La Policía Local de Benidorm reclama 20 agentes y nuevos mandos para aliviar el déficit de plantilla

El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) reclama al Ayuntamiento de Benidorm que reactive las 20 plazas de agentes de Policía Local cuyo proceso selectivo permanece paralizado y acelere además la cobertura de las vacantes existentes en las categorías de mando. El concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, ha señalado a preguntas de INFORMACIÓN que el Ayuntamiento va a retomar el proceso aunque no ha adelantado las fechas que se barajan para normalizar la situación mediante una convocatoria.

El SPPLB ha trasladado al Ayuntamiento su preocupación por la situación actual de la plantilla, que, según señala, se ha visto agravada en los últimos meses por la paralización de los procesos selectivos y las jubilaciones que se están produciendo. A ello se suman, según el sindicato, las necesidades estructurales de una plantilla que debe responder a la presión de servicio que soporta una ciudad como Benidorm.

Condiciones apropiadas

La organización sindical considera que ya existen condiciones para desbloquear el procedimiento correspondiente a las 20 plazas de agentes de Policía Local que permanecía paralizado. En este sentido, apunta que la modificación de la normativa de coordinación de las Policías Locales, que entró en vigor el pasado 11 de agosto, permite superar las circunstancias que habían condicionado la tramitación de estos procesos.

Por ello, reclama al Ayuntamiento que reactive el proceso selectivo y adopte las medidas necesarias para que pueda continuar hasta su finalización y permita la incorporación efectiva de los nuevos policías. Para el SPPLB, la situación actual no deja margen para seguir demorando la llegada de efectivos a una plantilla que considera insuficiente para las necesidades de la ciudad.

También faltan oficiales, inspectores e intendentes

La petición sindical no se limita a las plazas de agentes. El SPPLB reclama también que se preparen y convoquen con la máxima celeridad los procesos selectivos correspondientes a las plazas de Oficial, Inspector e Intendente contempladas en la Oferta de Empleo Público y que permanecen pendientes de cubrir.

El sindicato considera que el refuerzo de la Policía Local debe abordarse de forma global y no centrarse únicamente en aumentar el número de agentes. A su juicio, también es necesario disponer de una estructura de mandos suficiente que permita organizar el servicio y garantizar su prestación en condiciones adecuadas.

El SPPLB sostiene que cubrir las vacantes constituye tanto una cuestión relacionada con las condiciones de trabajo de los policías como una necesidad para garantizar a la ciudadanía un servicio de seguridad eficaz y dotado de recursos humanos suficientes.

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El Ayuntamiento, por su parte, confirma que retomará el proceso de las 20 plazas de agentes que se encontraba paralizado, según ha indicado el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles. Queda por concretar ahora el calendario con el que se reactivará la convocatoria y los plazos para completar la incorporación de los nuevos efectivos.