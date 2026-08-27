Altea activa ayudas de hasta 720 euros para menores con diversidad funcional y necesidades especiales

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Altea ha puesto en marcha, un año más, la convocatoria de ayudas extraordinarias destinadas a familias con menores con diversidad funcional y necesidades especiales. Las prestaciones, que oscilan entre los 450 y los 720 euros, tienen como objetivo contribuir a sufragar los gastos asociados a la salud, la educación, las terapias, el desarrollo y la inclusión social de los menores.

La concejala de Bienestar Social, Anna Lanuza, ha manifestado este jueves que las ayudas “pretenden ofrecer un respaldo directo a las familias que deben afrontar gastos adicionales derivados de las necesidades específicas de sus hijos e hijas, garantizando así el adecuado desarrollo físico, psicológico y social de los menores, especialmente cuando las necesidades específicas implican un esfuerzo económico añadido para las unidades familiares”.

Destinadas a menores con discapacidad o necesidades especiales acreditadas

Lanuza ha indicado que podrán beneficiarse de estas ayudas “las unidades familiares con menores que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. También podrán acceder a la convocatoria aquellas familias cuyos hijos o hijas no tengan reconocido oficialmente un grado de discapacidad, pero dispongan de un informe pediátrico, de especialista, psicopedagógico o similar que acredite la existencia de necesidades especiales”.

La convocatoria contempla una amplia relación de gastos subvencionables. Entre ellos figuran la alimentación especial, productos de higiene y pañales, medicamentos y tratamientos no cubiertos por la Seguridad Social, gafas y otros productos de ortopedia, tratamientos odontológicos y terapias.

Asimismo, las ayudas “podrán destinarse a actividades deportivas, artísticas y sociocomunitarias, así como a la adquisición de material escolar, gastos de desplazamiento, vestido y calzado y otros desembolsos que sean considerados necesarios por los servicios sociales municipales”, ha anunciado la edil.

Dos tramos de ayuda: 450 y 720 euros

Las cuantías se establecerán en función del grado de discapacidad o de la acreditación de las necesidades especiales. Así, “se concederán 450 euros para menores con un grado de discapacidad situado entre el 33% y el 64%, así como para aquellos que cuenten con un informe facultativo que acredite necesidades especiales. Por su parte, las ayudas ascenderán a 720 euros en el caso de menores con un grado de discapacidad igual o superior al 65%.”, ha asegurado Anna Lanuza.

La responsable de Bienestar Social ha subrayado que el objetivo de esta convocatoria trasciende el mero apoyo económico: “No hablamos únicamente de una ayuda económica, sino de una herramienta para favorecer la igualdad de oportunidades y la inclusión. Queremos que las circunstancias económicas de una familia no sean un obstáculo para que un menor pueda acceder a una terapia, realizar una actividad o cubrir necesidades vinculadas a su salud y bienestar”, ha señalado.

Anna Lanuza, concejala Bienestar Social de Altea, anuncia ayudas para familias de menores con diversidad funcional / Gabinete de Prensa Ayuntamiento Altea

Seis meses de empadronamiento y límite de ingresos

Anna Lanuza ha indicado que la solicitud de ayudas “deberá presentarse a través del Registro de Entrada del Ayuntamiento, acompañada de la documentación requerida”, ha explicado que entre los requisitos establecidos para acceder a estas prestaciones “figura contar con un mínimo de seis meses de empadronamiento en Altea y no superar el nivel de ingresos fijado en la convocatoria” y ha añadido que las familias solicitantes “deberán, además, haber justificado correctamente anteriores ayudas económicas municipales, en el caso de haber sido beneficiarias de ellas”. Para ello, “se ha de presentar la siguiente documentación: volante de empadronamiento, Libro de Familia, declaración de renta o certificado negativo del 2022 o en su defecto del 2021 y en el caso de no disponer de este documento, entregar una declaración jurada de ingresos, grado de discapacidad del menor o informa que acredite su necesidad, contrato de alquiler o recibo de la hipoteca, acreditación de víctima de violencia de género y título de familia monoparental o numerosa”.

Solicitudes hasta el 15 de octubre

En este sentido, la concejala ha indicado que el plazo para presentar las solicitudes “permanecerá abierto hasta el 15 de octubre de 2026”, mientras que los gastos que posteriormente deberán justificarse “tendrán que haberse realizado entre el 1 de septiembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027. Para ello, será necesario aportar las correspondientes facturas o justificantes de gasto”. Al respecto, ha añadido que el plazo para presentar la documentación justificativa “concluirá el 31 de marzo de 2027”.

Por lo tanto, la responsable municipal de Bienestar Social ha animado a las familias que cumplan los requisitos a solicitar estas ayudas y ha asegurado que los Servicios Sociales municipales “les acompañarán durante el procedimiento para facilitar el acceso a la prestación y garantizar que el apoyo llegue a quienes realmente lo necesitan”.

Un apoyo para avanzar en igualdad e inclusión

Por último, la concejala ha enmarcado esta nueva convocatoria “dentro de las políticas municipales de apoyo a la infancia y a las familias”, especialmente ante los gastos extraordinarios “que pueden generar las necesidades específicas de los menores. Con estas acciones desde el área de Bienestar Social seguimos reforzando nuestro compromiso con la infancia, la igualdad de oportunidades y la inclusión social, apoyando a las familias ante los gastos extraordinarios derivados de las necesidades específicas de los menores”, ha concluido Anna Lanuza.