Benidorm Pride calienta motores con cine, libros y exposiciones antes de llenar la ciudad de color

La cultura será también protagonista de la Benidorm Pride 2026, que arranca este martes 1 de septiembre, con una programación paralela que busca ampliar la celebración más allá de los grandes actos festivos. “Sobre todo hemos buscado variedad”, explica Santos Torres, organizador de la Pride, que destaca especialmente la exposición fotográfica ‘Referentes LGTBIQ+’ y, como colofón, la muestra ‘La belleza de la diferencia: Arte internacional de nuestro tiempo’, impulsada por la Asociación Sexólogos sin Fronteras y que define como “la guinda del pastel”.

Fotografías de referentes LGTBIQ+

La agenda cultural comienza con la exposición ‘Referentes LGTBIQ+’, que podrá visitarse del 1 al 6 de septiembre, de 9:00 a 14:00 horas, en el Centro Social de Mediación Municipal y el Centro Social La Torreta. La muestra reúne fotografías de personas españolas que se han convertido en referentes LGTBIQ+.

La programación continuará el jueves 3 de septiembre, a las 18:00 horas, con la presentación y charla-coloquio de ‘Peliculero’, el libro de Alberto Rey, en la Librería Contalles de Benidorm. El autor propone un recorrido por las series, películas y estrellas que han marcado a varias generaciones.

Libros y films

El viernes 4 concentrará otras dos propuestas. A las 18:00 horas, la Sala Polivalente de la Biblioteca Municipal Central acogerá la presentación del cuento infantil ‘La motxilla de colors d’en Dani’ y de la novela ‘El camí de rajoles grogues’, ambas de Guillem Florit, dos historias que abordan el bullying. El acto incluirá cuentacuentos a cargo del actor Bernat Quetglas y firma de libros.

Ya por la noche, a las 21:00 horas, los Cines Colci acogerán la presentación y charla-coloquio de la película ‘Cel meu, infer teu’, de Alberto Evangelio, dentro de la programación organizada por Compromís per Benidorm.

Una muestra sobre la diferencia

Y como cierre de este apartado cultural, del 7 al 30 de septiembre podrá visitarse la exposición ‘La belleza de la diferencia: Arte internacional de nuestro tiempo’, organizada por la Asociación Sexólogos sin Fronteras y Medina Hoteles, con la colaboración de la Concejalía de Bienestar Social. La muestra, en el Centro Cultural, con acceso por la entrada del Conservatorio, prolongará así el espíritu de la Pride durante todo el mes.

Para Santos Torres, precisamente esa combinación de propuestas es uno de los valores de esta edición. Una “programación cultural diversa” que acompaña a los actos centrales de la Benidorm Pride y que permite abordar la diversidad desde la fotografía, la literatura, el cine y el arte.

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La propuesta se suma a la programación de una Benidorm Pride que celebra este año su 16ª edición entre el 1 y el 6 de septiembre y que espera congregar a más de 20.000 personas, consolidando la cita como uno de los grandes acontecimientos del calendario de la ciudad y como un importante escaparate internacional de Benidorm.