos.

Benidorm amplía de esta forma un sistema de monitorización que ya incluye información sobre playas, aguas marinas y meteorología, además de la gestión digital de vertidos, la digitalización de servicios públicos, los puntos de información interactivos, la aplicación turística, la herramienta digital de encuestas y el portal público de datos abiertos.

Imagen del acto de presentación de los resultados del proyecto «Benidorm DTI Integra con la PID», celebrado en Benidorm. / INFORMACIÓN

Mapas para comprender mejor el destino

Otra de las líneas de actuación es el sistema de inteligencia de localizaciones, destinado a integrar, analizar y representar sobre mapas información geoespacial procedente de diferentes fuentes.

El proyecto contempla un Sistema de Información Geográfica (SIG), un geoportal y un visor de mapas. De esta manera, información relacionada con los flujos turísticos, la accesibilidad, la calidad del aire, la infraestructura de conectividad o la cobertura de determinados servicios públicos podrá visualizarse sobre el territorio.

La herramienta permitirá analizar de forma más visual el impacto de la actividad turística y facilitar la interpretación de la información disponible, incorporando además indicadores elaborados a partir de los datos generados por los distintos sistemas.

Hasta 108 dispositivos para conocer los flujos

El proyecto amplía también la monitorización urbana mediante el seguimiento anonimizado del flujo de personas en zonas estratégicas de Benidorm. Está prevista la instalación de hasta 108 dispositivos en lugares como los paseos marítimos, centros comerciales, la estación de autobuses, paradas del TRAM, áreas de ocio nocturno y espacios vinculados a eventos.

La información permitirá identificar patrones de visita, conocer las rutas más utilizadas, prever el impacto de grandes eventos y disponer de más datos para optimizar los servicios y la gestión de los espacios públicos. A esta actuación se suma un sistema de medición de aforos para monitorizar en tiempo real la ocupación de distintas áreas del destino. Su finalidad es optimizar la gestión de los espacios y mejorar la experiencia de los visitantes.

Benidorm amplía un sistema de monitorización que ya incluye información sobre playas, aguas marinas y meteorología / David Revenga

Aparcamientos inteligentes y plazas PMR

La movilidad es otro de los ámbitos incluidos en ‘Benidorm DTI Integra con la PID’. El proyecto contempla la instalación de sensores y cámaras para conocer en tiempo real el estado de las plazas de estacionamiento destinadas a Personas de Movilidad Reducida (PMR) y de los aparcamientos disuasorios de la ciudad.

El sistema permitirá monitorizar la ocupación, la rotación y el uso correcto de las plazas. Los datos servirán para optimizar los aparcamientos y facilitar la localización de estacionamiento disponible. La documentación del proyecto vincula además esta actuación con la reducción del tráfico derivado y sus efectos contaminantes.

Parte de esta información estará además al alcance del ciudadano. A través del portal unificado y de aplicaciones móviles, el residente podrá consultar datos generados por el proyecto, como la disponibilidad de aparcamiento, junto a información que ya se monitoriza en Benidorm relacionada con la meteorología o las playas.

Control de los recursos hídricos

Otro de los desarrollos previstos es el módulo de recursos y alarmas hídricas, destinado al seguimiento del estado de las masas de agua y a la gestión de los recursos hídricos. La herramienta ofrecerá información actualizada sobre la demanda de agua y previsiones a medio plazo y activará alertas ante situaciones de sequía o riesgo de inundaciones.

El proyecto contempla también el seguimiento de episodios de escasez, inundaciones, olas de calor y de frío e indicadores ambientales. Toda la información generada por estas herramientas se incorporará al «cerebro digital» de Benidorm, reforzando así la disponibilidad de datos para la gestión municipal y la toma de decisiones basada en evidencias.

Antes, durante y después de visitar Benidorm

La iniciativa no se limita a la gestión urbana. También incorpora actuaciones destinadas a acompañar al visitante en las diferentes fases del viaje. Antes de la llegada, el proyecto potenciará la promoción y divulgación digital de los valores turísticos, culturales, patrimoniales, de accesibilidad y experienciales de Benidorm. El presupuesto incorpora la renovación de la imagen promocional de los puntos de interés de la ciudad y la producción de contenidos audiovisuales.

Durante la estancia, el turista dispone de la aplicación turística y podrá beneficiarse del sistema de datos abiertos de interés, con información relacionada, entre otros ámbitos, con aparcamientos, clima, playas o transporte.

El proyecto aborda también la fase posterior al viaje mediante una herramienta propia para gestionar la base de datos sobre turistas, facilitar su segmentación y análisis y automatizar campañas y promociones en función de diferentes criterios. El objetivo es mantener el contacto con el visitante después de su estancia y favorecer su fidelización o la recurrencia de la visita.

La digitalización busca mejorar tanto la experiencia de los visitantes que recibe Benidorm como la gestión cotidiana de la ciudad. / David Revenga

Una plataforma común para los destinos inteligentes

La otra gran dimensión del proyecto es su integración con la Plataforma Inteligente de Destinos, impulsada por la Secretaría de Estado de Turismo y desarrollada por SEGITTUR.

La PID busca conectar los sistemas tecnológicos de los destinos mediante estándares comunes, facilitar el intercambio y la normalización de la información turística y generar un entorno en el que los datos puedan reutilizarse para mejorar la gestión.

En el caso de Benidorm, esta integración tiene además un carácter cooperativo. Los desarrollos tecnológicos realizados en la ciudad podrán ser reutilizados por otros municipios de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes y, a su vez, Benidorm podrá aprovechar soluciones desarrolladas en otros destinos. De esta forma se busca potenciar la mejora conjunta y optimizar las inversiones públicas.

Para ello, el proyecto prioriza un diseño bajo criterios de software libre y el cumplimiento de la normalización y la ontología turística de SEGITTUR, elementos necesarios para avanzar hacia un ecosistema tecnológico conectado.

Un nuevo paso en el modelo DTI de Benidorm

Benidorm fue en 2018 el primer Destino Turístico Inteligente certificado del mundo. «Benidorm DTI Integra con la PID» supone ahora un nuevo avance en este modelo al conectar la plataforma tecnológica local con la infraestructura estatal y ampliar las herramientas disponibles para la gestión turística y urbana.

La actuación se enmarca en la convocatoria de ayudas de la Secretaría de Estado de Turismo para el despliegue de plataformas tecnológicas en destinos de la Red DTI, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de NextGenerationEU.

Con este proyecto, Benidorm refuerza la integración de los datos turísticos, urbanos y territoriales en un mismo ecosistema tecnológico, facilita el acceso de las empresas locales a la inteligencia turística y conecta su plataforma con la red estatal de destinos inteligentes. Un nuevo paso en la transformación digital de un modelo que busca aplicar la tecnología tanto a la experiencia del visitante como a la gestión del propio destino.