Benidorm elige a sus referentes turísticos de 2026: Benidorm Half, McDonald’s, ALE-HOP y Grupo Benidorm

Benidorm ya tiene los nombres que protagonizarán este año los Premios Turismo ‘Ciudad de Benidorm’. La Junta de Portavoces ha acordado por unanimidad, a propuesta del alcalde, Toni Pérez, distinguir a la Benidorm Half, McDonald’s España por su campaña ‘Mitiquísimo’, ALE-HOP y Autocares Grupo Benidorm en las categorías Internacional, Nacional, Autonómica y Local, respectivamente. Además, la empresaria benidormense Antonia Aguilar Masanet, propietaria del Hotel Palmeral, recibirá la Mención Especial de esta edición.

Los galardones se entregarán el viernes 25 de septiembre, en un acto institucional organizado con motivo del Día Mundial del Turismo, que se conmemora el 27 de septiembre. La propuesta será elevada al pleno ordinario del próximo lunes, 31 de agosto, para su aprobación definitiva.

Toni Pérez ha felicitado a todos los premiados, a los que ha definido como “personas y empresas tremendamente merecedoras de este reconocimiento” por su contribución al desarrollo y promoción de Benidorm como destino turístico.

Experiencia deportiva y turística

En la categoría Internacional, el premio recaerá en la Benidorm Half, una prueba que tiene sus orígenes en la carrera cuya primera edición oficial se celebró en 1984 y que experimentó un cambio de concepto en 2018 de la mano de TourSport. Desde entonces, su salida al atardecer, aprovechando la iluminación urbana y el skyline de la ciudad, se ha convertido en una de sus principales señas de identidad.

La competición, que incluye las modalidades de media maratón y 10K y se celebra en noviembre, reunió el pasado año a más de 9.000 atletas, más de la mitad procedentes de otros países. Reino Unido, con más de 4.000 corredores, encabezó las delegaciones internacionales, seguido de Irlanda, Noruega, Bélgica y Países Bajos.

La propuesta municipal destaca que la prueba ha convertido el deporte en una experiencia turística y ha contribuido a reforzar la imagen de Benidorm como destino activo, saludable y abierto durante todo el año, además de proyectar internacionalmente el nombre de la ciudad.

McDonald’s, por convertir a Benidorm en icono del verano

El reconocimiento Nacional será para McDonald’s España por su campaña ‘Mitiquísimo’, lanzada el pasado mes de julio y concebida como un homenaje a los iconos y tradiciones del verano español. La acción contó, entre otras figuras, con Belén Esteban y las creadoras de contenido Aitana Soriano y Elena Gortari.

Benidorm ocupa un lugar destacado en la campaña, que incorpora referencias explícitas a la ciudad y a su identidad como uno de los grandes símbolos del verano español. Para el Ayuntamiento, esta presencia ha permitido proyectar la marca Benidorm dentro de una campaña de alcance nacional y reforzar su vínculo con los recuerdos estivales de varias generaciones.

En la categoría Autonómica, el galardón será para ALE-HOP, empresa nacida en 2001 en Gata de Gorgos y que actualmente cuenta con más de 360 establecimientos en España y otros países europeos.

La moción municipal sitúa a Benidorm como un punto decisivo en la expansión de la compañía. La apertura de su quinta tienda, precisamente en la ciudad, permitió comprobar el potencial de su modelo comercial basado en productos originales, económicos y orientados a la compra por impulso entre el público turístico. De ahí surgió el denominado ‘Efecto Benidorm’, que contribuyó a impulsar el crecimiento posterior de la marca.

Reconocimiento a dos empresas locales

El premio Local será para Autocares Grupo Benidorm, una de las principales compañías de transporte discrecional de viajeros de la Costa Blanca. Aunque la empresa nació en 1999, el momento clave de su trayectoria se sitúa en 2005, cuando la actual familia propietaria adquirió la marca y aportó su experiencia acumulada desde los años 80 en los sectores turístico y del transporte.

Desde entonces, la compañía ha diversificado y ampliado sus servicios hasta convertirse, junto a marcas como Beniconnect, en un referente en los traslados turísticos y la movilidad de visitantes. La propuesta municipal subraya su capacidad de adaptación a las necesidades de un destino internacional y su contribución a facilitar la llegada y los desplazamientos de los turistas.

La Mención Especial completa los reconocimientos de este año y recae en Antonia Aguilar Masanet, empresaria vinculada durante décadas al desarrollo turístico de Benidorm y propietaria del Hotel Palmeral, establecimiento que sus padres abrieron en 1956.

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Formada en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, Aguilar fue además la primera gerente del restaurante Ulía y fundó la agencia de viajes La Cala. Su trayectoria empresarial ha estado especialmente vinculada al desarrollo de La Cala y ha abarcado los ámbitos hotelero, de restauración y de intermediación turística.