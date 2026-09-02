Ángel López Amor llevará a Altea hasta el Empire State Building

Un reto a la altura de un sueño. El atleta Ángel López Amor (Altea, 1994) lleva años subiendo hacia el cielo. Lo ha hecho en el Gran Hotel Bali de Benidorm, en las torres más altas de España, en Chicago, Bucarest, Madrid o Barcelona y por las escaleras del funicular de Montserrat. Pero el próximo 6 de octubre afrontará una ascensión diferente a todas las anteriores. El corredor estará en la salida de la Empire State Building Observation Deck Run-Up, una de las pruebas más prestigiosas y emblemáticas del towerrunning mundial.

La carrera, que este año alcanza su 48.ª edición, comenzará a las 20 horas y llevará a los corredores desde la base del edificio hasta el famoso mirador situado en la planta 86. El desafío son 1.576 escalones y unos 320 metros de ascensión vertical, en una prueba que el propio Empire State Building define como la primera y más famosa carrera de torres del mundo.

Ángel ha sido invitado por la Towerrunning World Association para competir en la salida reservada a la élite. Según explica el propio corredor, “seremos 14 de los mejores especialistas del mundo los que afrontemos juntos la carrera”, una circunstancia que convierte su participación en un nuevo salto de calidad dentro de su trayectoria internacional.

“Para mí, estar en la élite mundial entre los 14 mejores del mundo en una salida conjunta, es ya una marca importante”, explica el atleta alteano. Su objetivo, sin embargo, no será únicamente disfrutar de la experiencia. Ángel quiere competir: “Mi objetivo en Nueva York es subir el edificio con un tiempo de unos 11 minutos y acabar dentro del Top 5”, afirma.

1.576 escalones para conquistar un icono

El Empire State plantea un desafío diferente al que Ángel está acostumbrado a afrontar en España. El Gran Hotel Bali de Benidorm, su gran referencia de entrenamiento y competición, tiene 52 pisos y 924 escalones. En Nueva York serán 86 plantas y 1.576 peldaños. Pero la diferencia no está únicamente en la cantidad. “Las escaleras de Nueva York son más inclinadas y tiene un poco más pasillo entre pisos”, explica. Los primeros 20 pisos “prácticamente no tienen pasillos, mientras que después aparecen tramos de descanso que modifican el ritmo de la ascensión. Y al final todavía espera una última dificultad: unos 50 metros de carrera hasta la meta después de haber dejado atrás las 86 plantas”.

Ese último tramo es algo que Ángel tiene muy presente. Después de llevar varios minutos subiendo escaleras a máxima intensidad, las piernas tendrán que adaptarse bruscamente a correr en horizontal. “Cuando llegue arriba tendré como media vuelta o unos 50 o 100 metros horribles”, reconoce.

Ángel López Amor entrena en la Sierra Bèrnia para subir al Empire State Building de Nueva York / Diego Coello

Una carrera para no dejarse llevar por la adrenalina

La estrategia será fundamental. Ángel sabe que salir demasiado rápido puede acabar con las posibilidades de conseguir un buen resultado mucho antes de alcanzar la planta 86. Su planteamiento es “salir fuerte para situarme con los corredores de mi nivel, pero sin entrar en una batalla prematura”, por lo que “habrá que regular las fuerzas porque no es una carrera corta”, señala.

En su planificación contempla comenzar aproximadamente al 80 por ciento, mantener un ritmo constante y esperar hasta alrededor de la planta 60 para decidir si puede aumentar la velocidad. En las últimas plantas será el momento de darlo todo. “El miedo que tengo es reventar o que el ácido láctico no me haga alguna mala pasada”, reconoce.

Es una preocupación lógica en una disciplina en la que el margen de error es mínimo. Cada peldaño se convierte en una repetición de fuerza y cada segundo perdido se multiplica cuando todavía quedan decenas de plantas por delante.

De Chicago al Empire State

Nueva York no aparece de repente en la trayectoria del atleta de Altea. Es el siguiente paso de una progresión internacional que tuvo uno de sus momentos más importantes en febrero de 2025, cuando Ángel compitió en Chicago.

En el 875 N. Michigan Avenue, el antiguo John Hancock Center, tuvo que subir 94 plantas y 1.632 escalones ante 2.100 corredores de todo el mundo. Terminó segundo con un tiempo de 10 minutos y 37 segundos, a solo 42 segundos del vencedor, el malasio Soh Wai Ching, uno de los grandes dominadores mundiales de la especialidad.

Aquella carrera dejó una enseñanza que ahora puede resultar decisiva en Nueva York: Ángel comprobó que podía competir directamente con los mejores. En Chicago había diseñado incluso un sistema para controlar el ritmo: una alarma cada minuto y siete segundos para comprobar que mantenía el objetivo de superar diez plantas por minuto. Cuando llegó a la planta 80 y comprobó que tenía fuerzas, incrementó la cadencia y volvió a apretar en las últimas plantas.

Ahora tendrá que repetir esa capacidad de dosificar el esfuerzo, pero en un escenario todavía más emblemático.

Campeón de España y con más experiencia

Entre Chicago y Nueva York, Ángel ha consolidado además su posición en la élite española. En noviembre de 2025 revalidó el título de campeón de España de carrera vertical, después de completar un circuito nacional de siete pruebas en las que acumuló 6.229 escalones y 865 metros de desnivel en un tiempo conjunto de 38 minutos y 37 segundos.

