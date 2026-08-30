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Casimiro Vila, un hombre entregado a ayudar a los demás

Casimiro Vila, en el centro de la imagen, en un acto celebrado en el Doble Amor.

Casimiro Vila, en el centro de la imagen, en un acto celebrado en el Doble Amor. / INFORMACIÓN

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Marc Agliata

Benidorm despide este domingo a uno de sus grandes referentes sociales de las últimas décadas, un hombre que dedicó prácticamente medio siglo a defender la dignidad, la integración y las oportunidades de las personas con discapacidad intelectual. Casimiro Vila ha fallecido este domingo a los 93 años dejando una huella imborrable en la ciudad que lo acogió en los años sesenta. Empresario, constructor y promotor, su nombre quedará unido, por encima de cualquier otra faceta, al Centro Doble Amor y a la defensa de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias.

Natural de Benetússer, Vila llegó a un Benidorm que comenzaba su gran transformación turística y urbana. Como tantos emprendedores de aquella época, participó activamente en el desarrollo de la ciudad. Sin embargo, su legado más valioso no se levantó con ladrillos, sino con compromiso, solidaridad y perseverancia.

Casimiro Vila fue uno de los fundadores del Doble Amor y durante 45 años presidió y fortaleció esta asociación. Su historia comenzó a principios de los setenta, cuando las familias de personas con discapacidad intelectual apenas encontraban respuestas en las administraciones. Vila y un pequeño grupo de padres decidieron actuar. Aquel modesto centro de pedagogía terapéutica, con dos profesoras y ocho alumnos, acabaría convirtiéndose en una institución esencial para Benidorm y la Marina Baixa.

Bajo su impulso, el Doble Amor amplió progresivamente sus objetivos. Ya no se trataba únicamente de atender y educar a niños y jóvenes, sino de acompañarlos en la edad adulta, fomentar su autonomía y abrirles las puertas del mundo laboral. De esa voluntad surgieron el Centro Ocupacional y el Centro Especial de Empleo, que ofrecieron formación, trabajo y oportunidades a personas durante demasiado tiempo invisibles para la sociedad.

El camino no siempre fue sencillo. La asociación afrontó dificultades económicas, créditos, ampliaciones e incluso el incendio que destruyó su lavandería industrial en los años noventa. Pero la asociación Doble Amor siguió adelante. Y Casimiro Vila siguió con ella y convirtió la entidad en una causa personal y, sobre todo, en un segundo hogar para cientos de personas y sus familias. En 2016, el Ayuntamiento le concedió el Premio Vecino Ejemplar. En 2023, al dejar la presidencia, fue nombrado presidente de honor de la asociación.

Casimiro guardaba, además, un alegre secreto a voces: su pasión por cantar. Antes de asentarse en Benidorm recorrió España con espectáculos de variedades y continuó toda su vida grabando coplas y rancheras. Tenía voz de tenor, alma de artista y debilidad por las canciones mexicanas. Cabe imaginar que hoy Benidorm lo despide con emoción, gratitud y alguna ranchera sonando de fondo en su honor.

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Se marcha un empresario y un cantante vocacional pero, sobre todo, un hombre entregado a ayudar a los demás. El Doble Amor permanecerá como su mejor canción y su legado más hermoso.

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