El islote de Alicante perfecto para hacer snorkel: entre praderas de posidonia y con más peces que en un acuario

Hay lugares de la costa de Alicante que no necesitan grandes explicaciones: basta mirar el color del agua para entender por qué se llenan cada verano. Calas escondidas, fondos transparentes, rocas bajo la superficie y ese azul mediterráneo que cambia según la hora del día convierten la provincia en un pequeño paraíso para quienes no quieren limitarse a poner la toalla y esperar.

El snorkel es, precisamente, una de las formas más sencillas de descubrir esa otra Alicante que no siempre se ve desde la orilla. Solo hacen falta unas gafas, un tubo, algo de prudencia y un mar tranquilo para pasar de la playa al acuario natural. Y en Altea hay un rincón que reúne casi todos los ingredientes: un islote frente a la costa, praderas de posidonia, aguas claras, peces, kayak, paddle surf y la sensación de estar a pocos metros de tierra, pero en otro mundo.

Isla de l’Olla

Se trata de la Isla de l’Olla, situada frente a la playa de la Olla de Altea, al norte del casco urbano. La zona forma parte del entorno del Parque Natural de la Serra Gelada. La playa de la Olla se encuentra entre el puerto deportivo Mar y Montaña y el Portet de l’Olla, con la isla justo enfrente, y es una zona muy conocida para practicar kayak, paddle surf y snorkel.

La forma más habitual de llegar es en kayak o paddle surf, aunque también hay quienes se acercan nadando desde la costa cuando el mar está en calma. La distancia no es excesiva, pero no conviene confiarse: hay que comprobar el estado del mar, evitar horas de mucho tráfico de embarcaciones, usar boya de señalización si se va nadando y respetar siempre los canales y zonas balizadas. En la isla hay pequeños puntos donde dejar una tabla o un kayak, aunque en verano el espacio se llena rápido y la presión de visitantes puede ser alta.

Tesoro escondido bajo el agua

El gran tesoro está bajo el agua. Los fondos alrededor de l’Olla tienen praderas de posidonia oceánica, una planta marina protegida que funciona como refugio para peces, moluscos y otras especies del Mediterráneo. No es un “alga molesta”, sino una pieza esencial del ecosistema, por lo que no se debe echar el ancla sobre estas praderas ni pisarlas ni arrancarlas mientras se hace snorkel.

La experiencia, cuando el agua está clara, puede ser espectacular. Entre la posidonia y las rocas es fácil ver pequeños peces moviéndose en grupo, fondos verdes, zonas de arena, erizos, moluscos y vida marina pegada al sustrato. Tanto es así que este entorno es uno de los mejores puntos de Altea para practicar snorkel por la mezcla de agua transparente, roca y vegetación submarina. Lo recomendable es moverse por la parte más protegida y próxima a la costa, no alejarse hacia zonas expuestas al paso de embarcaciones y evitar tocar el fondo con las aletas.

Visitar la isla

La visita también exige respeto en superficie. La Isla de l’Olla no es una playa urbana ni un parque acuático. Es un islote pequeño, protegido y frágil. En verano puede llenarse de kayaks, tablas, bañistas y embarcaciones, por lo que conviene ir temprano, mejor entre semana y fuera de las horas centrales. No se debe dejar basura, hacer fuego, molestar a la fauna ni ocupar zonas sensibles.

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La Isla de l’Olla tiene además un fuerte vínculo con la identidad de Altea. Frente a ella se celebra cada verano el Castell de l’Olla, uno de los espectáculos pirotécnicos más conocidos de la provincia, sobre una plataforma en el mar junto a la playa. Pero más allá de esa noche multitudinaria, el islote conserva su atractivo silencioso: remar hasta él, ponerse las gafas, asomarse al agua y descubrir que bajo la superficie hay un paisaje vivo. Para quienes buscan un plan distinto, refrescante y casi de acuario natural, l’Olla es uno de esos rincones de Alicante que demuestran que la mejor postal no siempre está sobre el mar, sino justo debajo.