Ya está en la calle el libro-programa de las fiestas patronales de Altea que reúne tradición, memoria y actualidad en 331 páginas

Altea ya tiene en sus manos el libro-programa de las fiestas patronales en honor al Santíssim Crist del Sagrari y de Moros y Cristianos en honor a Sant Blai, que se celebrarán del 25 al 29 de septiembre. Ante una amplia representación del mundo festero, institucional y social del municipio, la publicación fue presentada este pasado viernes por la noche en el Centro Social de Altea tras el descubrimiento de los carteles de las fiestas celebrado en la Plaça de l’Aigua.

La presentación corrió a cargo de la clavaria Vigela Lloret y la clavaria de honor Ángela Morató, protagonistas de un acto organizado por la Comisión de Fiestas del Cristo del Sagrario, editora de una publicación que alcanza las 331 páginas y de la que se han impreso 600 ejemplares.

La velada incluyó además un ágape ofrecido como muestra de agradecimiento a las empresas patrocinadoras y a todas las personas y colectivos que han hecho posible la publicación: colaboradores de los contenidos, familiares de los mayorales, reinas y damas de honor, cargos festeros, la Federació de Moros i Cristians Sant Blai, la iglesia parroquial y la corporación municipal.

Cuatro bloques para contar unas fiestas durante todo un año

El libro-programa se estructura en cuatro grandes apartados: los saludas institucionales; la Comisión de Fiestas del Cristo del Sagrario; la Federació de Moros i Cristians Sant Blai; y la publicidad de las empresas colaboradoras. Así queda reflejado también en el sumario de la publicación, que incorpora, entre otros contenidos, la memoria de la fiesta, el programa de actos y el apartado dedicado a Moros y Cristianos.

La publicidad ocupa 179 páginas, en las que aparecen 315 empresas del municipio, mientras que las otras 152 páginas están dedicadas a los contenidos propios de la publicación, convirtiendo el libro-programa en algo más que una guía de actos: un auténtico documento de memoria de las fiestas alteanas.

Interior del libro programa de las fiestas patronales de Altea 2026. / Diego Coello Calvo

En las primeras páginas aparecen los saludas de Sus Majestades los Reyes de España, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez; el alcalde de Altea, Diego Zaragozí; el concejal de Fiestas, Joaquim Devesa, y el cura párroco, Francisco Morató. Los ejemplares reproducen también los textos y fotografías correspondientes a estas intervenciones institucionales.

Las voces de quienes representan la fiesta

La publicación concede igualmente un espacio destacado a quienes ostentan este año los principales cargos de las fiestas. En sus páginas escriben los clavarios de honor, Ángela Morató y Juan Martí; los clavarios, Vigela Lloret y Alberto Giulianotti; la reina infantil del Cristo, Carmen Ruano; y la reina mayor, Mar García. El propio libro recoge los textos de todos ellos, con mensajes centrados en la emoción de representar a Altea, la tradición y la invitación a vivir intensamente las fiestas.

El texto de los clavarios de honor, por ejemplo, recuerda la llegada de septiembre como momento de reencuentro y celebración, mientras que Vigela Lloret y Alberto Giulianotti ponen el acento en el compromiso adquirido con la fiesta y con el pueblo de Altea. Carmen Ruano, como reina infantil, destaca la oportunidad de conocer a personas y vivir una experiencia especial, y Mar García subraya el orgullo de representar a la mujer alteana y la emoción de formar parte de las fiestas.

“La memòria de la festa”, un recorrido por las raíces

Uno de los capítulos con mayor peso dentro de la publicación es “La memòria de la festa”, apartado literario que reúne las colaboraciones de Vigela Lloret, Pere García Pellicer, Pepe Serrat i Poblet, María José Tàrrega Abellot, Jaume Alvado Such, Enric Pastor Cano, José Antonio Martínez León, J. Vicent Martín Devesa, Geno Cardona Ferrer y Joan Borja i Sanz.

Los textos abordan desde diferentes perspectivas la relación entre la fiesta, la tradición, la religión, la memoria colectiva y la evolución de Altea. Entre ellos se encuentran trabajos como Festa, tradició i fe, de Vigela Lloret; On l'ànima troba la pau, de Pere García; L'esclavó i la cadena, de Jaume Alvado; A tos peus agenollada, la vila d’Altea canta. Cent anys dels gojs del pare Llorca al Santíssim Crist del Sagrari, de José Antonio Martínez; Al-Azraq sempre torna, de Juan Vicente Martín, Ales i arrels, de Geno Cardona, o el trabajo de Joan Borja sobre los orígenes de los Moros i Cristians a Altea a través de la memoria.

