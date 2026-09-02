Benidorm concentra a más de 5.000 personas que claman contra Pedro Sánchez y defienden Ceuta como territorio español

Entre 5.000 y 6.000 personas, según los cálculos de la Policía Local de Benidorm, se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento bajo el lema de 'Benidorm con Ceuta' que ha derivado en gritos contra el presisente del Gobierno pidiendo su dimisión. Una hora antes de la cita, a las 20:00 horas, ya se podían ver grandes grupos de personas en el lugar portando banderas españolas o ataviadas con la enseña rojigualda. El alcalde, Toni Pérez, presente en la protesta ha señalado a INFORMACIÓN comprender la indignación de los ciudadanos aunque no necesariamente comparte algunos cánticos.

La mayoría de los presentes se ha manifestado con civismo , pero algunos grupos grandes han coreado consignas como ¡Pedro Sánchez, hijo de puta" o "Pedro Sánchez, dimision! así como "España cristiana y no musulmana". El fragor de estas consignas ha llenado la gran plaza donde se concentraban entre 5.000 y 6.000 personas sin que se produjeran incidentes aunque sí algunos enfrentamientos verbales entre ciudadanos que querían manifestarse en solidaridad con Ceuta y los que sólo habían acudido para vocear lemas contra el actual gobierno.

Benidorm reúne a más de 5.000 personas en defensa de Ceuta y contra Pedro Sánchez / INFORMACIÓN

Algunos jóvenes justificaban su presencia a este diario por el "necesario apoyo a Ceuta" o la "importancia de que el país esté unido". Mientras tanto otras consideraciones más extremistas como el de una señora mayor que espetaba:"Para que no nos quiten Ceuta porque este tío (Pedro Sánchez) es un hijo de puta y sinvergüenza". Otra pareja de mediana edad abundaba en la misma tesis subrayando que "esto es la gota que colma el vaso, este Gobierno en un hatajo de sinvergüenzas porque ya sabía lo de la invasión".

Esta misma palabra, "invasión", la ha utilizado el alcalde en declaraciones a INFORMACIÓN al describir la situación extrema que vive la ciudad autónoma de la que ha destacado que es una ciudad hermana que "está sufriendo". Pérez ha descrito la concentración como muy respetuosa mientras se oía el clamor de los insultos contra el presidente del Gobierno, por lo que ha sostenido que estos insultos le parecen mal aunque "es la voz del pueblo".

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La concentración ha reunido a toda la cúpula del partido gobernante del PP y sobre la ausencia de ediles del PSOE, Pérez ha apostillado que "nadie entiende que su gobierno impida que haya ciudadanos libres que puedan acudir a este acto".