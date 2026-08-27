La Generalitat reivindica el modelo de Benidorm como exponente de la evolución europea

Benidorm es ejemplo de cómo la pertenencia de España a la Unión Europea ha transformado los territorios y la circunstancia de que algunas ciudades han conseguido proyectar sus propios modelos más allá de las fronteras. Con esta idea, la Generalitat Valenciana ha reivindicado este jueves el papel de la ciudad durante la visita a la exposición que conmemora los 40 años de la adhesión española al proyecto comunitario, instalada en el vestíbulo del Ayuntamiento.

La secretaria autonómica de Representación ante la Unión Europea y Acción Exterior, Ruth Merino, ha situado a Benidorm como “un buen ejemplo de la transformación que han experimentado España y la Comunidad Valenciana durante estas cuatro décadas” y ha destacado su evolución en ámbitos que actualmente son prioridades europeas, como la innovación, la sostenibilidad y la transformación digital.

Reconocimientos europeos a Benidorm

Merino también ha mencionado la proyección internacional que ha alcanzado la ciudad a través de diferentes iniciativas y reconocimientos europeos. Entre ellos, ha citado su designación por la Comisión Europea como Destino Pionero Verde Europeo del Turismo Inteligente 2025 y su participación en proyectos comunitarios vinculados al turismo sostenible e inteligente.

“Benidorm demuestra que nuestra relación con Europa es una relación de ida y vuelta”, ha señalado la secretaria autonómica. A su juicio, la Unión Europea ha contribuido a transformar los territorios, pero estos también aportan experiencias y buenas prácticas que pueden convertirse en referencia para otros municipios europeos.

La visita a la muestra ha contado también con la participación de la directora general de Representación ante la Unión Europea, las Comunidades Autónomas y Acción Exterior, Raquel Aguado, y del alcalde de Benidorm, Toni Pérez, además de otros representantes de la Corporación municipal.

Preocupación por Ceuta

Pérez ha aprovechado la conmemoración para reivindicar la relación de Benidorm con Europa incluso antes de la entrada de España en las instituciones comunitarias en 1986. El alcalde ha recordado que la ciudad ya tenía entonces una marcada vocación internacional, con miles de visitantes extranjeros y jornadas de debate sobre Europa y su papel en el escenario geopolítico.

El primer edil ha defendido además el valor de la exposición para repasar el camino recorrido durante estas cuatro décadas y afrontar el futuro desde la defensa de los valores europeos.

En este sentido, ha reivindicado una Europa basada en la convivencia entre nacionalidades, lenguas y culturas y en la cooperación entre territorios. También ha expresado su preocupación por los conflictos y las tensiones en las fronteras europeas, con referencias a la situación de Ceuta y a la guerra de Ucrania.

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La exposición, en el vestíbulo del Ayuntamiento de Benidorm, recorre cuatro décadas de integración europea y pretende acercar a la ciudadanía los cambios experimentados por España desde su incorporación a la UE en 1986.