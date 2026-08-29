La cala escondida junto a La Vila Joiosa a la que solo se llega por mar: agua cristalina, peces y cuevas para solo unos pocos

Hay calas que no aparecen en los planes de quienes buscan una playa cómoda, con chiringuito, paseo marítimo y aparcamientoa dos pasos de la toalla. Y, sin embargo, son precisamente esas las que más sorprenden cuando se llega a ellas. La provincia de Alicante está llena de rincones donde el Mediterráneo cambia de color, las rocas sustituyen a la arena fina y el baño deja de ser solo un chapuzón para convertirse en una pequeña escapada.

En verano, cuando las playas urbanas se llenan desde primera hora y el calor invita a estar más dentro que fuera del agua, estos lugares tienen un atractivo especial. No son siempre los más fáciles, ni los más cómodos, ni los más recomendables para ir cargado con neveras y sombrillas. Pero sí ofrecen algo que cada vez cuesta más encontrar: silencio, agua transparente, fondos vivos, cuevas en la roca y la sensación de estar en una costa más salvaje, casi escondida.

Cala Fonda

Uno de esos rincones es Cala Fonda, en el término de La Vila Joiosa. Este tramo de la costa se caracteriza por sus grandes acantilados, calas de reducido tamaño y acceso difícil, aunque de gran belleza. Esa dificultad forma parte de su identidad: no es una playa de llegada sencilla ni una cala pensada para grandes multitudes, sino un pequeño refugio costero donde el paisaje manda más que los servicios.

La cala se sitúa en un entorno rocoso, abrupto y muy mediterráneo, con acantilados que caen hacia un agua de tonos turquesa cuando el mar está tranquilo. La mejor forma de llegar hasta allí es por el mar, en kayak, paddle surf o embarcación ligera, siempre con prudencia y comprobando antes el estado del mar. Se trata de una playa de tradición naturista, apartada y con acceso difícil.

Snorkel

El gran atractivo está bajo la superficie. Las aguas cristalinas permiten disfrutar del snorkel entre rocas, recovecos y zonas donde los peces encuentran refugio. En calas rocosas como esta, lo normal es encontrar un fondo más entretenido que en una playa de arena abierta: piedras, huecos, pequeños cambios de profundidad y vida marina moviéndose cerca de la costa.

La sensación puede ser la de nadar en un acuario natural, siempre que se llegue en buenas condiciones de mar y visibilidad.

Cala Fonda no es, sin embargo, una cala para improvisar. Al ser pequeña, rocosa y de acceso complicado, conviene ir ligero de equipaje, llevar calzado adecuado para entrar y salir del agua, protección solar, agua suficiente y una bolsa para recoger cualquier residuo. Si se llega por mar, es importante no desembarcar de cualquier manera, no acercarse con mala mar a las rocas y no confiarse por la aparente cercanía de la costa. También hay que respetar el entorno: no arrancar flora marina, no tocar animales, no dejar basura y extremar la precaución en zonas rocosas.

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Cala salvaje

El mejor momento para visitarla suele ser temprano por la mañana o al final de la tarde, cuando el sol aprieta menos y hay más opciones de encontrar el mar calmado. En días de oleaje, viento o mala visibilidad, lo sensato es descartarla y elegir una playa más accesible y vigilada. Cala Fonda no compite con las grandes playas de La Vila Joiosa ni con sus zonas familiares: juega en otra liga. Es una cala para quienes buscan un baño más salvaje, mirar el fondo, explorar con calma y aceptar que la comodidad queda en segundo plano.