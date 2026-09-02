Altea se une en el apoyo a Ceuta, pero se divide ante la convocatoria de la FEMP

Altea muestra su apoyo y solidaridad con el pueblo de Ceuta ante la delicada situación que vive la ciudad autónoma, aunque la convocatoria de una concentración promovida para las 20:00 horas de este miércoles por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha provocado posiciones diferentes entre el Equipo de Gobierno municipal y el Partido Popular local.

El ejecutivo alteano ha querido dejar claro su respaldo a los ceutíes, pero ha decidido no sumarse a la concentración convocada frente a los ayuntamientos españoles. El motivo, según explica en un comunicado, es que la iniciativa “no ha sido consensuada con los representantes de la FEMP ni acordada por sus órganos de gobierno”.

Por el contrario, el Partido Popular de Altea ha anunciado su participación en la concentración prevista, coincidiendo con la celebración del Día de Ceuta.

El gobierno municipal pone el acento en las personas

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Altea ha expresado públicamente su “apoyo y solidaridad con el pueblo ceutí ante la situación que está viviendo la ciudad autónoma”, una circunstancia que asegura causa “una gran preocupación”.

En su posicionamiento, el gobierno municipal ha querido destacar especialmente la dimensión humana de lo que está ocurriendo en Ceuta, “por encima de cualquier debate político o institucional”.

En un comunicado del gobierno municipal (Compromís y PSOE) se afirma que “más allá de cualquier consideración política o institucional, tiene consecuencias humanas profundas y nos recuerda la necesidad de poner siempre las personas y la defensa de su dignidad en el centro”.

No participará en una convocatoria sin consenso

Pese a este respaldo, el Equipo de Gobierno de Altea no se sumará a la convocatoria realizada para este 2 de septiembre por la Federación Española de Municipios y Provincias. El ejecutivo municipal considera que la iniciativa ha sido promovida “de manera unilateral desde la presidencia de la Federación” y que no ha contado con el consenso de los representantes que forman parte de la institución ni con el acuerdo de sus órganos de gobierno.

Desde el gobierno de Altea se defiende que una entidad que representa al conjunto del municipalismo español “debe tomar decisiones de esta importancia desde el diálogo, el consenso, la pluralidad y el respeto al funcionamiento democrático de la FEMP”.

La decisión, por tanto, “no supone una falta de apoyo al pueblo ceutí”, según deja patente el propio comunicado, sino “una discrepancia con el procedimiento seguido para impulsar la concentración”.

El PP sí acudirá a la concentración

El Partido Popular de Altea, sin embargo, sí se sumará al acto convocado por la FEMP a las 20:00 horas frente a los ayuntamientos de toda España. La portavoz popular, Rocío Gómez, ha trasladado “todo nuestro apoyo, afecto y solidaridad a Ceuta y a todos los ceutíes”, asegurando que “están viviendo el momento más difícil de su historia reciente y no pueden sentirse solos”.

Gómez ha explicado en un comunicado que la iniciativa “pretende extender la celebración del Día de Ceuta a los 8.132 ayuntamientos españoles”, después de que la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, impulsara la convocatoria “tras su visita a la ciudad autónoma y su encuentro con su presidente, Juan Jesús Vivas”.

La portavoz popular afirma igualmente que “lo que ocurre en Ceuta nos preocupa y nos afecta a todos. Queremos que nuestros compatriotas de Ceuta sepan que Altea está con ellos”, ha aseverado.

Coincidencia en el fondo, diferencias en la forma

Las dos formaciones políticas coinciden, por tanto, en trasladar un mensaje de apoyo, afecto y solidaridad hacia la ciudadanía de Ceuta.

La diferencia radica en la forma de expresar ese respaldo. Mientras el Partido Popular participará en la concentración convocada por la FEMP, el Equipo de Gobierno de Altea ha optado por no adherirse a una iniciativa cuya convocatoria cuestiona por considerar que no ha seguido los cauces de diálogo y consenso que, a su juicio, deben regir el funcionamiento de la institución que representa al municipalismo español.