Interior del libro programa de las fiestas patronales de Altea 2026 con una imagen de la comisión del Cristo, las reinas y sus damas de honor / Diego Coello Calvo

Precisamente, el artículo de Joan Borja parte de los testimonios de algunos de los protagonistas de los primeros años de los Moros i Cristians alteanos y recupera recuerdos sobre los orígenes de una celebración que comenzó a tomar forma a finales de los años setenta.

129 fotografías para recordar un año festero

La parte gráfica ocupa también un espacio fundamental. El libro-programa incorpora 129 fotografías de los integrantes de la Comisión de Fiestas y realiza un recorrido por las actividades desarrolladas desde la elección de los mayorales, al término de las fiestas de 2025, el 30 de septiembre, hasta la actualidad.

La publicación recoge acontecimientos como la Cabalgata de Reyes Magos, la elección de las reinas de fiestas, el Mig Any o la entrevista a los pioneros de los Moros y Cristianos de 1979, entre muchos otros. Una de las particularidades de este recorrido es que prácticamente cada actividad cuenta con un código QR que permite acceder a los vídeos publicados en YouTube, conectando así el recuerdo impreso con el contenido audiovisual.

También aparecen las fotografías oficiales de la Comisión de Fiestas, formada por 43 mayorales, dos clavarios y dos clavarios de honor, un total de 47 personas, así como las imágenes de las reinas infantil y mayor acompañadas de sus damas de honor, cuatro infantiles y dieciséis mayores. En el apartado dedicado a Moros y Cristianos figuran asimismo la presidenta de la UNDEF, Pepa Prats, el presidente de la Federació de Moros i Cristians Sant Blai, Pedro Lloret, su junta gestora y las fotografías oficiales de los diferentes cargos festeros.

De la crónica de 2025 a las 20 filaes

El libro recupera también parte de la historia más reciente de las fiestas. Entre sus páginas puede leerse el pregón de las fiestas de 2025, pronunciado por Miguel Lledó, así como la crónica del año festero 2025, realizada por la cronista de la Federació, Maite Alvado, y el texto de la autora del cartel de fiestas, Serafina Buigues.

Otro de los contenidos destacados es la pequeña «biografía» de las 11 filaes cristianas y nueve moras, un apartado que permite acercarse a la trayectoria y características de las distintas formaciones que protagonizan los Moros y Cristianos alteanos.

“In memoriam”, el capítulo más emotivo

Entre todos los contenidos, uno de los apartados que previsiblemente despertará más emoción entre los festeros es «In memoriam», dedicado a las personas vinculadas a las fiestas que han fallecido desde septiembre de 2025 hasta la actualidad.

Son siete festeros y festeras a los que la publicación recuerda mediante fotografías y textos dedicados individualmente a cada uno. Un homenaje que enlaza directamente con uno de los principales objetivos del libro-programa: conservar la memoria de quienes han contribuido a construir las fiestas y transmitirla a las generaciones futuras.

En esa misma línea se sitúan buena parte de las colaboraciones de La memòria de la festa. Los textos reivindican la necesidad de mantener vivas las tradiciones, pero también de comprender que las fiestas son fruto de la participación de muchas generaciones y de las personas que, año tras año, hacen posible que Altea vuelva a celebrar sus días grandes.

Una publicación para vivir y recordar las fiestas

Con el programa de actos como eje y una importante presencia de la historia, la literatura, la fotografía y la memoria, el libro-programa de 2026 se presenta así como una crónica colectiva del año festero y, al mismo tiempo, como guía para las celebraciones del 25 al 29 de septiembre próximo.

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Una publicación concebida para acompañar a alteanos, alteanas y visitantes durante las fiestas, pero también para permanecer después de ellas como testimonio de quienes las hicieron posibles en 2026. La propia estructura del ejemplar —desde las salutaciones y los cargos festeros hasta la memoria, las fotografías y el programa de actos— refleja esa voluntad de unir presente, tradición y memoria.