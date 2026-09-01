Miquel Fornera, un viaje de 2.000 años hacia atrás para descubrir cómo marchaba un legionario romano

Una máquina del tiempo llamada Camino de Santiago. No existe una máquina capaz de transportar a una persona 2.000 años atrás. Pero el escritor y divulgador histórico Miquel Fornera (Altea, 1995) ha encontrado una manera de intentarlo. No viajará en el tiempo. Caminará hacia él.

Fornera se prepara para afrontar un reto tan particular como exigente: recorrer desde el próximo día 5 hasta el día 11 el Camino de Santiago, entre Sarria y Santiago de Compostela, vestido y equipado como un legionario romano del siglo I d. C. y acompañado por un amigo vestido como esclavo y otro como legionario además de su perrita de agua Quilla. Junto a ellos viajará su pareja para documentar el recorrido tomando fotos y vídeos de las diferentes etapas que se compartirán en las redes sociales y otros canales.

Fornera afirma que “serán seis días de marcha y cerca de 120 kilómetros con unos 20 a 25 kilos de equipamiento encima que son reproducciones históricamente rigurosas de lo que habría llevado un legionario como las famosas caligae romanas (sandalias de cuero con suelas tachonadas con clavos de hierro) además de cotas de malla y cascos metálicos. Este equipamiento aumenta el realismo de la recreación, pero también añade dificultad física al caminar tantos kilómetros con peso extra”, apostilla.

La propuesta puede parecer, a primera vista, una extravagancia. Un hombre del siglo XXI vestido de romano recorriendo un camino de peregrinación. Pero detrás de la imagen hay algo más ambicioso: utilizar su propio cuerpo para aproximarse a una realidad que conoce a través de los libros. Porque “una cosa es saber que los legionarios marchaban durante largas jornadas cargando su equipo y otra muy distinta es sentir sobre los hombros el peso de una armadura, notar cómo los pies empiezan a resentirse dentro de unas caligae y descubrir qué sucede cuando el cansancio de un día se acumula sobre el siguiente”. Y eso es precisamente lo que Fornera quiere averiguar después de haber publicado su primera novela, Cadenas de hierro y barro, una historia ambientada en el año 38 d. C. en la ciudad de Histria a orillas del Mar Negro que se desarrolla tras años de guerra del ejército romano contra tracios y getas.

El sueño de un niño de los años 90

La aventura comenzó mucho antes de que existiera el proyecto. Fornera afirma pertenecer “a la generación que creció viendo las películas Gladiator y El Señor de los Anillos. De niño jugaba con mis amigos a ser legionarios romanos o gladiadores y a emprender largos viajes. Era un juego. Ahora, casi tres décadas después, aquel juego se ha convertido en un reto real.La diferencia es que ahora la espada de madera será un gladius, la armadura tendrá peso real y las sandalias dejarán de ser parte de una caracterización para convertirse en el calzado con el que deberé recorrer decenas de kilómetros”, asevera.

Miquel Fornera insiste en que no quiere hacer el Camino de Santiago “disfrazado de romano. Quiero hacerlo como lo haría, en la medida de lo posible, un legionario de su época. Todo el equipamiento que llevaré está basado en restos arqueológicos utilizando materiales propios del periodo: hierro, lana, cuero, lino y esparto”. Así, sobre la cabeza “llevaré un casco. Como prenda principal, una túnica de lino. Sobre ella, un subarmalis, una pieza acolchada destinada a repartir el peso de la armadura por el tronco. Y encima irá la lorica hamata, la cota de malla romana”. Solo habrá una licencia importante: no llevará escudo: “los ocho kilos adicionales que supondría han hecho que prefiera prescindir de él”, indica.

Además, un focale protegerá su cuello de las rozaduras producidas por el movimiento de la armadura. A la cintura llevará el gladius. Y en los pies, las protagonistas involuntarias de la aventura: las caligae. “Son sandalias de cuero con clavos en la suela para mejorar la adherencia sobre los caminos de tierra. De una manera mucho más moderna serían como las deportivas de fútbol de la Antigüedad”, apostilla.

El enemigo que espera bajo los pies

La armadura puede impresionar. Los 25 kilos pueden intimidar. Los kilómetros pueden parecer interminables. Pero Fornera ya sabe cuál será su mayor enemigo: las caligae. El explica que ha utilizado las reproducciones en algunas marchas, “pero nunca he superado los 15 kilómetros con ellas ni las he llevado durante más de un día seguido. Ahora pretendo caminar durante seis jornadas y reconozco que los pies sufrirán”. El problema es que no existe un entrenamiento perfecto para lo que le espera. Sobre el asfalto, “las sandalias romanas resbalan muchísimo y encontrar caminos de tierra suficientemente largos para entrenar con ellas ha resultado complicado”, asegura, pues “aunque si que he entrenado caminando con peso, no es exactamente lo mismo pues la distribución del peso no coincide con la de la armadura y tampoco es comparable una sesión de una hora con seis días consecutivos de marcha. Ya veremos si el cuerpo se adapta bien”, admite. Y ahí aparece la verdadera incógnita del viaje.

¿Cómo sentía un legionario?

Miquel Fornera señala que los datos históricos “pueden explicar cuánto pesaba un equipo o cuántos kilómetros recorría una Legión. Pero hay cosas que no aparecen en las cifras como son el dolor de los pies, el roce del hierro, el calor, el cansancio o la manera en que un peso termina afectando a una parte concreta del cuerpo. Eso es lo que quiero descubrir: como los legionarios romanos cargaban más de 25 kilos y realizaban marchas de unos 30 kilómetros diarios”.

