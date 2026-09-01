Benidorm tendrá 25 policías locales más tras desbloquearse el proceso

Benidorm prepara la convocatoria de 25 nuevas plazas de Policía Local, una ampliación de plantilla que permitirá incorporar 15 agentes por turno libre y otros 10 mediante el sistema de movilidad. El Ayuntamiento prevé que las primeras pruebas puedan celebrarse antes de que termine el año y que todo el proceso concluya antes del próximo verano.

El anuncio municipal se produce un día después de que el sindicato SPPLB reclamara precisamente un refuerzo de los efectivos de la Policía Local. Su responsable, Francisco González, ha trasladado a INFORMACIÓN su satisfacción por que finalmente se vaya a atender esta petición, que, según señala, «viene de lejos», aunque considera que todavía quedan otras necesidades por resolver.

Sobreesfuerzo de la plantilla

González confía en que este paso tenga continuidad y que el Ayuntamiento atienda también las reivindicaciones relativas a un aumento de los vehículos policiales y a la renovación o ampliación del material necesario para prestar servicio. Al mismo tiempo, ha querido poner en valor el trabajo realizado por los agentes y el sobreesfuerzo que ha tenido que asumir la plantilla para mantener la prestación del servicio pese a las necesidades de efectivos.

Por parte del Ayuntamiento, la concejal de Recursos Humanos, Ana Soliveres, ha explicado que las 25 plazas anunciadas incluyen todas las plazas de Policía Local ofertadas hasta el momento. Las primeras 20 corresponden a las Ofertas Públicas de Empleo de 2023 y 2024, mientras que las cinco restantes proceden de la OPE de 2025.

Anterior paralización

Las bases de las 20 primeras plazas fueron aprobadas a mediados del pasado año, pero el procedimiento quedó paralizado por la situación que afectaba a los concursos de movilidad de las policías locales en la Comunidad Valenciana, a la espera de que la Generalitat resolviera cómo ejecutar dos sentencias relacionadas con estos procesos.

Esta situación quedó desbloqueada el pasado 11 de agosto con la Ley 5/2026, que acompaña a los Presupuestos autonómicos. Tras su publicación, el departamento municipal de Recursos Humanos retomó los trámites para reactivar el procedimiento e incorporar las cinco plazas correspondientes a la última oferta de empleo.

De este modo, la convocatoria quedará finalmente configurada con 15 plazas de turno libre, a las que podrá optar cualquier persona que cumpla los requisitos, y 10 de movilidad, reservadas a agentes que ya cuentan con esa condición en algún municipio de la Comunidad Valenciana.

El expediente se encuentra actualmente en fase de fiscalización y el gobierno local prevé elevarlo en los próximos días a la Junta de Gobierno Local para su aprobación.

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La previsión municipal es que las primeras pruebas se realicen antes de finalizar 2026 y que el proceso completo pueda culminar antes del verano de 2027. El objetivo es que los 25 nuevos agentes puedan incorporarse a la plantilla de la Policía Local de Benidorm de cara a la próxima temporada alta turística.