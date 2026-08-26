La Vila invierte 210.000 euros en poner a punto cuatro colegios antes del inicio de curso

El municipio de La Vila Joiosa ultima las actuaciones de mejora y accesibilidad en cuatro colegios públicos del municipio con una inversión conjunta de 210.320 euros. Los trabajos, que incluyen desde la instalación de un ascensor hasta la renovación de aseos, vallados y ventanas, estarán terminados antes del inicio del nuevo curso escolar.

El alcalde, Marcos Zaragoza, y la concejala de Educación, Marisa Mingot, han visitado los centros junto a técnicos municipales y representantes de las empresas adjudicatarias para comprobar el avance de las obras.

Ascensor

La actuación de mayor cuantía corresponde al CEIP Mare Nostrum, en el barrio del Pati Fosc, donde se ha instalado un ascensor adosado a la fachada norte del edificio para mejorar la accesibilidad a sus tres plantas. La intervención ha supuesto una inversión de 67.797,43 euros y también permitirá mejorar el acceso a la zona del hall.

En el CEIP Francisca Ruiz Miquel (La Torreta) se están ultimando los trabajos de rehabilitación de los aseos de Infantil, con un presupuesto de 47.419,88 euros. La actuación contempla la redistribución de espacios y la renovación de revestimientos, fontanería, electricidad, carpinterías y aparatos sanitarios.

Por su parte, el CEIP Poble Nou contará con la reparación de su vallado, una intervención presupuestada en 47.102,70 euros.

Ventanas

A estas obras se suma la sustitución de parte de las ventanas y carpinterías de varias aulas del CEIP Francisca Ruiz Miquel y del CEIP La Ermita. Los trabajos, cuyo inicio se formalizó este martes, cuentan con una inversión de 48.000 euros y buscan mejorar el confort térmico de alumnos y profesores durante el curso.

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Zaragoza ha señalado que el Ayuntamiento mantiene una inversión continuada en los centros educativos para atender sus necesidades y mejorar las instalaciones. El alcalde ha recordado que en 2025 se destinaron cerca de 360.000 euros a obras de mejora en los colegios del municipio.