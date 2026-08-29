Los bomberos despliegan un dispositivo especial por el paso de La Vuelta por Alicante

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante desplegará este domingo 30 de agosto un dispositivo especial de prevención con motivo del paso de La Vuelta por la provincia de Alicante, coincidiendo con la novena etapa de la carrera, entre La Vila Joiosa y el Alto de Aitana. El objetivo es anticiparse a posibles emergencias y ofrecer una respuesta inmediata en un recorrido especialmente sensible por su orografía, la presencia de zonas forestales y parques naturales y la elevada afluencia de público prevista durante la jornada.

El operativo estará formado por 22 efectivos, cuatro autobombas, un vehículo ligero y un helicóptero de rescate, además de personal de guardia y de refuerzo. Como medida preventiva, se establecerán tres retenes móviles en los puntos considerados más conflictivos del recorrido. En concreto, las unidades con autobomba estarán situadas en el Puerto de El Miserat, el Puerto de Tudons y la base de Aitana, desde donde podrán actuar con rapidez ante un posible incendio u otra emergencia.

La etapa discurrirá por espacios de especial sensibilidad ambiental y alto valor ecológico, entre ellos las sierras de la Font Roja, Aitana y Serrella y Valls de la Marina. A este factor se suma que la carrera se celebra en una época del año con un elevado riesgo de incendio forestal. Desde el Consorcio advierten además del riesgo que puede generar la concentración de espectadores, especialmente por el estacionamiento de vehículos en arcenes forestales, el uso inadecuado del fuego o un eventual colapso de las vías de comunicación que dificulte el paso de los servicios de emergencia.

A estas circunstancias se añade la propia dificultad del recorrido, con puertos y descensos de elevada exigencia como El Miserat, Tárbena o Tudons, que pueden incrementar el riesgo de accidentes entre los ciclistas y motoristas vinculados a la organización.

"Ante todos estos factores críticos simultáneos, hemos considerado oportuno establecer desde el Consorcio de Bomberos un operativo especial", ha señalado el diputado responsable, Luis Rodríguez. Según ha explicado, el dispositivo permitirá garantizar una respuesta rápida tanto ante un posible conato de incendio como ante un accidente que requiera un rescate.

Además de los tres retenes itinerantes, el dispositivo contará con una dotación con bomba urbana en La Vila Joiosa, en la zona de salida de la etapa. También se desplegará un helicóptero de rescate sanitario en el Parque de Benidorm, con el objetivo de reducir los tiempos de vuelo en caso de que sea necesaria una evacuación desde alguna zona de difícil acceso. Por su parte, un vehículo ligero coordinará el operativo a lo largo de todo el recorrido, mientras que el resto de medios permanecerán distribuidos en los puntos estratégicos establecidos por los bomberos.

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"La implantación de este dispositivo preventivo responde estrictamente a criterios de anticipación, protección ambiental e intervención inmediata", ha destacado Rodríguez, quien ha defendido la coordinación entre los recursos provinciales y los de la Generalitat Valenciana para garantizar la cobertura de emergencias durante una de las jornadas deportivas con mayor seguimiento de las que acoge la provincia.