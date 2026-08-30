La Vila Joiosa será el patrocinador principal del equipo de ciclocross de Felipe Orts y la Fundación Euskadi

La Vila Joiosa dará un nuevo impulso a su vinculación con el ciclismo internacional. El municipio se convierte en patrocinador principal del equipo de ciclocross de Felipe Orts, ocho veces campeón de España, y la Fundación Euskadi, una alianza que se ha presentado oficialmente este domingo en la Casa de la Juventud coincidiendo con la salida desde la localidad de la novena etapa de La Vuelta a España.

El nuevo proyecto deportivo competirá bajo el nombre de La Vila Joiosa-Fundación Euskadi y nace con la intención de consolidarse entre las principales estructuras internacionales de ciclocross.

La presentación se ha celebrado a apenas 350 metros de la línea de salida neutralizada de La Vuelta, en una jornada en la que la Vila se ha convertido en uno de los grandes focos del ciclismo nacional e internacional.

Al acto han asistido el alcalde de Villajoyosa, Marcos Zaragoza; el presidente de la Fundación Euskadi, Iñaki Isasi; y el ciclista vilero Felipe Orts. La presentación ha estado conducida por el periodista deportivo Nico van Looy y ha sido clausurada por el presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez.

También han estado presentes Fernando Escartín, Kiko García y Roberto Laiseka, de Unipublic, empresa organizadora de La Vuelta.

La Copa del Mundo, principal objetivo

Durante la presentación se ha dado a conocer la hoja de ruta deportiva de una estructura que afrontará la próxima temporada con objetivos ambiciosos.

La Copa del Mundo de Ciclocross 2026-2027 será una de las grandes prioridades, con especial atención a la prueba de Benidorm. El calendario incluirá además el Campeonato de España de Gijón y el Campeonato del Mundo de Ciclocross de Ostende, en Bélgica, además de la participación en algunas carreras UCI del calendario vasco.

La alianza permitirá, además, mantener la presencia de Felipe Orts dentro de la estructura de la Fundación Euskadi durante prácticamente todo el año.

Entre octubre y febrero, el ciclista de la Vila encabezará el equipo de ciclocross. Posteriormente, entre marzo y septiembre, competirá en carretera en las filas del Euskaltel-Euskadi, sumando sus puntos UCI obtenidos en las dos disciplinas.

La Fundación Euskadi y Felipe Orts han firmado un acuerdo que se extenderá durante las temporadas 2026, 2027 y 2028.

Orts afronta esta nueva etapa situado en la séptima posición del ranking mundial UCI y después de varias temporadas instalado entre los mejores especialistas internacionales.

En su palmarés figuran ocho títulos consecutivos de campeón de España, un subcampeonato de Europa, los podios logrados en las Copas del Mundo de Hulst 2025 y Benidorm 2026 y el séptimo puesto conseguido en el último Campeonato del Mundo, además de numerosas victorias internacionales.

La Fundación Euskadi, por su parte, integra junto a esta nueva estructura de ciclocross al equipo profesional masculino Euskaltel-Euskadi, al femenino profesional Laboral Kutxa-Euskadi, al conjunto sub-23 BBK-Euskadi y una división de ciclismo adaptado.

El alcalde de la Vila Joiosa , Marcos Zaragoza, destacó durante el acto la importancia de volver a vincular la imagen del municipio con la trayectoria deportiva de Felipe Orts.

"Para Vila Joiosa es una enorme satisfacción volver a estar al lado de Felipe Orts y volver a ver el nombre de nuestra ciudad en el maillot de un deportista que representa como pocos los valores de nuestra tierra: el esfuerzo, la constancia, la humildad y la capacidad de competir al máximo nivel sin olvidar nunca sus raíces", señaló.

Zaragoza destacó además el papel del ciclista como referente local. "Para nosotros es, sobre todo, un vilero que lleva el nombre de Vila Joiosa allá donde compite y un referente para los niños y niñas del municipio".

El alcalde explicó que la incorporación de la Fundación Euskadi supone también un salto para el proyecto deportivo. "La unión con la Fundación Euskadi supone, además, dar un paso adelante. Estamos hablando de una estructura de enorme prestigio dentro del ciclismo y de un proyecto que permitirá a Felipe seguir creciendo y competir con las mejores garantías en las próximas temporadas".

"Esta nueva etapa tiene un significado muy especial porque estamos convencidos de que esta unión con la Fundación Euskadi nos va a dar muchas alegrías durante las próximas temporadas", añadió.

Felipe Orts mostró también su satisfacción ante el inicio del proyecto, que comenzará a competir durante el mes de octubre.

"Estamos trabajando en todos los detalles para que el proyecto sea una realidad desde la primera semana de octubre. Y todo con una ilusión enorme", explicó.

El ciclista agradeció además el respaldo de las dos instituciones implicadas: "Sólo tengo palabras de agradecimiento hacia la Fundación Ciclista Euskadi, que me ha dado la oportunidad de integrarme dentro de su estructura, y por supuesto también hacia el Ayuntamiento de Vila Joiosa, que apuesta por mí como embajador internacional".

Por su parte, el presidente de la Fundación Euskadi, Iñaki Isasi, afirmó que "la incorporación de Vila Joiosaa la Fundación Euskadi como patrocinador principal de la estructura de ciclocross consolida nuestro proyecto global de ciclismo".

"Contar con un referente de talla internacional como Felipe Orts nos permite honrar la enorme tradición del ciclocross en nuestro territorio y proyectar nuestros valores de esfuerzo y superación durante los 12 meses del año", añadió.

Proyección para la provincia

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, destacó durante la clausura la repercusión que puede tener el acuerdo más allá del ámbito puramente deportivo.

"Este acuerdo representa mucho más que una colaboración deportiva: es una apuesta estratégica por el ciclismo, por el talento y por la proyección de nuestra provincia a nivel nacional e internacional", señaló.

Pérez recordó además la estrecha relación de la provincia con este deporte. "La provincia de Alicante mantiene una vinculación extraordinariamente estrecha con el ciclismo desde hace muchos años, con unas condiciones privilegiadas para la práctica de este deporte, tanto por nuestro clima y nuestra orografía como por la tradición y la afición que existe".

El presidente de la Diputación destacó también la figura del corredor vilero como elemento de promoción de la Costa Blanca. "Felipe Orts representa el talento, la capacidad de esfuerzo y la excelencia deportiva que también queremos proyectar desde la Costa Blanca".

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"Desde la Diputación de Alicante valoramos este vínculo estratégico porque contribuye a promocionar el deporte, a respaldar a los deportistas y, al mismo tiempo, a dar mayor visibilidad a nuestra provincia", concluyó.