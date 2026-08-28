700 pájaros de harina, un botijo y el sonido del agua: “Almanazel II” llena de memoria L’Aljub de Bellaguarda

El antiguo Molí Vell de Bellaguarda, conocido popularmente como l’Aljub, se ha transformado desde este jueves en un espacio para la contemplación, la memoria y la escucha. La artista alteana Tere Martínez, L’Algarenya, ha inaugurado su intervención Almanazel II, una instalación creada expresamente para este singular enclave del casco antiguo de Altea, ubicado entre la Costera del Mestre la Música y la Plaça de l’Aigua, dentro del proyecto L’Herència de l’Aigua.

Un total de 700 pequeños pájaros elaborados con harina rodean un botijo, convertido en una de las piezas centrales de la obra. El conjunto se completa con un elemento especialmente evocador: el sonido permanente del agua acompañado por el canto de un ruiseñor, que envuelve al visitante en el interior del antiguo espacio hidráulico.

La instalación invita así a detenerse en un lugar que habitualmente es solo de paso y a escuchar. A recordar, imaginar o, simplemente, permanecer unos minutos en silencio. En principio, la exposición permanecerá abierta durante una semana, aunque existe la posibilidad de ampliar el número de días de visita.

El agua, la tierra y la memoria de un pueblo

“Entre el agua y la tierra se crea la memoria de un pueblo”. Esta frase recibe al visitante a la entrada de l’Aljub y resume buena parte del sentido de Almanazel II.

La obra establece un diálogo directo con la propia historia del edificio. Durante siglos, el agua fue fundamental para el funcionamiento del molino, que aprovechaba su fuerza para transformar el grano en harina. Ahora, Tere Martínez recupera esa relación entre los elementos y la convierte en materia artística.

Los 700 pájaros han sido modelados en harina durante cerca de tres meses de trabajo con la colaboración del Centro Ocupacional San Marcelino de personas con discapacidad intelectual, en Valencia. La elección de este material no es casual: “la harina remite directamente a la antigua función del Molí de Bellaguarda y al proceso de transformación que tenía lugar entre sus muros”, señaló la artista durante la inauguración.

Como explicó Tere Martínez, la instalación “habla precisamente de esos ciclos y transformaciones: el agua que mueve el molino, el grano que se convierte en harina y la harina que, en este caso, se transforma de nuevo en pequeñas figuras de pájaros”.

De izquierda a derecha, Tere Martínez "L'Algarenya", Pepa Mengual y Pere Soler, artífices de L'Herència de l'Aigua, en L'Aljub del Molí de Bellaguarda. / Diego Coello Calvo

Setecientos pájaros para devolver la harina al aire

Los pequeños pájaros distribuidos por el interior de l’Aljub aportan una de las imágenes más llamativas de la intervención. Son seres frágiles, hechos con un material orgánico y ligado al propio molino, que parecen haber ocupado un espacio que durante siglos estuvo dedicado al trabajo y al aprovechamiento del agua.

La presencia de los pájaros remite también a la naturaleza y al movimiento. Pero, además, establece un vínculo con el agua. “Los pájaros son un síntoma de vida”, explicó L’Algarenya durante la inauguración. Así, la artista ha querido completar esa presencia “con el canto de un ruiseñor”. Se trata de “una elección relacionada”, según señaló, “con la condición migratoria de esta ave y también con la tradición de la arquitectura andalusí, en la que el agua y los pájaros tienen una presencia fundamental”.

El resultado es una atmósfera sonora que acompaña permanentemente al visitante. El agua que se escucha y el canto del ruiseñor convierten la visita en una experiencia que puede conducir a la meditación, al recuerdo de otros tiempos o, simplemente, a una sensación de calma y tranquilidad.

El botijo y una antigua costumbre de hospitalidad

En el centro de la instalación aparece un botijo, otra de las piezas cargadas de significado dentro de Almanazel II. Tere Martínez quiso recordar durante la inauguración una costumbre que formaba parte de la vida cotidiana de Altea: la presencia de estos recipientes en las puertas de las casas para que pudiera beber quien pasara y tuviera sed.

El botijo se convierte así “en símbolo de hospitalidad, cuidado y amistad, pero también de la generosidad de la naturaleza y de la capacidad de la tierra y de las manos para contener y compartir”, aseveró la artista.

El barro, el agua y la harina aparecen de esta manera estrechamente unidos. “Son materiales que hablan del territorio y de las actividades que durante generaciones marcaron la vida de las personas”, añadió Tere Martínez.

Así, la artista recupera, además, “una reflexión sobre aquello que se recibe y aquello que se transmite. La memoria del agua no es únicamente la memoria de una infraestructura o de una forma de trabajo, sino también la de las costumbres, los gestos cotidianos y las relaciones entre las personas”, manifestó.

La artista Tere Martínez explica su proyecto Almanazel II durante la inauguración. / Diego Coello Calvo

Un lugar de paso que invita ahora a detenerse

Almanazel II ha sido concebida específicamente para el interior del antiguo Aljub de Bellaguarda, situado entre la Costera del Mestre la Música y la Plaça de l’Aigua. El espacio se convierte, en palabras de la propia propuesta, “en testigo y también en materia de la obra. Sus muros, la humedad, el silencio y el paso del tiempo forman parte de una arquitectura que ha ido acumulando sus propias capas de memoria”.

La instalación no pretende reconstruir literalmente el pasado. Su propósito es traerlo al presente a través de la materia, el sonido y la experiencia del visitante. Con ello, la pregunta que plantea la obra es, en el fondo, qué permanece cuando desaparece aquello que durante siglos dio vida a un territorio. En la entrada de la intervención, una cita del poeta andalusí de la Taifa de Valencia Ibn Jafaya (Alzira, 1058-1138) resume esa idea: “El agua da vida a cuanto toca”.

El antiguo molino vuelve a llenarse de vida

La inauguración de Almanazel II supone la segunda intervención dentro de L’Herència de l’Aigua, proyecto que comenzó el pasado 21 de agosto con L’Aigua Silenciada, una creación colectiva realizada por los niños y niñas participantes en las actividades de la Escoleta d’Estiu Gea bajo la dirección de Pepa Mengual yen colaboración con el historiador y archivero municipal, Pere Soler.

Con la propuesta de Tere Martínez, L’Algarenya, el proyecto alcanza ahora una dimensión diferente y más sensorial. Si la primera intervención partía de una reflexión sobre la transformación del agua y su presencia en el territorio, Almanazel II se adentra en la relación entre el agua, la tierra, el trabajo, la naturaleza y la memoria individual y colectiva.

El Molí Vell de Bellaguarda, que durante siglos fue un lugar vinculado al aprovechamiento de la fuerza del agua, vuelve así a estar ocupado por aquello que da sentido a su historia: el agua, aunque ahora convertida en sonido; la harina, aunque transformada en pájaros; y la presencia humana, aunque esta vez a través de la creación artística y el recuerdo.

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Con sus 700 pájaros de harina, el botijo y el sonido continuo del agua y del ruiseñor, Almanazel II propone al visitante algo poco habitual en un espacio por el que muchos alteanos pasan a diario: detenerse, escuchar y preguntarse qué parte de aquella memoria todavía permanece viva.