Altea ya tiene los carteles que anuncian sus fiestas patronales de septiembre

La Plaça de l’Aigua de Altea se quedó pequeña este viernes por la tarde-noche para acoger la presentación de los carteles anunciadores de las fiestas de Moros y Cristianos en honor a Sant Blai y de las fiestas patronales en honor al Cristo del Sagrario, que se celebrarán del 25 al 29 de septiembre. El acto, que contó con el aforo completo, estuvo presentado por Louis Kessler, de la filà Tuareg, y sirvió para dar a conocer las dos imágenes que pondrán rostro a las celebraciones festivas de este año.

La presentación comenzó con el descubrimiento del cartel de las fiestas del Cristo del Sagrario, obra de la diseñadora Isa Cardona. La autora descubrió la obra acompañada por las reinas de las fiestas, Mar García, reina mayor, y Carmen Ruano, reina infantil; los clavarios Alberto Giulanotti y Vigela Lloret, y los clavarios de honor Juan Martí y Ángela Morató.

Tradición, fe y la imagen de Altea

Cardona explicó que para crear el cartel quiso plasmar tres elementos que, a su juicio, representan especialmente las fiestas: “la tradición, la fe y Altea con su cúpula”, una imagen que, según señaló, permanece en el imaginario colectivo de los alteanos.

La diseñadora optó por la técnica de la sanguina, una elección con la que buscaba aportar al dibujo una pátina de clasicismo y un carácter sentimental. Para Cardona, el cartel festivo trasciende su condición de imagen anunciadora y se convierte en una representación del espíritu de la localidad.

“Un cartel de fiestas no solo es un papel impreso, es más que todo eso. Es el espíritu del pueblo”, señaló la autora, que confió en que su obra sea capaz “de evocar, cada vez que sea contemplada, las emociones y el orgullo de vivir las fiestas de Altea”.

Un corazón para representar la fiesta

A continuación llegó el turno del cartel anunciador de las fiestas de Moros y Cristianos, obra de la pintora Serafina Buigues, que fue descubierto por la propia autora junto a los reyes moro y cristiano, Jaime Borja, de la filà Malvins, y Álvaro Such, de la filà Contrabandistes, respectivamente.

Buigues explicó durante su intervención que recibió el encargo de la Federació de Moros i Cristians Sant Blai con una mezcla de alegría, orgullo, ilusión y responsabilidad. “Tras varios bocetos, dos imágenes comenzaron a aparecer de manera recurrente en su proceso creativo: un corazón y una trabucada”, explicó la pintora.

El corazón terminó convirtiéndose en el elemento central de la composición. La autora quiso representar con él “el corazón de la fiesta y la capacidad de los festeros para avanzar juntos”, independientemente del bando o de la filà. “Cuando suena una marcha mora o cristiana, centenares de cors comencen a bategar al mateix ritme”, explicó.

Así, en el cartel, del interior del corazón nace la trabucada, convertida en una explosión de luz y fuego que simboliza la fuerza, la pasión y la emoción de las fiestas. A ambos lados aparecen las flores de Altea, como referencia a la identidad del municipio, mientras que en la parte inferior están representados los dos bandos, moro y cristiano, concebidos no como rivales sino como dos partes que sostienen un mismo corazón.

La elección tiene además un significado personal para Buigues, integrante de la Filà Companyia Sarraïns, ya que este año coincide con el de la Alferesia Mora, encabezada por Àlex Laviós. La autora calificó la posibilidad de crear el cartel en estas circunstancias “como un privilegio que conservaré siempre”.

Serafina Buigues quiso cerrar su intervención trasladando el deseo de que el cartel “consiga despertar en quienes lo contemplen los sonidos, olores y recuerdos asociados a las fiestas: una marcha, la pólvora, una entrada, una escuadra o una trabucada”. Una evocación que resumió en una idea: “Perquè les festes no es viuen només als carrers. Es viuen, sobretot, al cor”.

Un año irrepetible para los cargos festeros

El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, felicitó durante el acto al pueblo por la participación y por el creciente número de personas que se suman a las fiestas patronales.

Noticias relacionadas

Zaragozí cerró el acto destacando especialmente el carácter singular de este año para los cargos festeros de las fiestas de Moros y Cristianos, así como para las reinas y damas de honor de las fiestas del Cristo del Sagrario, además de clavarios y mayorales, subrayando que “será un año que quedará en la memoria de quienes desempeñan estos cargos” y defendió la importancia de mantener las fiestas como parte de la tradición de Altea y como una celebración para el disfrute de todo el pueblo.