El puente sobre el Amadorio vuelve al tajo en La Vila tras el paréntesis del verano

El puente del Amadorio vuelve a estar en obras. El Ayuntamiento de La Vila Joisa ha retomado este martes, 1 de septiembre, los trabajos para completar la ampliación de esta infraestructura, una conexión básica entre dos partes de la población que recupera ahora las restricciones de tráfico que estuvieron vigentes hasta finales de julio. El objetivo municipal es que la actuación quede completamente terminada durante el mes de octubre.

El reinicio de los trabajos implica el corte de uno de los carriles en sentido Alicante, mientras se mantiene la circulación hacia el centro urbano. La restricción es la misma que se aplicó antes del verano, después de que el puente se abriera de forma completa y provisional al tráfico durante las Fiestas de Moros y Cristianos y permaneciera abierto durante todo el mes de agosto para facilitar los desplazamientos.

Retraso por modificaciones necesarias

El alcalde, Marcos Zaragoza, ha señalado que la actuación entra ya en su fase final y ha reconocido las molestias que el regreso de las obras puede ocasionar a vecinos y conductores. “Estas restricciones son necesarias para terminar la ampliación del puente”, ha indicado.

La actuación acumula un importante retraso respecto a las previsiones iniciales. Las obras comenzaron en noviembre de 2024 a partir de un proyecto redactado en 2021 por el anterior gobierno municipal, centrado inicialmente en reparar los daños derivados del paso del tiempo, especialmente problemas de humedad y filtraciones. Sin embargo, los trabajos sobre el terreno pusieron de manifiesto deficiencias en ampliaciones realizadas con anterioridad, lo que llevó al actual gobierno local a suspender la actuación en julio de 2025 y plantear modificaciones técnicas y funcionales.

Según ha explicado Zaragoza, el proyecto se modificó para reforzar la infraestructura y conseguir una solución más adecuada al volumen de tráfico que soporta esta vía. El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, ha precisado que el proyecto inicial apenas contemplaba ganar 20 centímetros por cada acera, mientras que la modificación eleva la anchura de las aceras hasta los 2,4 metros y permite mejorar también la imagen del puente.

Once metros de anchura

La actuación, adjudicada a Pavasal por 858.387 euros, contempla la ejecución de una losa continua de hormigón que ampliará el tablero 50 centímetros a cada lado, hasta alcanzar una anchura total de 11 metros. La calzada tendrá 6,20 metros y las aceras, 2,4 metros cada una.

Además de la ampliación propiamente dicha, los trabajos incluyen la renovación y mejora de las redes de agua potable, telecomunicaciones y drenaje, así como del alumbrado y los semáforos. También se actuará sobre el pavimento y la estética urbana del conjunto.

El puente sobre el río Amadorio, construido entre 1840 y 1878, desempeña una función esencial en la movilidad de La Vila al servir de paso tanto para vehículos como para peatones. La infraestructura está formada por cinco bóvedas de ladrillo que dan lugar a cinco arcos de medio punto, de nueve metros de luz cada uno, apoyados sobre pilas de distinto grosor.

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Una ampliación realizada alrededor de 1950, con una tipología tipo ribera, se convirtió en uno de los principales puntos conflictivos desde el punto de vista estructural durante la actual intervención. Las deficiencias detectadas en esa actuación anterior fueron precisamente las que obligaron a replantear parte del proyecto y a prolongar los trabajos.