El Paraíso existe y está en la provincia de Alicante: la playa de agua clara, piedras y Mediterráneo en estado puro

Hay playas que parecen llevar el nombre puesto con cierta exageración. Paraíso es una palabra grande, de esas que prometen demasiado antes incluso de poner un pie en la orilla. Uno imagina agua transparente, tranquilidad, sol, espacio para extender la toalla, un horizonte limpio y esa sensación de que el verano, por fin, se ha colocado en su sitio.

En la provincia de Alicante hay muchos rincones que podrían aspirar a ese nombre, pero en La Vila Joiosa existe una playa que no necesita metáforas: se llama Playa Paraíso, o Platja del Paradís, y juega con ventaja desde el cartel de entrada. Está cerca del casco urbano, pero mantiene un aire más abierto que otras playas más céntricas. Tiene servicios, pero no pierde del todo ese punto mediterráneo de playa amplia, luminosa y cómoda para pasar horas sin mirar demasiado el reloj.

Playa Paraíso

La Playa Paraíso se encuentra en La Vila Joiosa, en la Marina Baixa, y es una de las playas más reconocibles del municipio. Es una playa de cantos rodados y arenas de más de un kilómetro de longitud. Ese tamaño es una de sus grandes virtudes: incluso en verano, cuando el litoral alicantino se llena, su extensión permite repartir mejor a los bañistas y encontrar un espacio algo más tranquilo que en otros arenales más urbanos.

Cantos rodados y arena

Su paisaje combina dos mundos. Por un lado, tiene cantos rodados, ese tipo de orilla que muchos asocian a aguas más limpias, menos arena pegada al cuerpo y un baño más transparente. Por otro, también aparecen zonas con arena, lo que la hace más cómoda para quienes no quieren renunciar del todo a una playa clásica.

El agua es otro de sus grandes reclamos. La imagen de Playa Paraíso suele quedar marcada por el contraste entre el azul turquesa del Mediterráneo y la línea clara de la orilla. No es una cala escondida ni un rincón salvaje al que haya que llegar con mochila y escarpines obligatorios, sino una playa preparada para disfrutar con cierta comodidad.

Servicios

Los servicios también ayudan a que el plan sea sencillo. En el caso de Playa Paraíso, esa mezcla de amplitud, servicios y entorno la convierte en una opción muy útil para familias, grupos de amigos o visitantes que quieren una jornada de playa sin demasiadas complicaciones.

También es una playa bien conectada con el carácter turístico de La Vila Joiosa. El municipio presume de una costa muy diversa, con 13 calas y playas repartidas a lo largo de 15 kilómetros, desde zonas urbanas y accesibles hasta rincones más naturales, de arena, canto rodado, nudistas o perfectos para bucear.

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Además, la playa cuenta con un valor añadido para quienes buscan algo más que tumbarse al sol. Su amplitud permite caminar por la orilla, jugar, practicar deporte suave o alternar baño y descanso durante todo el día.