El divulgador histórico alteano afirma que “eso era una auténtica locura pues además, al ponerse el equipamiento aparecen detalles que los libros difícilmente pueden transmitir. Los romanos utilizaban, por ejemplo, unos calcetines de lana llamados udones, que ayudaban a transpirar y evitar rozaduras. Y hay más. El escudo podía provocar que la mano se inflamase por el peso si no estaba convenientemente protegida. Son pequeñas cosas que solo adquieren toda su dimensión cuando dejan de ser información histórica y pasan a sentirse directamente sobre el cuerpo. Hasta que no caminas con el equipamiento no eres consciente de las posibles dificultades que sufrían los legionarios”, explica.

La expansión del Imperio de Roma también avanzaba a pie

Miquel Fornera asevera que “la imagen que ha llegado hasta nosotros de Roma suele estar asociada a emperadores, generales, grandes batallas, monumentos y conquistas. Pero antes de que Roma dominara territorios había hombres que tenían que recorrerlos. Legionarios que marchaban durante jornadas enteras cargando sus pertenencias y su equipo. Soldados que levantaban campamentos, construían infraestructuras y avanzaban con las legiones por territorios que acabarían formando parte del Imperio”, y esa es la dimensión que quiere explorar.

“No pretendo reproducir una batalla ni interpretar a un general. Quiero ponerme en la piel del hombre que caminaba. Del soldado anónimo que cargaba el peso, el hombre que tenía que seguir avanzando cuando los pies dolían, el legionario que formaba parte de una maquinaria militar capaz de conquistar. Por eso mi viaje puede entenderse como una pequeña máquina del tiempo: no permitirá conocer exactamente cómo vivía un romano, pero sí experimentar algunas de las limitaciones físicas que condicionaban su vida”, manifiesta Fornera.

Un Camino medieval para experimentar Roma

Por otro lado, añade que el escenario elegido “tampoco es casual. El Camino de Santiago no tiene una conexión directa con los legionarios romanos en este proyecto, pero sí reúne una condición fundamental: está pensado para caminar durante muchos días y kilómetros. Es una de las peregrinaciones más famosas del mundo y cuenta con una historia milenaria. No descarto que la siguiente experiencia sea todavía más romana. La Vía de la Plata, una antigua vía romana de la Península que podría convertirse en el escenario de una futura aventura. Pero antes está Santiago” indica.

Cuatro caminantes y una perra

La expedición tendrá además algo de pequeña columna romana. Fornera estará acompañado por dos amigos. Uno vestido como legionario y el otro caracterizado como esclavo. También viajará Quilla, su perra de agua, mientras que su pareja se encargará de fotografiar y documentar todo el recorrido.

Miquel Fornera, en el centro, vestido como legionario romano para recorrer el Camino de Santiago / D.G.

El esclavo tendrá un papel fundamental: reajustar el equipamiento, ayudar con el agua y permitir que los participantes descarguen peso si en algún momento resulta necesario. Quilla tendrá una misión menos logística, pero no menos importante. “Nos dará ánimos siempre que flaqueemos”, asevera el escritor alteano, “Cada uno tendrá su función”, expresa.

El escritor que busca la Roma que no aparece en los libros

El viaje llega en un momento especialmente significativo para Fornera. Su pasión por la Historia también se ha convertido en literatura con Cadenas de hierro y barro, una novela ambientada en el siglo I d. C.

Pero el libro ocupa aquí un lugar secundario. Lo importante es que ayuda a entender qué clase de Roma le interesa a Fornera. No la de los emperadores. No la de los grandes generales. No únicamente la de las batallas. Su mirada se dirige hacia las personas corrientes, los esclavos, los gladiadores, las minas de hierro y quienes vivían lejos de la capital. Precisamente aquellos personajes que quedaron en buena medida fuera de las crónicas porque no parecían suficientemente importantes para ser contados. “Eran más semejantes a nosotros que los emperadores o los grandes militares”, explica. Esa misma mirada está ahora detrás de su aventura.

Admirar Roma sin idealizarla

Viajar hacia el pasado “no significa idealizarlo”. Fornera es consciente de la enorme capacidad de Roma y de su legado, pero también de la violencia sobre la que se construyó aquella civilización. “Es difícil no sentir admiración por la civilización romana, pero no debemos sentir orgullo”, afirma.

Y enumera una realidad que a menudo queda escondida detrás de la fascinación por las legiones: genocidios, tráfico humano y ausencia de derechos humanos. “Era un mundo cruel donde ninguna persona de nuestro tiempo desearía vivir”, enfatiza. Su viaje, por tanto, no pretende romantizar a Roma. Al contrario: intenta acercarse a ella con la admiración del historiador y la mirada crítica del ciudadano del siglo XXI.

El viaje que empezó cuando era un niño

Cuando Fornera llegue a Santiago, el experimento habrá terminado. O quizá no. Porque no podrá saber exactamente cómo se sentía un legionario hace 2.000 años. Ninguna armadura, ninguna sandalia y ningún camino pueden borrar esa distancia. Pero habrá recorrido cerca de 120 kilómetros intentando reducirla. Habrá llevado sobre sus hombros el peso de una pequeña parte de aquella vida. Habrá comprobado qué ocurre con los pies, con los músculos y con la resistencia después de seis días. Y quizá haya entendido algo que ningún libro puede explicar completamente. “Espero haber descubierto cómo lo hacían, aunque sea de manera aproximada”, dice.

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Después quedará la satisfacción de haber cumplido aquel sueño infantil que comenzó cuando un niño de Altea jugaba con sus amigos a ser legionario. Ahora la aventura ya no será imaginaria. Tendrá 25 kilos de peso, seis días de marcha y Santiago de Compostela como destino. Y Miquel Fornera, por una vez, no tendrá que imaginar cómo era caminar como un legionario.Podrá contarlo porque habrá intentado hacerlo.