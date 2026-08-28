Quinientos niños y niñas despiden el verano haciendo deporte en Altea
Los Cursos Deportivos de Verano cierran su edición con 20 disciplinas y una jornada de clausura en el Palau dels Esports Vila d’Altea
Alrededor de 500 niños y niñas han puesto este viernes el broche final a un verano marcado por el deporte, la diversión y la convivencia en Altea. La Concejalía de Deportes ha clausurado una nueva edición de los Cursos Deportivos de Verano, una propuesta que durante las vacaciones ha permitido a los menores acercarse a una veintena de disciplinas deportivas.
La despedida se ha celebrado en el Palau dels Esports Vila d’Altea y ha tenido como uno de sus momentos destacados la actuación del Club de Gimnasia Rítmica. Después ha llegado la entrega de medallas a los participantes, en reconocimiento a su implicación en las actividades desarrolladas a lo largo del verano.
Al acto han asistido la concejala de Deportes, Sara Soler; el edil de Juventud, Germán Manjón, y los concejales del Partido Popular Rocío Gómez y Paco Berenguer.
Una veintena de disciplinas para mantenerse activos
La programación ha reunido un total de 20 modalidades deportivas, una oferta pensada para que los menores pudieran descubrir distintas disciplinas y mantenerse activos durante el periodo estival.
Los Cursos Deportivos de Verano han combinado la práctica deportiva con actividades de ocio y convivencia en un entorno destinado a fomentar la actividad física y la adquisición de hábitos saludables entre los más jóvenes.
Deporte como alternativa de ocio saludable
La concejala de Deportes, Sara Soler, ha destacado la satisfacción del Ayuntamiento por la participación registrada en esta edición y ha puesto en valor la posibilidad de ofrecer durante el verano alternativas de ocio saludable para los niños y niñas de Altea.
“Con estos cursos se permite aprovechar el verano en un ámbito saludable”, ha señalado Soler, quien también ha agradecido la implicación de todas las personas que han hecho posible el desarrollo de las actividades, especialmente monitores, monitoras y personal técnico.
La responsable municipal de Deportes también ha tenido palabras de agradecimiento para las familias “por la confianza depositada inculcando el deporte a sus hijos e hijas”, al tiempo que ha expresado su deseo de que los participantes “sigan disfrutando del deporte durante todo el año”.
Deporte, diversión y convivencia
Con esta jornada de clausura se pone el punto final a una nueva edición de los Cursos Deportivos de Verano, un programa municipal que apuesta por acercar la actividad física a los más jóvenes y fomentar un estilo de vida activo y saludable.
La iniciativa se consolida así como una propuesta que, además de facilitar la práctica de distintas disciplinas deportivas durante las vacaciones escolares, favorece la diversión, la convivencia y el aprendizaje de hábitos saludables entre los niños y niñas de Altea.
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