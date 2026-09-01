Terra Natura Benidorm crea un pase de invierno que ofrece acceso ilimitado hasta el 28 de febrero

Terra Natura Benidorm ha creado un nuevo pase de invierno que permitirá acceder de forma ilimitada al parque hasta el 28 de febrero de 2027. Su principal ventaja es que transforma una visita en una opción para disfrutar durante toda la temporada, con la posibilidad de regresar al parque tantas veces como se desee.

El nuevo pase nace con el objetivo de facilitar a las familias diferentes opciones de ocio durante los meses de otoño e invierno. Por solo dos euros adicionales al precio de la entrada de un día, los visitantes podrán obtener este pase, que tendrá un precio final de 40 euros para adultos y 34 euros para niños e incluirá además parking gratuito. Incluye la posibilidad del pago en 3 plazos sin intereses a través de su página web.

El pase de invierno incluirá asimismo el acceso a algunas de las celebraciones especiales que Terra Natura Benidorm tiene previstas para los próximos meses. Entre ellas se encuentra la fiesta del 9 d’Octubre, que acercará a las familias las tradiciones y la cultura valencianas a través de música y bailes tradicionales, un campamento del Rey Don Jaime I, juegos de madera, tiro con arco y actividades infantiles. También estará incluida la fiesta ‘Holiween’, que se celebrará el 24 de octubre con una programación especial de Halloween que combinará música, bailes y animación infantil y culminará, al caer la noche, con un lanzamiento de polvos de colores fluorescentes.

El pase de invierno ofrece, además, la oportunidad de conocer Terra Natura Benidorm de una manera diferente. A lo largo de los meses, las familias podrán observar los cambios que se producen en el entorno con el paso de las estaciones y descubrir cómo varían las rutinas y comportamientos de los animales. Para los más pequeños, volver a encontrarse con las distintas especies permite reconocer a los animales, apreciar sus cambios y descubrir nuevos detalles en cada visita.

Terra Natura Benidorm busca ampliar las posibilidades de ocio familiar más allá de los meses de mayor afluencia, favoreciendo que las familias mantengan un contacto continuado con la naturaleza durante el otoño y el invierno. Las temperaturas más suaves y los cambios que experimentan tanto el entorno como la actividad de los animales permiten descubrir diferentes aspectos del parque en cada visita.

Acerca de Terra Natura Benidorm

Terra Natura Benidorm es un parque de naturaleza y animales dedicado al cuidado de especies animales, que cuenta con más de 150 especies diferentes, en su mayor parte vulnerables o en peligro de extinción. El recorrido por sus instalaciones hace que los visitantes se sumerjan en el concepto de zooinmersión. Las barreras entre el visitante y los animales quedan ocultas entre la vegetación, generando la sensación de continuidad entre los ecosistemas recreados para cubrir las necesidades de los animales.