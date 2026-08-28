Monarquía
L'Alfàs del Pi traslada sus condolencias a la Casa Real de Noruega por la muerte del rey Harald V
El municipio de la Marina Baixa es la segunda mayor colonia del mundo de ciudadanos de este país con 2.500 censados, aunque estima que son 8.000
El Ayuntamiento de L'Alfàs del Pi ha trasladado este viernes sus condolencias al rey sucesor Haakon VIII, a la Familia Real y "al conjunto del pueblo noruego" por la muerte del rey Harald V a los 89 años. Este municipio de la Marina Baixa tiene 21.080 habitantes, de los que 2.500 tienen nacionalidad noruega, aunque el Consistorio estima que la cifra real de residentes noruegos es de 8.000.
"L’Alfàs del Pi es conocido como 'la pequeña Noruega', una denominación que refleja una realidad construida durante más de medio siglo", señala la carta. El Ayuntamiento ha asegurado que es la segunda mayor colonia de noruegos del mundo, mientras que la primera está en Londres.
"Esta relación se manifiesta de manera especial cada año con la celebración del Día Nacional de Noruega, una tradición que mantenemos desde hace más de cincuenta años y que constituye una de las expresiones más queridas de la amistad que une a nuestros dos pueblos", explica.
"Miles de ciudadanos noruegos han encontrado en nuestro municipio un lugar para vivir, convivir y formar parte de nuestra comunidad, creando unos lazos humanos, culturales y afectivos que hoy forman parte de nuestra propia identidad", explica.
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