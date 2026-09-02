Benidorm pone a punto uno de sus pasos más transitados hacia El Calvari

La calle Rioja cambia de cara. El Ayuntamiento de Benidorm ha iniciado esta semana la renovación integral del pavimento de este céntrico paso peatonal, uno de los más utilizados para conectar el entorno de l’Aigüera y la zona del Ayuntamiento con el barrio de El Calvari. La actuación busca mejorar tanto la accesibilidad como la imagen de un itinerario con un elevado tránsito diario y se prolongará durante aproximadamente dos semanas.

Los trabajos están siendo ejecutados por los servicios técnicos municipales y cuentan con la participación de las concejalías de Espacio Público, Patrimonio Histórico y Cultural y Parques y Jardines. La intervención abarcará toda la superficie del paso y permitirá renovar el pavimento, mejorar la iluminación y el mobiliario urbano y dotar al recorrido de accesibilidad universal.

Renaturalización

El concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, ha destacado el elevado tránsito peatonal de este enclave, al tratarse de una conexión habitual entre l’Aigüera y El Calvari. Por ello, la nueva pavimentación incorporará elementos podotáctiles para facilitar el desplazamiento de las personas con dificultades visuales, en línea con otras actuaciones de accesibilidad realizadas en la ciudad.

La intervención también pretende darle un aspecto más amable y verde a este céntrico paso. Para ello se plantarán cuatro moreras, cada una de ellas acompañada de un amplio alcorque con césped artificial. El objetivo, según Muñoz, es introducir una pequeña actuación de renaturalización en un espacio eminentemente peatonal y mejorar su integración urbana.

Exposiciones

A la renovación del pavimento y el arbolado se sumará además un nuevo Espai d’Art municipal, concebido para acoger exposiciones y diferentes muestras culturales. La instalación seguirá el modelo del espacio artístico existente en la Glorieta de Carrascos, incorporando así un nuevo punto para la exhibición de propuestas culturales en pleno centro de Benidorm.

El nuevo acabado del pavimento tendrá asimismo una superficie antideslizante, especialmente pensada para reducir el riesgo de resbalones en jornadas de lluvia o cuando la humedad sea elevada. También se modificará el color del acabado para renovar por completo la imagen del paso.

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Durante la ejecución será necesario realizar cortes puntuales del tránsito peatonal, aunque el Ayuntamiento asegura que los residentes podrán acceder en todo momento a sus portales. La previsión municipal es que los trabajos estén terminados en unas dos semanas.