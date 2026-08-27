La pista de atletismo de Poniente avanza entre el reproche del PSOE y la defensa del PP

La nueva pista de atletismo de Poniente vuelve a situarse en el centro del debate político de Benidorm. El PSOE ha reclamado al Gobierno municipal que licite de inmediato el contrato para redactar el proyecto de la infraestructura, mientras que el equipo de gobierno del PP ha replicado que los trámites avanzan y que precisamente este jueves se ha recepcionado la parcela sobre la que se levantará la instalación.

El portavoz adjunto socialista, Sergi Castillo, ha cuestionado que, pese a que el presupuesto municipal de 2026 contempla una partida de 180.000 euros para redactar el proyecto, todavía no se haya licitado el contrato. A su juicio, el Gobierno local acumula retrasos en una actuación que fue anunciada hace años y que considera especialmente necesaria después de la desaparición de la pista de Foietes.

Anunciada en 2022

Castillo ha recordado que en febrero de 2022 el alcalde, Toni Pérez, presentó junto a clubes deportivos el proyecto de una nueva pista de ocho calles y anunció entonces que estaría terminada en otoño de 2023. El edil socialista ha criticado que, casi cuatro años después, los atletas locales continúen sin una instalación municipal para entrenar y ha reclamado que se finalicen los pliegos y se saque a concurso la redacción del proyecto.

El PSOE considera que la consignación presupuestaria de los 180.000 euros demuestra que existe financiación para dar el siguiente paso. Castillo ha acusado al Gobierno del PP de falta de voluntad política y ha lamentado que la parcela de Poniente haya permanecido hasta ahora vinculada a trabajos previos sin que se haya materializado la nueva instalación deportiva.

El PP asegura que los trámites están en marcha

La respuesta del concejal de Deportes, Javier Jordá, ha llegado incidiendo en los avances realizados en la parcela. El edil ha acusado al PSOE de actuar con “oportunismo” y ha señalado que la denuncia socialista se produce el mismo día en que el Ayuntamiento ha procedido a recepcionar los trabajos de movimiento de tierras y muros de contención ejecutados en las parcelas de Poniente.

El acta de recepción municipal, fechada este 27 de agosto, recoge la recepción de las obras correspondientes al proyecto de movimiento de tierras y muros de contención de dichas parcelas.

Jordá ha explicado que, una vez recepcionado el suelo y adecuado a las exigencias técnicas, el Ayuntamiento puede continuar con los siguientes pasos para desarrollar la actuación. Según ha indicado, los técnicos municipales de Deportes, Urbanismo y Contratación llevan “semanas” trabajando en los pliegos de condiciones técnicas y administrativas necesarios para licitar la redacción del proyecto, paso previo a la contratación de las obras.

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El responsable de Deportes ha defendido que el presupuesto de 180.000 euros reservado para esta finalidad es una muestra de la voluntad del Gobierno municipal de ejecutar la pista. “La pista de atletismo se va a ejecutar y la va a ejecutar este gobierno”, ha asegurado, dirigiéndose especialmente a los atletas de la ciudad.