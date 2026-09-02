Nombre y apellidos a gritos en las Urgencias del Hospital de La Vila

Nombrar a los usuarios que esperan en la sala a voces es el sistema que todavía utilizan las Urgencias del Hospital Marina Baixa para avisarles que deben pasar a consulta. Quienes esperan en estos espacios son llamados por megafonía con su identidad completa y, cuando no responden, son los propios profesionales quienes tienen que salir a buscarlos entre los usuarios que aguardan atención. Una situación que sindicatos y fuentes sanitarias consideran impropia de un servicio que maneja información especialmente sensible y que debería extremar las garantías de privacidad, por lo que han solicitado en diversas ocasiones una solución para este problema con la disposición de máquinas que distribuyen turnos por tiques, tal como ocurre en el resto del centro sanitario.

Desde UGT Sanidad aseguran que ha trasladado en numerosas ocasiones su malestar por este procedimiento, aunque reconoce que hasta ahora las reclamaciones se han realizado verbalmente y no por escrito. El sindicato considera que la utilización de nombre y apellidos a través de los altavoces supone una exposición innecesaria de los datos personales de quienes acuden a Urgencias.

Sin protección de datos

“Nos parece que se están cargando toda la protección de datos de los pacientes”, señalan desde la sección, que incide en que cualquier persona que se encuentre en la sala de espera puede conocer quién está siendo atendido. El problema, apuntan, no se limita a la posibilidad de que un vecino reconozca a otro, sino a que se puede revelar involuntariamente que una determinada persona se encuentra en el hospital recibiendo asistencia.

Desde el sindicato ponen como ejemplo situaciones especialmente delicadas en las que el hecho de que alguien sea identificado públicamente en Urgencias puede tener consecuencias. Desde UGT ponen el ejemplo de una persona que esté siendo atendida bajo el sistema VioGen, de seguimento de violencia de género, y cuya presencia en el servicio pueda ser conocida por alguien que escuche su nombre y apellidos por megafonía. Esa información, señalan, puede permitir incluso que otra persona acuda al hospital expresamente a buscarla.

Buscar a los pacientes por las salas

La situación más corriente se da cuando el paciente no escucha o no atiende la llamada. En esos casos, según fuentes sanitarias, médicos, celadores u otros trabajadores tienen que desplazarse por las diferentes zonas de espera para localizar personalmente al usuario. Una tarea que añade una carga innecesaria a unos profesionales que ya desarrollan su actividad en un servicio sometido habitualmente a una elevada presión asistencial.

Otras fuentes del hospital reclaman la implantación de un sistema de gestión de turnos similar al existente desde hace años en otros centros sanitarios y servicios públicos. “El paciente recibiría un código individualizado y sería avisado mediante una pantalla, evitando que su nombre y apellidos tengan que hacerse públicos”.

No se trataría, por tanto, de incorporar una tecnología experimental ni de realizar una actuación de gran complejidad. Los sistemas de llamada mediante códigos, pantallas y dispensadores de turnos están ampliamente implantados en hospitales, centros de salud y otros servicios de atención al público,sugiere la misma fuente.

Atender las quejas

También desde UGT lamentan que las quejas realizadas hasta ahora no hayan desembocado en una solución. El sindicato reclama que se tome en consideración la necesidad de modernizar este procedimiento y que la dirección del Hospital Marina Baixa adopte medidas para garantizar una mayor confidencialidad en la atención.

La petición del personal sanitario llega en un momento en el que la modernización de los servicios sanitarios se vincula cada vez más no solo a las inversiones en equipamiento médico, sino también a la mejora de los procesos de atención al ciudadano. En este caso, los sindicatos consideran que una actuación relativamente sencilla permitiría corregir una situación que afecta diariamente a numerosos pacientes.

Noticias relacionadas

Otras fuentes sanitarias inciden en la necesidad de aplicar la Ley de Protección de Datos que corresponde cumplir a la Administración, pero mientras no se implante un sistema alternativo, los pacientes del Hospital Marina Baixa seguirán escuchando cómo su nombre y sus apellidos resuenan por los altavoces de la sala de espera.