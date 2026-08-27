El PSPV denuncia la demora de los 13 refuerzos de Urgencias en el Hospital de La Vila que Gerencia prevé inminentes

El PSPV-PSOE ha denunciado que los 13 profesionales anunciados por la Conselleria de Sanidad en julio para reforzar las Urgencias del Hospital Marina Baixa todavía no se han incorporado al centro, una situación que los socialistas han reflejado tras visitar el hospital y reunirse con representantes sindicales. Sin embargo, tanto la Gerencia como el sindicato de Enfermería, SATSE, han confirmado a INFORMACIÓN que las plazas se encuentran en la fase final de tramitación y que su incorporación es inminente: Hacienda ya ha aprobado el expediente de modificación de plantilla y ahora debe completar el procedimiento Recursos Humanos antes de su firma.

La noticia llega después de que el PSPV-PSOE haya denunciado que, casi dos meses después del anuncio de Sanidad, los 13 profesionales todavía no se habían incorporado. Las diputadas socialistas Mayte García y Yaissel Sánchez junto al diputado Mario Villar, han visitado el hospital y mantenido una reunión con representantes de UGT, tras la que reclaman al Consell que cumpla con los compromisos anunciados.

Expediente de modificación de plantilla

Sin embargo, la situación administrativa de las plazas se encuentra ahora en su fase final. Desde SATSE explican que existe un expediente de modificación de plantilla que ya ha recibido la aprobación económica de Hacienda. El siguiente paso corresponde a Recursos Humanos y, posteriormente, a la firma, por lo que el sindicato espera que las incorporaciones puedan producirse en cuestión de días.

En los mismos términos se ha pronunciado el departamento de Comunicación de Gerencia, apostillando que la incorporación está próxima a convertirse en realidad.

En todo caso la suma de personal sanitario que se integrará en el centro sanitario está compuesto por seis enfermeras, seis TCAE o auxiliares de Enfermería y un facultativo.

Refuerzo insuficiente

SATSE considera positivo el refuerzo, pero insiste en que no es suficiente. El sindicato recuerda que su denuncia ante la Inspección de Trabajo reclamaba la incorporación de 24 enfermeras y 18 TCAE, una dotación muy superior a las 13 plazas anunciadas por la Conselleria.

La denuncia sindical provocó la intervención de la Inspección de Trabajo, que, según recuerda SATSE, constató una situación de insuficiencia de personal y de elevado riesgo psicosocial, derivada, entre otros factores, de la sobrecarga asistencial y de la falta de recursos humanos adaptados a la actividad real de Urgencias.

Por ello, el sindicato espera que la modificación de plantilla que ahora culmina sea solo el primer paso y que se sigan aprobando nuevas plazas. De no producirse avances, SATSE estudiará las medidas que considere oportunas para reclamar el cumplimiento de las necesidades trasladadas a la Inspección.

A esta falta de efectivos se suma la situación de las TCAE durante los turnos nocturnos. Tal como publicó INFORMACIÓN, una sola auxiliar puede llegar a atender a 34 pacientes por pasillo durante la noche, una carga asistencial que el sindicato considera insostenible.

En este contexto, la incorporación de los 13 profesionales supone un avance respecto a la situación actual, pero mantiene abierto el debate sobre la dimensión de la plantilla que necesita Urgencias del Hospital Marina Baixa para responder a la demanda asistencial.

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El PSPV-PSOE, por su parte, trasladará la situación a Les Corts mediante iniciativas y preguntas parlamentarias para exigir explicaciones al Consell y reclamar que continúe el refuerzo de personal del centro.