La imponente sierra de Alicante que será la protagonista en la etapa reina de La Vuelta Ciclista a España

Alicante volverá a enseñar este domingo una de sus caras más espectaculares. La provincia no será solo costa, playas y verano, sino también montaña, puertos encadenados, carreteras estrechas y pueblos del interior convertidos en escenario ciclista. La novena etapa de La Vuelta a España 2026 saldrá desde La Vila Joiosa y terminará en el Alto de Aitana, en una jornada llamada a marcar diferencias en la clasificación general.

El recorrido promete una de esas etapas que se recuerdan por las piernas y por las imágenes. La organización fija la jornada del 30 de agosto entre La Vila Joiosa y el Alto de Aitana, con 187,4 kilómetros y perfil de montaña. La etapa encadena los puertos de Tàrbena, Miserat, Tollos, Tudons y Benifallim antes del final en Aitana, una sucesión de ascensos que convierte a la Costa Blanca interior en el gran escenario de la primera semana de carrera.

Sierra de Aitana

La protagonista final será la Sierra de Aitana, la gran montaña alicantina. Es el techo de la provincia, con una cumbre que alcanza los 1.558 metros de altitud, y forma parte de ese interior abrupto de la Marina Baixa que sorprende a quienes solo conocen Alicante por el litoral.

Aitana no es una montaña cualquiera para el ciclismo. El Alto de Aitana forma parte de la historia de La Vuelta y regresa como final de etapa tras una década de ausencia. La propia organización recuerda que en 2016, en la antesala de la llegada final a Madrid, esta subida vivió un intenso duelo entre Nairo Quintana y Chris Froome, que certificaron allí sus posiciones en la general. Este domingo, la sierra volverá a funcionar como juez: después de más de 180 kilómetros y varios puertos acumulados, cualquier desfallecimiento puede pagarse caro.

La etapa partirá a las 12.20 horas desde el paseo de la playa Centro de La Vila, a pie de playa, y recorrerá 187 kilómetros con 5.100 metros de desnivel en una etapa que promete ser la más dura y explosiva de la edición de 2026, con seis puertos de montaña.

La Sierra de Aitana tiene además una fuerza visual difícil de igualar. Desde sus carreteras se abren vistas hacia valles, barrancos, pueblos blancos, bancales, sierras desnudas y, en los días claros, el Mediterráneo al fondo. La subida al alto combina dureza deportiva y paisaje de alta montaña mediterránea: asfalto que serpentea, curvas largas, pendientes sostenidas y una sensación de aislamiento que contrasta con la salida desde la playa. Esa transición, del nivel del mar a la montaña, es una de las grandes postales de la etapa.

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Para los aficionados, Aitana será mucho más que una meta. Será el lugar donde buscar cuneta, sombra, agua y paciencia para esperar el paso del pelotón; también una oportunidad para redescubrir pueblos cercanos como Sella, Relleu, Penàguila, Benifallim o Alcoleja, todos ligados a una red de carreteras muy apreciada por ciclistas profesionales y aficionados.