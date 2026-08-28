Los pueblos de Alicante por los que pasa La Vuelta Ciclista a España este fin de semana: la excusa perfecta para descubrirlos

Hay fines de semana en los que una carrera ciclista es mucho más que una carrera. La carretera se llena de aficionados, los pueblos aparecen en televisión durante unos segundos que valen oro y las montañas se convierten en escenario de una postal que mezcla deporte, paisaje y turismo. La Vuelta Ciclista a España tiene esa capacidad: llevar el pelotón por lugares que muchos conocen de nombre, pero que quizá nunca han visitado con calma.

Este domingo, la provincia de Alicante tendrá una de esas jornadas que hacen mirar el mapa. La novena etapa de La Vuelta 2026 unirá La Vila Joiosa con el Alto de Aitana en una etapa de montaña llamada a ser una de las más duras de la edición. La organización fija el recorrido en 187,4 kilómetros, con salida en La Vila Joiosa y final en el Alto de Aitana, en plena Costa Blanca interior. Una oportunidad perfecta para seguir el ciclismo, sí, pero también para descubrir algunos de los pueblos más atractivos del interior alicantino.

El ciclista Tadej Pogacar durante la salida de la Vuelta Ciclista a España, a 22 de agosto de 2026, en Mónaco (Francia). La Vuelta Ciclista a España 2026 arranca hoy, 22 de agosto, en Mónaco y termina el domingo 13 de septiembre en Granada. Serán 21 etapas, 3.275 km y más de 58.000 metros de desnivel acumulado; por primera vez, la llegada final no será en Madrid, sino en el entorno de la Alhambra. 22 AGOSTO 2026;VUELTA CICLISTA;REALEZA;CICLISMO;BICIS;BICICLETAS;CONTRARRELOJ;SALIDA;PRIMERA ETAPA;MÓNACO;VUELTA;CASINO; Laurent Coust / Europa Press 22/08/2026. Tadej Pogacar;Laurent Coust / Europa Press; / Laurent Coust / Europa Press / Laurent Coust / Europa Press

La Vila Joiosa

El recorrido parte de La Vila Joiosa, una salida con sabor mediterráneo. La etapa arrancará el domingo 30 de agosto desde el paseo de la playa Centro, a pie de playa, y recorrerá 187 kilómetros con 5.100 metros de desnivel. La Vila es una de las imágenes más reconocibles de la Costa Blanca: casas de colores frente al mar, playa urbana, tradición marinera, chocolate y un casco histórico que se asoma al Mediterráneo. Ver salir desde allí al pelotón es casi un resumen perfecto de lo que vendrá después: del nivel del mar a las montañas más exigentes de Alicante.

Finestrat, La Nucía, Polop y Callosa d’en Sarrià

Después, la carrera se adentra hacia Finestrat, La Nucía, Polop y Callosa d’en Sarrià. Es el primer cambio de paisaje: la costa queda atrás y aparecen el Puig Campana, las sierras de la Marina Baixa y los pueblos blancos que miran hacia barrancos y cultivos. Finestrat combina playa y montaña en pocos kilómetros; La Nucía se ha consolidado como ciudad del deporte; Polop conserva su perfil de fuentes, plaza y calles empinadas; y Callosa d’en Sarrià abre la puerta al valle del Algar y a los paisajes agrícolas de nísperos que han marcado la zona.

Cartel del paso de La Vuelta a España 2026 por La Nucía / INFORMACIÓN

Bolulla y Tàrbena

La etapa seguirá por Bolulla y Tàrbena, uno de los puntos clave del día. La Vuelta destaca que esta novena etapa encadena los puertos de Tárbena, Miserat, Tollos, Tudons y Benifallim antes del final en Aitana, en una jornada con el mayor desnivel acumulado hasta ese momento de carrera. Tàrbena es uno de esos pueblos que explican por qué la Costa Blanca es también un territorio ciclista: curvas, montaña, vistas largas y carreteras que cada temporada utilizan equipos profesionales para preparar el año. Para el visitante, es una parada perfecta para entender la otra cara de Alicante, lejos de la playa y muy cerca del cielo.

DAVID REVENGA

Parcent, Orba, Tormos, Sagra, Pego, l’Atzúbia, Benirrama, Benialí y Alcalà de la Jovada

La ruta también alcanza la Marina Alta interior, con nombres como Parcent, Orba, Tormos, Sagra, Pego, l’Atzúbia, Benirrama, Benialí y Alcalà de la Jovada. Aquí el recorrido entra en una Alicante de valles, bancales, pueblos pequeños y carreteras que se retuercen entre montañas. Pego aporta el peso de una localidad con historia, marjal cercana y puerta hacia la Vall de Gallinera; Benirrama y Benialí permiten asomarse a uno de los valles más pintorescos del norte provincial; y Alcalà de la Jovada recuerda que el interior alicantino guarda una identidad propia, tranquila y muy ligada al paisaje.

Tollos, Fageca, Quatretondeta, Gorga, Benilloba, Benasau, Alcoleja, Penàguila y Benifallim

El tramo central y final cruza después Tollos, Fageca, Quatretondeta, Gorga, Benilloba, Benasau, Alcoleja, Penàguila y Benifallim. Es una sucesión de pueblos pequeños, de los que muchas veces se atraviesan en coche sin detenerse y que este domingo tendrán protagonismo gracias al pelotón. En esta zona, la carrera no solo vende ciclismo: enseña la montaña alicantina, los cascos urbanos mínimos, los barrancos y las sierras que sostienen parte de la belleza menos obvia de la provincia.

La Torre de les Maçanes, Relleu y Sella

La última parte pasa por La Torre de les Maçanes, Relleu y Sella antes del ascenso final al Alto de Aitana. Relleu combina paisaje de interior y rutas cada vez más populares, entre la que destaca lapasarela sobre el pantano que muchos comparan con el Caminito del Rey; Sella es uno de los grandes nombres para senderistas, escaladores y amantes de la montaña; y Aitana pone el cierre con una subida histórica que regresa a La Vuelta diez años después de su última llegada, en 2016.

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La Vuelta deja así una ruta perfecta para mirar Alicante con otros ojos. La Vila Joiosa, Finestrat, La Nucía, Polop, Callosa, Tàrbena, Orba, Pego, la Vall de Gallinera, Gorga, Penàguila, Benifallim, Relleu, Sella y Aitana no son solo nombres de paso en una etapa durísima. Son una invitación a volver sin prisas, parar en sus plazas, subir a sus miradores,probar su gastronomía y descubrir una provincia que no termina en la arena. Este domingo, las bicicletas pasarán rápido; la oportunidad de conocer esos pueblos puede durar mucho más.