El pleno de Benidorm aprueba derribar el Vasco Núñez de Balboa y construir un nuevo colegio de tres líneas

El Ayuntamiento de Benidorm iniciará los trámites para sustituir por completo el colegio público Vasco Núñez de Balboa. El pleno ha aprobado dar el primer paso para solicitar a la Generalitat la delegación de competencias que permita demoler el actual edificio, construido hace más de 50 años, y levantar en la misma parcela un nuevo centro de Infantil y Primaria de tres líneas. Sin embargo, el PSOE considera “un paso atrás irreversible” al abandonar una rehabilitación valorada en 1,8 millones de euros y ya tramitada ante la Conselleria.

El cambio aprobado en la sesión supone abandonar el proyecto de rehabilitación que estaba previsto para el colegio y comenzar una nueva tramitación dentro del Plan Edificant. El futuro centro se plantea adaptado a las actuales exigencias de accesibilidad, eficiencia energética, sostenibilidad y seguridad, además de dimensionado para las necesidades educativas presentes y futuras de Benidorm.

La decisión llega después de años de actuaciones y reivindicaciones sobre el estado del centro. El Vasco Núñez de Balboa fue inaugurado en 1975 y ya en 2016 tuvo que acometer la retirada de las cubiertas de fibrocemento del comedor y el gimnasio. En 2019 se ejecutaron nuevas obras de mejora, entre ellas actuaciones en aulas, gimnasio, cocina y comedor.

Comiendo en los pasillos

La situación volvió a quedar en primer plano este año. En febrero, el deterioro de parte de la cubierta del comedor obligó a reorganizar el servicio y los alumnos tuvieron que comer temporalmente en pasillos y aulas mientras se realizaban trabajos de reparación. El PSOE denunció entonces el deterioro de unas instalaciones que calificó de envejecidas.

El Ayuntamiento sostiene ahora que los estudios y ensayos técnicos realizados sobre el edificio aconsejan replantear la actuación inicialmente prevista, pasando de una rehabilitación a un proyecto completamente nuevo. La concejala de Educación, Maite Moreno, defiende que no se trata de limitar la intervención a reformar un inmueble de más de medio siglo, sino de iniciar el camino para disponer de un colegio más moderno y eficiente y convertirlo además en un centro de tres líneas.

El nuevo procedimiento aprobado por el pleno constituye el paso previo para solicitar la delegación de competencias y optar a la financiación autonómica a través del Plan Edificant. La propuesta salió adelante con los votos de los 16 concejales del gobierno local, mientras PSOE y Vox se abstuvieron.

El proyecto llega después de que la reforma del Vasco Núñez de Balboa permaneciera pendiente durante años. En 2024, el PSOE ya denunció la paralización del proyecto de rehabilitación del centro, que entonces formaba parte de las actuaciones del Plan Edificant.

Acuerdo de la comunidad educativa

El planteamiento cuenta además con el respaldo de la comunidad educativa. La presidenta del AMPA del Vasco Núñez de Balboa, Irene Carreño, señala que tanto las familias como el consejo escolar están de acuerdo con la actuación, al considerar que “por mucha reforma que se hiciera no iba a ser suficiente” en un edificio tan antiguo. Carreño considera que el acuerdo plenario supone “el primer paso para solucionar un grave problema” que afecta al centro.

Uno de los aspectos que queda ahora por concretar es dónde se escolarizará al alumnado durante las futuras obras. La presidenta del AMPA apunta que deberán estudiarse distintas alternativas, entre ellas la instalación temporal de los alumnos en pabellones aprovechando el amplio patio del propio colegio o alcanzar un acuerdo con el vecino CEIP Aitana. Carreño recuerda que ambos centros han mantenido numerosas colaboraciones y considera que esta podría ser una de las opciones a valorar durante el periodo de ejecución del nuevo colegio.

Enmienda socialista

El PSOE, que se ha abstenido en la votación, cuestiona sin embargo el cambio de rumbo. El portavoz adjunto socialista, Sergi Castillo, ha calificado la decisión de “paso atrás irreversible” y ha advertido de que se deja atrás una reforma que estaba tramitada y aceptada por la Conselleria por 1,8 millones de euros, para iniciar una nueva solicitud que todavía no tiene consignación presupuestaria ni calendario de ejecución. Castillo ha subrayado que los socialistas sí apoyan que el colegio sea nuevo, pero consideran que la propuesta aprobada es sólo un nuevo inicio de tramitación.

El edil también ha puesto en duda la interpretación de los informes técnicos que sustentan el cambio de proyecto. Según Castillo, los informes de Urbanismo y Educación no coinciden en que sea necesario derribar el edificio y ha advertido además de las dificultades que podría plantear la ubicación del colegio, al encontrarse sobre un barranco y figurar la zona en el PATRICOVA.

Castillo ha criticado asimismo que el gobierno local rechazara una enmienda socialista para incorporar a la solicitud los 20 proyectos educativos que el alcalde Toni Pérez reclamaba en 2021, así como actualizar actuaciones pendientes en centros como Gabriel Miró, El Murtal, Els Tolls, Serra d'Aitana, Puig Campana o el IES Mediterrània.

Premios de Turismo

La sesión también ha dado luz verde por unanimidad a los Premios Turismo ‘Ciudad de Benidorm 2026’, que reconocerán a la Benidorm Half en la categoría internacional, a McDonald’s España y su campaña ‘Mitiquísimo’ en la nacional, a ALE-HOP en la autonómica y a Autocares Grupo Benidorm en la local. La Mención Especial será para la empresaria turística Antonia Aguilar Masanet, propietaria del Hotel Palmeral. Los galardones se entregarán el 25 de septiembre, en los actos previos al Día Mundial del Turismo.

Suspensión del contrato de limpieza

El otro frente del pleno ha sido la limpieza de los colegios y dependencias municipales.El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha acordado tramitar la suspensión cautelar del procedimiento de contratación del servicio después del recurso presentado por los concejales socialistas el pasado 3 de agosto. El pleno ha dado su conformidad a esa suspensión, que se mantendrá hasta que el tribunal se pronuncie sobre el recurso. El Ayuntamiento sostiene que así se evita que se conozcan las ofertas presentadas mientras se resuelve la impugnación.

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La contratación queda así pendiente del pronunciamiento del TACRC, mientras el PSOE previsiblemente volverá a situar este expediente entre sus principales críticas al gobierno municipal.