Aquella temporada incluyó ascensiones en Oviedo, Benidorm, Montserrat, Madrid, Alcalá de Henares y Barcelona. En el Gran Hotel Bali fue séptimo de la categoría élite y primer español con 4:59 minutos, mientras que en la Torre Emperador de Madrid consiguió la victoria con 8:06 minutos. También ganó las pruebas del Metropolitan y de la Torre Diagonal One. La experiencia acumulada en esos edificios le permite afrontar ahora un reto de otra dimensión.

Ángel López Amor entrena en la Sierra Bèrnia para subir al Empire State Building de Nueva York / Diego Coello

La Sierra de Bèrnia como gimnasio

La preparación para Nueva York tampoco se limita a subir edificios. Ángel ha convertido laSierra de Bèrnia y las calles escalonadas de Altea en parte fundamental de su entrenamiento. El Camí de les Revoltes, entre la Font del Garroferet en Altea la Vella y la cima de la montaña, le permite realizar esfuerzos de una duración aproximada de 20 minutos, algo que considera “especialmente útil para preparar una prueba mucho más larga que las carreras explosivas de tres o cuatro minutos que predominan en el calendario nacional, pues necesito más distancia para entrenar también la potencia”, explica.

A ello suma series cortas de uno o dos minutos a máxima intensidad, recuperación bajando lentamente, trabajo de fuerza en el gimnasio y bicicleta para construir la base cardiovascular. En las escaleras utiliza la técnica característica de los especialistas de towerrunning: ayudarse de los pasamanos para impulsarse y subir los peldaños de dos en dos. “Todos subimos en dos en dos”, explica.

Barcelona será el último ensayo

Pero antes de Nueva York habrá una última prueba importante en España. El 3 de octubre, apenas tres días antes de viajar al Empire State, Ángel tiene previsto disputar el Metropolitan de Barcelona, una carrera de unas 29 plantas y aproximadamente tres minutos de duración. No piensa afrontarla al cien por cien pues su prioridad será Nueva York.

“En Barcelona no voy a llegar al 100 por 100 porque quiero preparármelo específicamente para el Empire State”, explica. La carrera barcelonesa le servirá, no obstante, para mantener el ritmo competitivo y llegar en forma a la cita estadounidense. Ángel añade que el viaje a Nueva York está previsto para el 4 de octubre, dos días antes de la carrera.

Doce años junto a su entrenador

En esta aventura Ángel no estará solo. Viajará con su entrenador, Antonio Trives, con quien lleva más de doce años trabajando. “La progresión ha sido súper. Cada vez hemos ido a más”, asegura.

Trives será quien le acompañe durante los últimos días, supervise el calentamiento y ayude a mantener la concentración antes de una salida en la que Ángel tendrá al lado a algunos de los mejores corredores del mundo. Y en esta ocasión el entorno será muy diferente al de las carreras españolas: el atleta no tendrá que perseguir a un corredor que haya salido antes ni correr prácticamente en solitario. En la salida de élite de Nueva York compartirá carrera con los especialistas que conoce del circuito internacional.

Un rascacielos que quería subir desde hace años

El Empire State tiene además un significado especial para Ángel. No es simplemente otro edificio.

“Será mi primer rascacielos emblemático que suba”, explica. Ahora, con 32 años de edad, tiene la intención de ir conquistando algunos de los grandes iconos mundiales de esta disciplina. “Creo que me puedo mantener en plena forma hasta los 40 años”, asevera mientras recuerda que hace años quiso participar en la subida a la Torre Eiffel, “pero la prueba dejó de celebrarse después de la pandemia del Covid-19”, se lamenta.

Por eso Nueva York representa también la posibilidad de cumplir una de esas metas que van más allá de una clasificación o de un cronómetro. Y el escenario no podría ser más reconocible. El Empire State Building lleva 48 años acogiendo esta carrera. En la edición de 2026 serán 225 los corredores que afrontarán sus 1.576 escalones hasta el piso 86. El récord masculino permanece en 9:33 minutos, establecido por el australiano Paul Crake en 2003, mientras que la plusmarca femenina es de 11:23 minutos, conseguida por la austriaca Andrea Mayr en 2006.

Ángel sabe que acercarse a esas marcas está reservado a una élite extraordinaria. Su objetivo es otro: entrar entre los mejores.

“Llevar a Altea y a España conmigo en cada escalón”

Detrás de la preparación física hay también un esfuerzo económico. Ángel compagina el towerrunning de alto nivel con su trabajo como panadero y necesita el apoyo de patrocinadores para poder afrontar desplazamientos internacionales, entrenadores y el resto de gastos asociados a la competición. Para esta aventura se han incorporado nuevos apoyos, entre ellos los restaurantes El Barba y Ca Pere, mientras mantiene la colaboración del Ayuntamiento de Altea, la Fundación Caixaltea y otros patrocinadores locales como Big Mat Roca, Siggo, Imper-Aloa, Altea Life o Altea Instalaciones.

Por eso la carrera de Nueva York tendrá para él un significado que va mucho más allá de los 1.576 escalones.

“Representar a Altea y a España en la subida al Empire State de Nueva York significa mucho más que participar en una carrera. Es llevar conmigo el nombre de Altea, a sus montañas, sus calles y el esfuerzo de todos los entrenamientos que hay detrás”, afirma.

Y resume su desafío con una frase que condensa el sentido de todo el viaje: “Subir el Empire State no será solo llegar a la cima; será llevar a Altea y a España conmigo en cada escalón”.

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El próximo 6 de octubre, a las ocho de la tarde en Nueva York, habrá que ver hasta dónde puede llegar el corredor de Altea. Serán 1.576 escalones, 86 plantas y unos diez o doce minutos de esfuerzo extremo para intentar convertir uno de los edificios más famosos del mundo en el siguiente peldaño de una carrera deportiva que empezó en las montañas y calles de Altea.