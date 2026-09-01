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Noruegos en l´Alfàs

L’Alfàs abre un libro de condolencias por Harald V y lo dedica especialmente a su comunidad noruega

El Ayuntamiento invita a dejar mensajes de condolencia como muestra de apoyo a los residentes noruegos, vinculados al municipio desde hace más de cinco décadas

Libro de condolencias que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los ciudadanos.

Libro de condolencias que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los ciudadanos. / INFORMACIÓN

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Amaya Marín

l´Alfàs del Pi

La estrecha relación que desde hace más de medio siglo une a l’Alfàs del Pi con Noruega cobra especial significado tras el fallecimiento del rey Harald V. El Ayuntamiento ha habilitado un libro de condolencias en el hall del edificio consistorial, ante el área internacional, para que residentes noruegos, familiares, amigos y vecinos puedan trasladar por escrito sus muestras de respeto y afecto hacia el monarca.

El espacio permanecerá abierto de 9:00 a 14:00 horas y está dirigido especialmente a la importante comunidad noruega asentada en el municipio, aunque la invitación se extiende al conjunto de la ciudadanía que quiera sumarse al homenaje.

Pequeña Noruega

La iniciativa pretende ser también una muestra de acompañamiento a una comunidad que forma parte de la identidad de l’Alfàs del Pi. La localidad mantiene desde hace más de 56 años una relación especialmente estrecha con Noruega, hasta el punto de ser conocida como ‘Lille Norge’ (Pequeña Noruega).

La presencia noruega ha dejado una profunda huella en la vida social y cultural del municipio, donde generaciones de ciudadanos de este país han establecido su residencia y han creado vínculos con la población local. Esa convivencia convierte el fallecimiento de Harald V en un acontecimiento sentido de manera especial en l’Alfàs.

Fuertes lazos

El Ayuntamiento quiere así ofrecer un espacio para que la comunidad noruega pueda expresar su pesar y recordar al monarca, pero también para que los vecinos del municipio puedan acompañar a sus ciudadanos de origen noruego en estos días de duelo.

Harald V, que falleció el pasado 28 de agosto a los 89 años, había reinado en Noruega desde 1991. Su hijo Haakon ha asumido el trono como Haakon VIII, mientras el país afronta un periodo de duelo nacional que culminará con el funeral de Estado previsto para el 9 de septiembre en Oslo.

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Con la apertura del libro de condolencias, l’Alfàs del Pi vuelve a poner de manifiesto los fuertes lazos humanos y culturales que mantiene con Noruega, en un momento de especial significado para una comunidad que lleva más de cinco décadas formando parte de la vida del municipio.

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